Le Préfet du cercle de Bafoulabé, Falaye SY, n’a pas bonne réputation dans le règlement des conflits communautaires.

Serait-il partial, incompétent ou malhonnête ?

Selon certaines sources, il prendrait de l’argent avec l’une des parties pour révoquer des chefs de village de Tourako, en la personne de M. Boubale SISSOKO situé dans la commune rurale de Tomora, M. Makan KANOUTE, de Sabouciré et Madouba KANOUTE de Goundara, commune rurale de Kontéla.

Le Préfet SY a pris ces décisions impopulaires, injustes suite à des différends avec certains individus mal intentionnés qui se croient marginalisés, en d’autres termes les captifs. Le Sieur SY est parti dans cette circonscription administrative pour se servir et non pour servir la nation malienne. Il ne se prive de rien. Il trouble l’ordre social et sème la terreur dans le vieux cercle. Or, les missions du Préfet ne sont pas çà. Le pays n’a pas besoin d’autres crises. Il est temps de mettre un terme à ces pratiques peu orthodoxes de la part du Préfet Falaye SY.

Koladji DIALLO

Commentaires via Facebook :