ATT Junior: Un as du stand up

De son vrai nom Djéli Moussa Kouyaté, il s’est taillé une bonne place au soleil dans le monde de la comédie, à force de persévérance. Il a vite compris que le travail permet de bonifier le talent naturel

Tout vient en temps et en heure pour qui sait attendre, dit un adage. Cela s’applique parfaitement à ce jeune comédien qu’est Djéli Moussa Kouyaté, plus connu sous son nom de scène ATT Junior. Il est reconnu comme l’un des artistes maliens les plus en vue de sa génération. Sollicité de partout du fait de son attrait naturel, de son talent et surtout de la richesse de ses spectacles.

Son talent lui permet de se produire devant tout type de public. C’est-à-dire qu’il peut faire rire autant le public en bamanan, en français, au Mali, comme partout ailleurs. Il s’est présenté, lors de son passage dans l’émission la « Danse des mots » consacrée à la langue française RFI comme un « simple manipulateur des langues ».

Son talent est déjà reconnu à travers de nombreux pays africains comme le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Togo. Il est régulièrement sollicité aussi en France, au Canada, aux USA…

Né à Kita, plus précisément à Namarilà en 1986, il débute ses études primaires à Ouagadougou où son père était un fonctionnaire de la défunte organisation sous-régionale de la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest (CEAO). Il rejoint Bamako en 1994. Il sera figurant dans le long-métrage « Kéita, l’héritage du Mandé » de Dany Kouyaté, ce réalisateur burkinabé qui est en fait un de ses cousins.

À Bamako, il se passionne très vite pour des cours d’activité culturelle, animés par le dessinateur de L’Essor Aly Zoromé. Djéli Moussa Kouyaté veut passer dans l’émission « Éclat de rire » de l’ORTM. Il n’arrive pas y avoir accès et attend durant trois ans. Et quand on lui fait signe, il entre aussitôt en studio et enregistre 15 sketches dont une dizaine sur le président Amadou Toumani Touré (ATT).

