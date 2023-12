Le ministre Mahamadou Koné à la 19è Session du CONSEIL d’Administration de la Maison du HADJ : “Le hadj se modernise, se professionnalise et se digitalise de plus en plus. Le système électronique du hadj sera clos le 24 mars 2024”

Le ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné a présidé, vendredi 15 décembre, les travaux de la 19è session du Conseil d’Administration de la Maison du Hadj, en présence des administrateurs. L’occasion était bonne pour le ministre de préciser que la campagne du Hadj 2024 est un véritable défi à relever par la Maison du Hadj.

Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue au 19ème Conseil d’administration et vous transmets le Salam fraternel du Président de la transition, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta et de tout le Gouvernement de la République du Mali sous la direction du Docteur Choguel Kokalla Maïga. La campagne 2024 qui s’annonce, est un véritable défi à relever par la Maison du Hadj et ses partenaires privés, organisateurs du hadj des maliens. En effet, le hadj se modernise, se professionnalise et se digitalise de plus en plus. À partir de cette nouvelle campagne, tous les organisateurs du pèlerinage musulman sont assujettis au chronogramme édicté par les Autorités saoudiennes.

Pour rappel, le quota de chaque pays a été attribué pendant le séjour à Mina. Le chronogramme a été publié quelque temps après et le système électronique du hadj, ouvert depuis le 16 septembre 2023, sera clos le 24 mars 2024. D’ailleurs, pour évaluer les pays, il a été conçu une ligne avec trois couleurs: vert, jaune, rouge. Le vert de septembre à janvier. Il est idéal et récompense les pays qui y finissent leurs activités en rapport avec le Hadj. Le jaune de janvier à février, il est passable. Le rouge: le mois de mars. Il est la limite et la zone à éviter. Je suis conscient que ces nouvelles conditions de travail ne sont pas idéales pour nous, mais je suis encouragé par la volonté du Directeur général de la Maison du Hadj à relever le défi. D’ailleurs, je lui ai instruit d’être proactif en organisant des campagnes de sensibilisation autour du chronogramme et ainsi insuffler un changement de comportement des futurs pèlerins maliens.

Toujours dans l’anticipation, le Guichet unique reste ouvert l’année durant pour les inscriptions, les informations, la formation et de sensibilisation des candidats-pèlerins maliens. La mise en œuvre des activités de la Maison se fera avec vous, administrateurs de cette structure de l’État. Aussi, vais-je soumettre à votre analyse le budget prévisionnel pour l’exercice 2024 est équilibré en recettes et en dépenses à Dix milliards quatre-vingt-quatre millions deux cent huit mille cent quarante-neuf (10 084 208 149) FCFA. La subvention de l’État, s’élève à 275 368 000 F CFA en 2024 contre une notification de 857 064 000 FCFA en 2023, soit un écart de 581 696 000 FCFA. Cet écart s’explique par les différents mandats de délégation reçus en 2023 pour le compte de l’appui pèlerinage. Ce mandat a permis la prise en charge de la Mission Nationale d’Encadrement du Pèlerinage Musulman 2023. Les ressources propres s’élèvent à 9 808 840 149 FCFA en 2024, contre une réalisation de 10 505 610 381 FCFA au 30 novembre 2023.

C’est dire qu’au cours de cette 19ème session et après avoir adopté le Procès-verbal du Conseil d’Administration de la précédente session, vous aurez à examiner principalement les documents ci-après : Les rapports sur l’état d’exécution des activités et du budget au titre de l’année 2023. Les projets des activités et du budget 2024. Je suis convaincu qu’au terme de vos fructueux échanges, des propositions concrètes et pertinentes seront formulées pour permettre à la Maison du Hadj, d’améliorer ses prestations.”

