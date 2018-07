Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keita, candidat à sa propre succession pour un second et dernier mandat, a tenu le dimanche 8 juillet 2018, un grand meeting au Stade du 26 mars pour lancer officiellement sa campagne pour l’élection présidentielle du 29 juillet prochain. Ce meeting a mobilisé plusieurs personnalités du Parti du Rassemblement pour le Mali (RPM) et ses alliés pour concrétiser la réélection d’IBK dès le premier tour du scrutin.

Avant l’arrivée du président l’ambiance était au beau fixe avec la prestation des artistes, notamment Iba One, Nampé Sadjo, Wara Gaspi et d’autres pour agrémenter la cérémonie. A 16h30 pile le président Ibrahim Boubacar Keita a fait son entré au Stade sous les ovations d’un public qui a pris d’assaut le stade. Il a fait le tour du stade pour saluer ses supporters venus nombreux pour l’accueillir. La cérémonie proprement dite a commencé par l’hymne national du Mali suivi de la Fatiya et une minute de silence observée pour toutes les victimes (maliennes et étrangères) dans notre pays.

Le premier intervenant était le directeur de campagne du RPM, Dr Bocar Tréta. Il a salué les militants pour cette mobilisation de taille à ce lancement de la campagne d’IBK, car cela montre que les gens sont prêts à élire IBK dès le premier tour. Donc il a demandé aux uns et aux autres d’aller retirer leur carte d’électeur pour assurer la victoire. Avant de terminer, Tréta a particulièrement remercié les paysans, éleveurs et pêcheurs du Mali, conduit par leur président Bakary Togola. Ce dernier prenant la parole, a parlé des efforts inégalés du président qui ne sont des secrets pour personne, a-t-il précisé. Selon lui, grâce à son courage et son abnégation, il a pu résoudre beaucoup de chose pour le bonheur des maliens. Avant de promettre au président « le Takokelen ».

A son tour, le président IBK, candidat à l’élection présidentielle du 29 juillet prochain a remercié tous les maliens pour cette démonstration de force. Avant de rappeler que 4 mois après son investiture à la tête du Mali, il a été traité de tous les noms. « Je suis un homme propre, je n’ai jamais touché indument le denier public », a-t-il dit. D’ajouter que par contre beaucoup d’efforts ont été déployés pour moderniser et rendre efficace les forces armées et de sécurité du Mali.

« Comment puis-je abandonner si vous avez besoin de moi, le slogan de nos ennemis « Boua KA BLA », ce n’est pas la guerre, je resterai pour la sécurisation et pour le développement du Mali, car mon premier souci c’est le bonheur des maliens. Nous sommes en première position sur le bulletin du vote, c’est grâce à nos jeunes dynamiques qui ont été les premiers à déposer notre candidature, donc nous invitons les maliens à choisir la première personne sur le bulletin de vote, car nous allons fêter notre victoire dès le premier tour » a-t-il déclaré. Les réalisations du président pendant ses premiers 5 ans ont été présentées à travers un film.

F. COULIBALY

