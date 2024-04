Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Santé, le Représentant Résident par intérim de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali, Dr Christian Itama Mayikuli, a procédé à la remise d’un lot de matériels et d’équipements d’une valeur de plus de 71 millions de Fcfa au ministère de la Santé et du Développement social. C’était, jeudi, au siège de l’institution onusienne à Bamako.

D’une valeur de 71 millions de Fcfa, le don est composé de respirateurs et plusieurs autres équipements médicaux. Cette remise de don, qui entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Santé édition 2024, témoigne de l’engagement et la volonté du Bureau de l’OMS à venir en aide à la population malienne. C’est ce qu’a indiqué le Représentant Résident de l’OMS au Mali. « Comme inscrit dans la constitution de l’OMS, la Santé est l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions, sa condition économique ou sociale », a rappelé Dr Christian Itama Mayakuli.

Il a affirmé que le droit à la santé est indissociable des autres droits humains, dont les droits à l’éducation, à la participation par rapport à sa propre santé, à l’alimentation, au logement, au travail et à l’information. « Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible », a-t-il rappelé. C’est à ce titre que l’OMS exhorte et rappelle à ses Etats membres, en cette journée une fois de plus, la nécessité de consolider les progrès accomplis dans la réalisation du droit à la santé en mettant en œuvre des politiques qui garantissent un accès universel à des services de santé (…).

Le soutien des partenaires techniques et financiers

Placée sous le thème : « Ma santé, mon droit », cette journée est l’occasion de mener des réflexions bien orientées vers les défis auxquels le système de Santé au Mali est confronté et d’agir collectivement pour renforcer les droits à la santé pour tous en dehors de toute considération basée sur l’appartenance socio-culturelle et religieuse, la classe sociale, le genre out le statut sanitaire, a rappelé Alou Dicko, co-coordinateur du groupe de dialogue. Il a indiqué que les partenaires techniques et financiers réaffirment leur soutien aux efforts du gouvernement à travers le ministère de la Santé et du Développement social, pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la lutte contre la maladie, l’harmonisation du financement du secteur, etc.

Pour le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, malgré les mécanismes de protection sociale au Mali, plusieurs personnes ont des limites par rapport à ce droit fondamental, en raison de la pauvreté, de la discrimination, de la marginalisation ou de l’injustice sociale. « Aujourd’hui, nous devons nous engager solennellement à garantir que chaque individu, quelle que soit sa situation sociale, économique ou géographique, puisse exercer son droit à la santé », a insisté Dr Abdoulaye Guindo.

Il faut rappeler que la journée de la santé marque la date de création de l’OMS le 07 avril 1945. Cette année, l’évènement a été célébré en différée.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

