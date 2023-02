Seydou Coulibaly, Enseignant-Chercheur, inventeur d’un four solaire : « Nous luttons contre la dégradation de l’environnement »

Implanté à Ségou dans la Commune rurale de Sébougou, l’entreprise Togo Tilé vient de mettre sur le marché une parabole de cuisson solaire. M. Seydou Coulibaly, directeur et promoteur de l’entreprise Togo Tilé également enseignant-chercheur, explique le mécanisme.

Mali Tribune : Parlez-nous de la parabole solaire

Seydou Coulibaly : A Togo Tilé, nous fabriquons plusieurs produits parmi lesquels la parabole solaire. La parabole solaire est comme les paraboles que nous voyons sur les toits des maisons, avec juste en plus, l’aluminium à l’intérieur car depuis dans les petites classes surtout la 9ème année, l’aluminium a été toujours défini comme un très bon réflecteur. C’est-à-dire que les rayons qui sont envoyés vers la terre par le soleil tombent sur les parois de ces paraboles, vont se converger en un point qu’on appelle focus et au niveau de ces focus, on arrive à avoir une température de 1200 Watt.

Mali Tribune : Est-ce que ces 1 200 w suffisent pour une cuisson ?

S. C. : Cette quantité d’énergie est très favorable pour la cuisson des différents repas que nous connaissons au Mali. C’est pour cela la parabole est utilisée comme un foyer, comme du feu, du gaz puisqu’elle arrive à concentrer une énergie qui peut allumer un papier. Donc ces paraboles sont utilisées pour cuire les repas à travers les rayons solaires.

Cela en utilisant des tasses spécifiques, on travaille avec des tasses noires parce que la couleur noire a la propreté d’absorber les rayonnements solaires, c’est pourquoi on arrive à avoir une température élevée à l’intérieur de la tasse.

Mali Tribune : Vous faites quoi en plus des fours solaires ?

S. C. : Au-delà de la parabole, nous avons le panier thermos et la boite à cuisson, ces deux appareils jouent la même fonction. Le panier est la feuille de rônier bien tissée à l’intérieur se trouve une installation qu’on appelle isolant. Il est utilisé pour achever la cuisson et garder le repas chaud pendant 24 heures. Par exemple, pour une ménagère qui veut du riz il, suffit seulement de déposer la marmite sur le feu, une fois que l’eau commence à bouillir, cela veut dire que la température est à 100°C ensuite verser les graines de riz dedans et attendre 3 à 4 minutes, on prend la marmite et la dépose sur le panier et on la referme bien. Au bout de 40 minutes, on trouvera que le riz est bien cuit. Le panier peut aussi servir à la conservation des aliments frais. Donc, il peut vraiment aider nos mamans dans les foyers.

Mali Tribune : Vos inventions sont-elles à portée des citoyens ?

S. C. : L’accès à ces produits est très facile car nous avons un partenariat avec les compagnies de transports pour faciliter la livraison partout au Mali. En ce qui concerne les difficultés liées à la production, il y a n’en pas assez car nous disposons des stocks suffisants de matière première.

Mali Tribune : Avec le changement climatique, quelle est l’importance de ces produits ?

S. C. : Nous affirmons que nos produits sont sans effets sur la dégradation ou la pollution de l’environnement. Bien au contraire, nous pensons que nos produits sont incontournables pour qui connait aujourd’hui l’interdépendance entre l’agriculture et l’environnement, ils peuvent réduire considérablement la coupe abusive des arbres à des fins de charbons ou bois de chauffe. C’est pourquoi, grâce à leur caractère réducteur de dépenses familiales et de favoriser l’économie, la clientèle ne cesse d’accroitre de jour en jour.

Albert Kalambry

(Correspondant à Ségou)

