Le Directeur général de la Police nationale, Contrôleur général Soulaïmane Traoré, a animé une conférence de presse ce mercredi 03 février 2021. Elle a eu lieu dans la salle de conférence de la direction de la police, en présence des différents directeurs de services et unités.

A l’entame de son allocution, le Directeur général de la Police nationale, Contrôleur général Soulaïmane Traoré, a remercié les plus autorités du pays pour sa nomination à la tête de la police nationale, avec pour mission essentielle la protection des personnes et de leurs biens.

Face aux hommes de médias, il a aussi félicité l’ensemble de la police pour le travail abattu, notamment des arrestations, des interpellations et des saisies importantes de matériels et d’objets volés.

Aussi, le premier responsable de la police a-t-il affirmé que « l’insécurité et la peur doivent changer de camp et la police doit être le cauchemar des délinquants et des criminels». S’adressant à la population, il a déclaré que la sécurité et l’ordre public ne sont pas que l’affaire de la police seule, mais c’est l’affaire de tous. C’est pourquoi il souhaite développer un partenariat véritable entre la population et la police, lequel partenariat se situera dans le cadre de l’information, pour permettre la localisation et l’arrestation des délinquants.

Parlant du recrutement des 3250 élèves sous-officiers, il a précisé que cela s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’effectif des éléments de maintien d’ordre.

Faut-il le souligner, en plus des agressions physiques, des braquages, des trafics d’armes, de drogues et de cigarettes,la police malienne fait désormais face à la cybercriminalité partout au Mali.

Adama TRAORÉ

Commentaires via Facebook :