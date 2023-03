80e session du conseil d’administration de la BDM-SA Un total bilan de plus de 2150 milliards F CFA et un produit net bancaire de près de 86 milliards F CFA

Des performances qui consolident davantage la position du Groupe BDM sur le marché bancaire sous-régional

Les performances jugées historiques réalisées par la Banque de développement du Mali (BDM-SA) lors de l’exercice 2022, consolident davantage la position du Groupe BDM sur le marché bancaire sous-régional. Ainsi, le produit net bancaire (PNB) du Groupe passe de 74 milliards F CFA en 2021 à 86 milliards F CFA. Et le total bilan affiche plus de 2150 milliards F CFA en 2022 contre 1824 milliards F CFA en 2021. Voilà pourquoi, le conseil d’administration a profité de la tenue de la 80e session du conseil d’administration, tenue le 18 mars dernier, pour adresser ses vives félicitations à la direction générale sous le leadership d’Ibrahima Ndiaye et à l’ensemble du personnel. Et la BDM-SA vient de recevoir la “Reconnaissance du sens élevé de civisme fiscal au titre de l’exercice 2022”. Cette distinction est décernée par la direction générale des impôts (DGI) à travers la direction des grandes entreprises (DGE).

La Banque de développement du Mali (BDM-SA) sous la conduite éclairée de l’administrateur directeur général Ibrahima Ndiaye se porte bien et même très bien. Malgré le contexte économique jugé difficile, la banque, disons le premier groupe bancaire malien, a réalisé des performances historiques. En termes clair, la BDM-SA a réalisé un total bilan de plus de 2150 milliards de F CFA, soit un taux de + 18, 09 % et un produit net bancaire de près de 86 milliards F CFA, soit +16,21 %.

C’est ce qui ressort des travaux de la 80e session du conseil d’administration, tenus le samedi 18 mars 2023, au siège de l’institution bancaire sous la présidence d’Ahmed Mohamed Ag Hamani, président du conseil d’administration. Il avait à ses côtés les autres administrateurs ainsi que le directeur général de la BDM-SA, Ibrahima Ndiaye.

Cette session a été précédée par les sessions de conseil d’administration des filiales de la Côte d’Ivoire (BDU-CI), du Burkina Faso (BDU-BF), de la Guinée-Bissau (BDU-SA) et de la BDM-France. Et ces quatre entités ont également réalisé de très bonnes performances en 2022.

S’agissant de la 80e session du conseil d’administration de la BDM-SA, les travaux ont été essentiellement consacrés à la poursuite de la mise en conformité de la banque avec les dispositions des textes règlementaires, à l’examen et à l’adoption des comptes individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2022.

Après avoir félicité la direction générale et l’ensemble du personnel du Groupe bancaire pour les performances réalisées, le conseil d’administration les a exhortés “à persévérer dans l’effort afin de continuer à hisser le Groupe BDM aux premiers rangs des groupes bancaires de l’Uémoa”. Avant de réitérer “toute sa confiance quant à la capacité des équipes à relever les défis proches et futurs pour faire rayonner davantage la marque BDM”. Déjà, les résultats enregistrés en 2022 consolident davantage la position du Groupe BDM sur le marché bancaire sous-régional.

Pour le président du conseil d’administration, Ahmed Mohamed Ag Hamani, “l’exercice 2022 n’a pas été un long fleuve tranquille pour notre établissement, qui en plus d’être fortement engagée à apporter les corrections aux constats de la mission de la Commission bancaire de novembre 2021, a été surpris par une autre mission en octobre 2022. La forte mobilisation des équipes pour la mise en conformité de la banque a été très éprouvante et mérite d’être saluée”.

L’exercice a également été marqué, soulignera-t-il, par “la gestion résiduelle des effets de la pandémie de Covid-19, de la crise politico institutionnelle et surtout des sanctions économiques et financières infligées au Mali par la Cédéao et l’Uémoa pendant tout le premier semestre 2022. C’est dans ce contexte tumultueux que la BDM-SA a évolué au cours de l’exercice sous revue.

Fort heureusement avec l’accompagnement combien précieux de notre partenaire stratégique la Bank of Africa BMCE-Group, l’engagement de l’ensemble des administrateurs et l’abnégation de tous les travailleurs de la banque, cet exercice dont l’entame pouvait donner de la frayeur aux plus avertis, nous a renforcé dans notre confiance en nos fondamentaux”.

S’agissant des performances réalisées en 2022, le PCA a estimé que “l’atteinte d’un tel niveau est aussi un motif de fierté qu’un signal pour un engagement fort désormais sans calcul, afin de conserver le trophée gagné. Ce qui parait être l’épreuve la plus difficile. Elle risquerait de l’être d’autant, quand on pense aux effets économiques et financiers de la guerre russo-ukrainienne, les derniers développements de l’actualité bancaire en Europe et aux Etats Unis d’Amérique, mais aussi les nouvelles mesures mises en œuvre par la Bcéao, au premier trimestre 2023, en ce qui concerne la hausse du taux de refinancement des banques primaires”.

Reconnaissance du sens élevé de civisme fiscal 2022 décernée à la BDM-SA

Profitant de cette tribune, Ahmed Mohamed Ag Hamani a exhorté le conseil d’administration à soutenir encore plus fort la Banque de développement du Mali (BDM-SA). Et à la Direction générale et au personnel à rester plus soudés, plus engagés et surtout très prudents.

“Nous devons donc veiller ensemble et prendre les précautions idoines pour maintenir la solidité et la stabilité de notre établissement, mais aussi réitérer les performances très appréciables que nous venons de réaliser”, a-t-il conclu.

Cette présente session a été mise à profit pour informer le conseil d’administration de la reconnaissance du sens élevé de civisme fiscal décernée à la BDM-SA au titre de l’exercice 2022, par la direction générale des impôts à travers la direction des grandes entreprises (DGE).

El Hadj A.B. HAIDARA

