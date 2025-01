Journée nationale de la souveraineté retrouvée : La 3è édition sous le signe de la consolidation de l’intégrité territoriale

L’édition 2025 se tient sous le signe du renforcement de la souveraineté avec la consolidation de l’intégrité territoriale, l’intégration du programme national d’éducation aux valeurs et le renforcement énergétique et économique. Montée des couleurs, conférences-débats, leçon modèle dans les écoles sont, entre autres, activités programmées cette année

Le Mali commémore aujourd’hui la 3è édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, célébrée le 14 janvier de chaque année. Un évènement significatif qui souligne l’esprit de résilience et de patriotisme du peuple malien. Instituée par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta à travers le décret n°2023-014/PT-RM du 13 janvier 2023, la journée est célébrée en mémoire de la mobilisation massive du peuple malien contre les sanctions de la Cedeao et de l’Uemoa en 2022.

Elle est une occasion d’affirmer la détermination du pays à préserver son indépendance face aux influences extérieures. La journée revêt également une importance particulière dans le contexte actuel. Car elle est l’occasion pour le peuple malien de se rassembler autour de valeurs communes et de réaffirmer son engagement envers la souveraineté nationale. Les festivités incluent des discours officiels, des défilés et des manifestations culturelles qui mettent en lumière l’héritage et les aspirations du Mali. Cette commémoration s’inscrit dans une démarche plus large de renforcement de l’identité nationale et de promotion de l’unité au sein de la Nation.

L’édition 2025 se déroule dans un contexte de transformations remarquables, marqué par des progrès importants dans plusieurs domaines. La consolidation de l’intégrité territoriale est au cœur des priorités, avec un accent mis sur la pleine maîtrise et la gestion efficace du territoire national. Parallèlement, le Programme national d’éducation aux valeurs (Pnev) s’impose comme un pilier éducatif, visant à inculquer aux citoyens des valeurs de patriotisme et de civisme, essentielles pour renforcer le tissu social.

En outre, l’accent est mis sur le renforcement énergétique et économique, avec des initiatives continues pour promouvoir l’autonomie du pays dans ces secteurs vitaux. À cela, s’ajoutent également le retrait de la Cedeao et la création de la Confédération des États du Sahel qui constituent une étape majeure vers une souveraineté régionale accrue pour les trois pays; à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Les festivités de cette journée promettent d’être un moment de célébration riche en culture et en unité nationale. Avec la participation des communautés africaines vivant dans notre pays ainsi que des représentations diplomatiques maliennes à l’étranger, cet évènement mettra en lumière la diversité et la solidarité qui caractérisent le Mali. Parmi les activités prévues, la cérémonie de montée des couleurs nationales se distingue comme un symbole puissant de fierté et d’unité, rassemblant les citoyens autour d’un sentiment partagé de patriotisme. Ces festivités seront l’occasion de renforcer les liens entre les différentes communautés et de promouvoir un message de paix et de cohésion sociale sur l’ensemble du territoire national.

Les conférences sur le patriotisme, organisées à Bamako et dans les différentes régions constituent une initiative précieuse pour renforcer la conscience nationale et encourager une réflexion approfondie sur l’importance de la souveraineté et de l’engagement citoyen. En parallèle, les leçons modèles dans les écoles jouent un rôle essentiel en sensibilisant les jeunes aux concepts de souveraineté et de culture.

En intégrant ces notions dans le parcours éducatif, on prépare les futures générations à devenir des citoyens informés et engagés, capables de contribuer activement au développement et à la préservation de leur patrimoine national. Le thème de la leçon modèle de cette année est : «La culture, facteur de renforcement de l’unité nationale et de l’esprit patriotique».

RAVIVER L’ESPRIT DE SOUVERAINETÉ- Cet engagement patriotique est salué par Seydou Togola, pédagogue à la retraite. Selon lui, la Journée nationale de la souveraineté retrouvée dépasse une simple commémoration, mais constitue un véritable devoir de mémoire pour tous les Maliens qui ont vécu et surmonté l’embargo imposé par la Cedeao en 2022. Pour lui, la journée revêt une importance particulière pour chaque citoyen, qui doit en ressentir une fierté profonde.

Selon l’enseignant à la retraite, cette fierté découle des actions héroïques des autorités qui ont su défendre et restaurer la souveraineté du pays. Cette journée sert à rappeler aux générations futures, les sacrifices consentis et les valeurs à préserver pour assurer la continuité et l’intégrité de la nation malienne, soutient-il. Une occasion, d’après Seydou Togola, de renforcer le sentiment d’unité nationale et de réfléchir sur l’avenir en s’inspirant du passé.

«Cette journée représente une occasion unique de renforcer la conscience nationale et de raviver l’esprit de souveraineté qui a guidé les générations passées», renchérit notre interlocuteur, qui insiste sur le fait que les autorités doivent s’engager à faire de cette journée une véritable manifestation de leur volonté de promouvoir l’unité nationale et de rappeler à chacun, l’importance de préserver et de valoriser l’indépendance acquise. En célébrant cette journée avec sérieux et engagement, le Mali peut réaffirmer son identité et sa détermination à progresser en tant que Nation libre et souveraine, dira-t-il.

Par ailleurs, Seydou Togola souligne l’importance cruciale de l’énergie en tant que pilier économique et symbole de souveraineté nationale. C’est pour cela qu’il dira que le gouvernement doit intensifier ses efforts pour développer ce secteur stratégique. Car, selon lui, l’énergie ne propulse pas seulement l’économie en stimulant la croissance et en créant des emplois, mais elle assure également une indépendance vis-à-vis des influences. Dans cette perspective, il propose que des investissements accrus soient dirigés vers les infrastructures énergétiques ainsi que la diversification des sources d’énergie, notamment les énergies renouvelables.

La Journée nationale de la souveraineté retrouvée représente un tournant décisif dans la quête d’autonomie et de prospérité pour le peuple malien. Il s’agit donc d’une journée où le pays tout entier s’unit pour réaffirmer sa détermination à surmonter les défis actuels et futurs.

Amara Ben Yaya TRAORÉ

