Lettre à grand-père : Que les vieux démons ne se réveillent guère !

Oui cher grand-père ! Que nos vieux démons ne se réveillent guère. Qu’ils s’endorment à jamais. Oui pour l’éternité ! Nos vieux démons de guerre, de crime, de massacre et de carnage entre nos peuples jadis. Nos conflits par-ci et par-là. Oui après la chute du Ghana, quand le Wagadu vivait sa tragédie avant son dernier éclatement.

Oui grand-père, au Mandé, quand Kankou Moussa a voulu redynamiser le commerce transsaharien, le chemin de l’étoffe et de l’or. Quant au lieu des relations commerciales comme espérée par le Mandé-Massa, le Mandé n’a attiré que des armées cupides et avides qui l’ont envahi. Oui quand les peuples trahissaient les “Massarin”, en les livrant à leurs ennemis.

Des siècles de guerre et de conflits. Des attaques et des ravages des villages, des royaumes et des provinces. Des guerres stratégiques souvent, économiques des fois et aussi religieuses. A tous les noms et à tous les honneurs. Un champ, une femme, un enfant. Tout. Tout déclenchait conflit et guerre entre les rois et les soldats.

Ou grand-père c’était la nébuleuse facette de notre contrée et des siècles durant. Des tueries, des massacres pour n’avoir juste pas cru en une même divinité. Des massacres et des exécutions pour n’avoir juste pas cru en un même gourou. Oui grand-père, le disciple et le courant de l’autre maître, est un ennemi à abattre. Tidjani et Kadri. Tel fut un siècle de larme et de sang.

Et pire grand-père ! Oui pire grand-père. Entre 12 et 11. Oui ente celui qui égraine la même prière 12 fois et 11 fois, combien de morts ? De prisonniers et d’exécutés ? Oui grand-père ! Entre ceux qui égrainent une prière 11 fois et ceux qui l’égrainent 12 fois, une triste page dont il serait inutile de rouvrir. Ansongo, Bourem et Yélimané. Hélas !

Que de tristes pages vécues ! Que de sombres feuillets de l’histoire qui doivent être emportés par l’oubli et le pardon. Oui nos différences ont jadis fait vivre des différends inédits. Oui des différends qui nous ont poussés à des extrêmes. Des siècles et des années durant, que de larme et de désastre. Des crimes et de pire en pire. Hélas !

Que les vieux démons ne se réveillent guère. Oui que personne n’arrive à déterrer les anciens cadavres et démon dont la puanteur étouffera tout un chacun. On en a déjà vu assez. On est épuisé. Les vieux démons entre doctrines et courants religieux, ne nous apporteront jamais la paix. Ce n’est point une issue. A mardi prochain pour ma 282e Lettre, in shaa Allah !

Lettre de Koureichy

