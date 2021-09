Koulikoro : Inauguration du commissariat du 2ème arrondissement de police

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel-major Daoud Aly Mohammedine, a présidé ce mardi 31 août 2021 la cérémonie d’inauguration du commissariat du 2ème arrondissement de Koulikoro en présence de plusieurs personnalités.

La réalisation de ce nouveau commissariat répond à un vœu des populations de la capitale de la 2ème région administrative du Mali et vise à contribuer et à renforcer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.

Le maire de la commune urbaine de Koulikoro a exprimé, au nom des populations, sa reconnaissance au nom de la sécurité et de la protection civile pour la réalisation de ce joyau architectural digne d’une capitale régionale. Selon l’édile, l’effort consenti par le Gouvernement dans le cadre de la sécurité ne doit pas s’arrêter en si bon chemin et doit se poursuivre avec la réalisation de la direction régionale de la police, d’un poste de police à Kayo et la dotation de la Protection civile d’engins de dernière génération.

En prenant la parole, le Directeur général de la police nationale se dit heureux de participer à l’inauguration de ce nouveau commissariat de police qui a vu le jour grâce à la détermination des plus hautes autorités à éradiquer la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes. Il a été intégralement financé par le budget national, a fait savoir le contrôleur général de police Soulaïmane Traoré.

Ce commissariat va contribuer à assurer la sécurité dans la ville et au delà à protéger les personnes et leurs biens, a reconnu le Directeur général de la police. S’adressant aux fonctionnaires de la police, il dira que “les populations doivent se sentir protégées en ces temps difficiles par les serviteurs de l’Etat que vous êtes. C’est son droit. Et c’est notre devoir d’y veiller sur 24/24 et 7 jours sur 7”.

Le Contrôleur général de Police Soulaïmane Traoré a demandé au personnel du nouveau commissariat un engagement exemplaire dans la lutte contre la délinquance et la criminalité pour obtenir la confiance et la collaboration de la population. « Je vous demande d’établir avec elle partout où cela est possible un partenariat véritable, un partenariat authentique, actif et permanent sur la base d’une écoute attentive de ses préoccupations et de ses inquiétudes », a-t-il ajouté.

Le Directeur général de la police a insisté sur la nécessité d’instaurer une étroite collaboration avec les autres forces de sécurité, conformément à un vœu cher du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Le colonel-major Daoud Aly Mohammedine est revenu sur l’opportunité de la réalisation de ce nouveau commissariat dans une vieille ville qui ne cesse de s’agrandir. Le ministre Daoud Aly Mohammedine a appelé les éléments de forces de sécurité à prendre en compte, dans leur travail quotidien, l’aspect protection des personnes et leurs biens. « Nous nous engageons à les multiplier. C’est dans le cadre d’un maillage sécuritaire de tout le territoire national » a t-il indiqué.

Selon le ministre, l’équipe du commissariat est déjà sur place et prête à travailler dès aujourd’hui. « Je profite aussi de l’occasion pour confier ce commissariat, les policiers qui sont chargés de l’animer à la population de Koulikoro… et aux policiers aussi, je confie la population de Koulikoro », a émis le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Le colonel-major Daoud Aly Mohammedine a appelé les agents du commissariat à ne ménager aucun effort pour protéger de jour comme de nuit les populations de Koulikoro. Il a aussi appelé la population à collaborer avec les forces de sécurité dans le cadre de la promotion du concept « Police de proximité ».

C’est sous une pluie battante que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a coupé le ruban symbolique de ce joyau architectural avant de visiter les locaux de ce commissariat qui sera dirigé par la commissaire principale de police Djénéba Boré.

Ali24

Commentaires via Facebook :