Elections : Les Maliens très nostalgiques…

C’est désormais ainsi. Les Maliens ne vivent la joie des élections qu’à travers leurs petits (télés et téléphones). Les suspens, les analyses, les pronostics, les slogans de campagne et autres des périodes électorales n’existent que dans les vieux souvenirs maliens. Boua Ba Bla ! Boua Ta Bla ! Le passé !

Cela fait 6 ans, le Mali, après 30 ans de démocratie, n’a plus de rendez-vous électoral. Juste un lourd suspens si élections il y aura ou si c’est la continuité. Rien ne présage quoi que ce soit. Aucun garde-fou, aucune structure ni nationale ni internationale n’est en mesure de dire quoi que ce soit sur les élections. L’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) s’est dite prête mais RAS.

Pour vivre l’émotion électorale des grandes fêtes démocratiques, les Maliens désormais, suivent le Sénégal, la France et les Etats-Unis d’Amérique. Lors de la présidentielle au Sénégal qui a amené le président Bassirou Diomaye Faye en avril dernier. Comme si c’était le Mali. Les Maliens étaient divisés entre pro-Sonko pour soutenir Diomaye Faye et pro-Macky Sall pour Amadou Ba. L’émotion était belle et grande.

La vie politique, la vraie démocratie des rapports de force entre la majorité et l’opposition, cela aussi les Maliens ne le vivent que derrière les écrans. Quant au Sénégal et en France, les deux présidents, Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye ont dissous leurs Assemblées nationales respectives, il ne fallait pas voir les commentaires maliens. L’engouement était sans égal.

Toujours dans la même nostalgie, les Maliens ont calmé leur envie de crier victoire le mercredi 6 novembre avec le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Un ouf soulagement pour bon nombre espérant avec Trump, un changement du destin. “Trump serait anti-guerre”. Certains ont veillé. Divisés entre Kamala Harris et Donald Trump. Pauvres de nous.

Pour le Mali, la vie politique est devenue autre chose. Trop loin de tout rêve démocratique. Y aurait-il pas ou élection, mystère du destin. Il y aura élection avec qui ? Qui et qui seront candidats ? Aucun géomancien ne peut nous clarifier. Les Maliens sont nostalgiques. L’Aige est prête. Donc, allons aux élections ! Il est temps.

Koureichy Cissé

