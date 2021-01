Ce point de presse était animé par Mohamed TRAORE, 3è vice-président du HCIM, en présence du secrétaire général du HCIM, Dr. Mamadou DIAMOUTANI ; de la présidente de l’UNAFEM (Union nationale des femmes musulmanes du Mali), Mme Diakité Kadidia TOGOLA, ainsi que plusieurs autres responsables du HCIM. Dans sa déclaration, le secrétaire général du HCIM, Dr. Mamadou DIAMOUTANI, a souligné que le jeudi 31 décembre 2020, le HCIM a reçu à son siège, la visite de Mme Bintou Founé Samaké, ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. Cette visite a porté sur les VBG (violences basées sur le genre). Au cours de cette visite, le ministre, a-t-il expliqué, a informé le HCIM sur la décision de sursoir à l’adoption de l’avant-projet de loi sur le genre. Cette décision, selon les explications du ministre rapportées par Dr. DIAMOUTANI, a été prise après avoir consulté le premier Ministre, Moctar OUANE. Le HCIM, selon son secrétaire général, a enregistré cette information et à informer le ministre des raisons pour lesquelles le HCIM a rejeté cet avant-projet de loi sur le genre. Cependant, il a précisé que la Commission mise en place par le HCIM poursuivra ses travaux afin d’examiner, article par article, le document avant-projet de texte sur le genre. Enfin, dit-il, le HCIM remercie les autorités de la transition pour l’abandon de cet avant-projet de loi sur le genre. Pour sa part, Mohamed TRAORE a indiqué qu’à travers ce point de presse, le HCIM informe la communauté musulmane du Mali que le projet de loi sur le genre, jugé attentatoire aux principes de l’islam et de nos valeurs a été abandonné par le Gouvernement. Pour lui, le HCIM ne souhaite que la paix et la cohésion au Mali. Selon lui, certaines dispositions de ce texte qui vient ainsi d’être abandonné étaient en contradiction avec les valeurs et les principes de l’islam. D’où la mobilisation du HCIM. Avant de terminer, il a invité toute la communauté musulmane à rester vigilante et mobilisée pour les éventuelles tentatives d’agression contre l’islam. Selon la présidente de l’UNAFEM, Mme Diakité Kadiatou TOGOLA, les femmes adhèrent à cette décision du HCIM. «Nous avons été préoccupées par certaines dispositions de cet avant-projet de loi qui sont contraires aux principes de l’islam…», a-t-elle dit. Selon elle, la criminalisation de l’âge du mariage de la fille avant 18 ans, est l’une des dispositions qui portent atteintes à l’islam. Selon elle, Il y a des organisations de la société civile qui ont décidé de s’en prendre à la religion. «Ces organisations pro-genre nous trouveront sur leur chemin», a-t-elle prévenu. Au nom de la LIMAMA, Moussa DJENEPO a lancé un appel à l’ensemble des musulmans à rester vigilants. Lors de ses prêches du vendredi 1er janvier 2021 au Palais de la culture de Bamako, l’imam Diallo a fait savoir que certaines dispositions de l’avant-projet de loi sur le genre sont contraires aux principes de l’islam, aux us et coutumes du Mali. A cet effet, il a remercié la sagesse du premier ministre, Moctar Ouane, qui a décidé d’abandonner le texte.

Aguibou Sogodogo