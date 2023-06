Poursuivre le combat politique de Soumaïla Cissé ! Telle est l’ambition des initiateurs de la nouvelle formation politique baptisée «Espoir pour la Démocratie et la République» (EDR). Les responsables de EDR étaient face à la presse, le samedi dernier, pour s’expliquer…

Le président de EDR, Pr Salikou Sanago a rappelé que le 7 janvier 2023, nos brillants avocats vous ont entretenu en long et en large sur les scandaleuses décisions rendues à l’époque à notre détriment dans ce qu’on avait appelé « l’affaire URD » : « Finalement, en son audience du 12 avril 2023 la cour suprême du Mali a rejeté notre pourvoi mettant ainsi fin au volet civil de cette incompréhensible et inacceptable affaire. Je venais ainsi de comprendre avec mes camarades que la vérité de « la justice » n’est pas forcément celle de la raison. Nous avons estimé qu’il était temps de tourner cette triste page ».

Pr Sanogo a indiqué que c’est à la faveur d’une réunion tenue, le 16 avril 2023, avec ses compagnons de lutte pour analyser la situation, qu’il a été animé d’un sentiment de fierté. « Ce sentiment me venait de l’enthousiasme qui se lisait sur les visages, de la confiance que mes camarades avaient placée en moi durant cette période sombre de la vie de l’URD, de leur détermination à poursuivre les traces de nos illustres devanciers feus Younoussi Touré et Soumaïla Cissé, de leur volonté farouche dont ils n’ont jamais cessé de manifester pour préserver l’éthique et les valeurs républicaines et démocratiques qui nous ont réunis autour de ces deux hommes et enfin de l’espoir qu’ils portent , celui d’une émergence possible d’un nouveau Mali, un Mali refondé sur les bases que nous avons esquissé ensemble et qui servent aujourd’hui d’orientations et de repères pour la transition en cours dans notre pays », a-t-il déclaré.

C’est dans cette perspective, poursuit le président de EDR, que nous avons décidé de rester sur la scène politique en créant un nouvel appareil politique à travers lequel nous allons continuer à partager avec les Maliens nos aspirations pour mieux protéger notre République et bien sauvegarder notre démocratie afin qu’il y ait plus de développement au Mali. Il nous faut impérativement recréer l’espoir chez les Maliens.

Maintenir le cap !

En outre, Salikou Sanogo a précisé que EDR continuera d’honorer la mémoire du Président Soumaïla Cissé tant au sein du FSD, du M5-RFP que dans tout autre regroupement partageant les mêmes valeurs et les mêmes visions. « Nous allons jouer notre partition dans le processus de transition en cours ».

Il ajoute : « C’est l’occasion de féliciter les Autorités de la transition pour les décisions courageuses prises en faveur de la Refondation de notre État et du respect de notre souveraineté. Nous leur renouvelons notre soutien qui se manifeste également par la présence de certains de nos camarades dans l’équipe gouvernementale… L’inévitable refondation en cours doit déboucher sur un État fort, un État qui saura unir et protéger la Nation, un État qui crée l’espoir, un État dans lequel la justice est sainement distribuée. C’est en cela que nous avons inscrit notre combat, pour un Mali uni paisible et prospère, combat conforme à nos principes et valeurs.

Voilà pourquoi, au nom des militants et des sympathisants du Parti Espoir Pour la Démocratie et la République, EDR , j’appelle l’ensemble du Peuple malien à faire du 18 juin, jour du vote de la nouvelle Constitution, une grande fête nationale, républicaine et démocratique, en votant massivement oui pour son adoption ».

Pour conclure, il a précisé que dans cette perspective, « EDR, prendra sa part et toute sa part », avant de lancer un appel à tous les maliens épris de paix et de justice partout au Mali et à l’extérieur à voter en faveur du Oui le 18 juin 2023.

Mohamed Sylla

