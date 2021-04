Sans Détour : Du glissement au croisement : Rencontre du temporel et de l’éternel !

Carrefour de convergence, de méfiance, d’indifférence ou de réalisme ? Croisement, osmose cosmique ! En effet dans un (1) an, le Carême chrétien et le Ramadan musulman se croiseront et se chevaucheront. Dans douze petits mois, nous y serons. Entre ignorance, somnolence, attentisme et indolence ! Pourquoi ce croisement, cette osmose cosmique ? Parce que le Créateur qui gouverne sur le temps l’aura voulu ainsi dans sa programmation cyclique du temps. Quelle interpellation pour ce pays dit religieux mais fort de sa laïcité ? Quelles sont les réponses possibles à préparer et à apporter au Dieu du Destin ? En commun et pour les musulmans et pour les chrétiens ?

Ces deux religions constituaient de solides modèles d’unités avant de connaître les avatars du temps et l’orgueil de l’Homme. Unité d’action, de vision, de finalité ! Aujourd’hui, le slalom en solo, les querelles de leadership et des ambitions décalées voire précoces alourdissent des chapelets déjà bien chargés. Quelle lisibilité ?

Des créneaux porteurs de vie existent : hygiène/salubrité, charcuté/restau du cœur… Quoi qu’il en soit, quand la chèvre est là, il ne faut point bêler à sa place. Il nous revient de nous organiser et de veiller afin que ce monde de foi reste une référence, le Gardien du Temple. Cette mission nous incombe, il faut, dans ce domaine plus que jamais, que les champs continuent à fleurir, donner des fruits à hauteur de bonne…. Foi, SANS DETOUR.

KONO DIBY KONATE

Commentaires via Facebook :