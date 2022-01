Suite à une saisine d’un citoyen, le Vérificateur Général a initié la vérification financière de la gestion de l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants au titre des exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020. La présente vérification financière a pour objet la gestion de l’ANADEB. Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses de cette agence. Les travaux de vérification ont porté sur les opérations de recettes et de dépenses ainsi que sur les actes d’administration et de gestion des exercices 2018, 2019 et 2020. Les constatations et recommandations issues de la présente vérification sont relatives aux irrégularités administratives et financières.

Irrégularités administratives :

Les irrégularités administratives relèvent des dysfonctionnements du contrôle interne. Le BVG a formulé des recommandations. Le Président du Conseil d’Administration doit veiller à la tenue régulière des sessions ordinaires du Conseil d’administration. Le Directeur Général doit respecter la composition des commissions de réception conformément à la réglementation en vigueur ; faire signer les attestations de service fait par le Comptable-matières ; faire certifier les factures des dépenses de la régie par le Comptablematières ; éviter le fractionnement des dépenses. Quant à l’Agent comptable, il doit établir les comptes de gestion de l’établissement et les faire certifier. Le Régisseur d’avances doit, lui aussi, éviter de payer les factures non certifiées par le Comptable-matières. Enfin, le Directeur Général, le Contrôleur financier et l’Agent comptable doivent veiller au respect de l’imputation budgétaire.

Irrégularités financières :

Le montant total des irrégularités financières, ci-dessous, s’élève à 20 533 671 FCFA.

