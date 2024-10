Bien dit : Une opportunité de développement durable par la créativité

«Le coton n’est pas seulement une matière première. Il est le fruit du travail de nombreuses mains, souvent jeunes, qui espèrent un avenir meilleur grâce à cette fibre. Pour nous, jeunes engagés dans sa valorisation, il représente bien plus : une opportunité de développement durable, de créativité, et de transformation sociale et économique.

Notre association s’est donnée pour mission de promouvoir le coton non seulement comme un produit agricole, mais aussi comme un vecteur de croissance locale et d’innovation. Nous croyons fermement que la jeunesse a un rôle clé à jouer dans la modernisation et la durabilité de cette industrie».

Abdel Rahamane Sy

Président de l’Association des jeunes pour la valorisation du coton

Promoteur du Festival panafricain de la cotonnade

