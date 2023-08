L’Ordre des ingénieurs-conseils du Mali a tenu sa 12è Assemblée générale extraordinaire, samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako, sous la présidence de Mme Dembélé Madina Sissoko, ministre des transports et des infrastructures. Au menu : le projet du programme d’activités et du budget prévisionnel 2023-2024.

Cette 12è Assemblée générale extraordinaire a réuni les membres de l’Ordre des ingénieurs-conseils du Mali, du Conseil national de l’Ordre des professionnels du Mali ainsi que de la Commission chargée des travaux publics du Conseil national de la transition. Les travaux ouverts par la ministre de la tutelle ont porté sur le programme d’activités et le budget prévisionnel 2023-2024 du nouveau bureau de l’ordre.

L’objectif de la présentation de ce programme pour le bureau était d’y apporter des amendements et de le valider afin de mettre en œuvre les préoccupations des membres de l’ordre lors de l’A.g.o du mois de mai 2023. «Cette réunion revêt une importance cruciale alors que nous nous retrouvons pour discuter des enjeux fondamentaux qui guident notre profession et influencent le développement de notre nation. La nouvelle vision de l’O.i.c.m est tout d’abord de mettre de l’ordre dans l’ordre et de donner un élan de développement et d’épanouissement aux ingénieurs-conseils du Mali. La relecture des textes, notamment la loi régissant notre profession, vieille de 26 ans, la question des barèmes et des honoraires d’ingénieurs-conseils et le démarrage de la construction de notre siège sont autant d’activités qui sont au centre de nos préoccupations», a rappelé Mahamadou Tidiane Touré, président de l’Ordre des ingénieurs-conseils du Mali.

La ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, a rassuré les membres de l’O.i.c.m de l’accompagnement du département. Elle a en outre interpellé l’Ordre à veiller jalousement au respect des normes des matériaux de construction en vue d’éviter des drames fréquents ces temps-ci tels l’effondrement des immeubles et la dégradation précoce de routes. « e confirme que notre ambition est d’accompagner la profession d’ingénieur-conseil en créant les conditions propices à son épanouissement. A l’heure actuelle, des questions cruciales touchent directement aux fondations de l’ingénierie. Je saisis cette opportunité pour exprimer des préoccupations spécifiques à l’attention des ingénieurs-conseils qui sont le contrôle du respect des normes, etc. », a-t-elle insisté.

Boubacar Idriss Diarra et Fatoumata Djourté, stagiaire

