Gestion des Sociétés d’État : Cas de la SOMAGEP-SA : un exemple de bonne gouvernance

Ceux qui pariaient sur les compétences de la nouvelle Direction de la SOMAGEP-SA (Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable) à maintenir le cap tout en faisant de la distribution de l’eau potable par cette structure, un cas d’école au Mali, en ont pour leur compte. Jamais cette société d’État, ne s’est mieux comportée que pendant les exercices 2021 et 2022. D’où le lieu pour le Bureau du Vérificateur Général (BVG) de conclure que le niveau de mise en œuvre des recommandations de la vérification financière 2020 de la SOMAGEP-SA est satisfaisant.

Chargée de l’exploitation des infrastructures d’eau potable sur toute l’étendue du territoire national du Mali, la SOMAGEP-SA, a réussi là où d’autres structures du genre hésitent, encore, à mettre le pied. Toute chose qui fait pâlir de jalousie ses « consœurs ». Mais aussi, qui lui a valu d’être une référence au Mali, en matière de solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau potable.

Dans son rapport de vérification de performance effectuée en 2019, le Vérificateur Général (Végal), Monsieur Samba Alhamdou Baby avait fait des recommandations à la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable, aux fins de corriger les dysfonctionnements constatés et espérer une meilleure gestion administrative et financière au sein de cette structure étatique.

À cet effet, le Végal a initié la mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la vérification financière de la gestion de la SOMAGEP-SA, au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (30 septembre), dont l’objectif était de s’assurer de la mise en œuvre correcte des recommandations formulées lors de la vérification initiale et d’apprécier leur niveau de mise en œuvre et la correction des faiblesses constatées. Le taux de mise en œuvre des recommandations est de 75%. Ainsi, sur quatorze (14) recommandations formulées par le BVG, à l’issue de la vérification initiale de la SOMAGEP-SA, neuf (09) recommandations ont été mises en œuvre ; une (1) recommandation est partiellement mise en œuvre et deux (2) autres sont non mises en œuvre.

Des performances inégalées !

Pour le Vérificateur, le niveau de mise en œuvre des recommandations à la SOMAGEP-SA, est satisfaisant dans l’ensemble.

Sur les recommandations entièrement mises en œuvre, le DG Dramane Coulibaly, qui a pris les commandes de la SOMAGEP-SA en novembre 2020, respecte les seuils des avances sur salaire et des prêts au personnel, conformément, aux procédures internes et les clauses conventionnelles qui engagent la Société et a pris une note de service déterminant la répartition du carburant au personnel. Quant aux Directeurs des Achats et Stocks ; des Études et Travaux et des Ressources Humaines, ils respectent les conditions exigées pour la DRPR, conformément, aux procédures internes en vigueur et les conditions exigées pour la DRPO, conformément, aux procédures internes en vigueur. En bloc, le Directeur des Achats et Stocks respecte les seuils de passation des marchés publics ; le Directeur Financier et Comptable présente dans les états financiers, l’intégralité des recettes enregistrées et suit de manière régulière, les opérations bancaires de la SOMAGEP-SA.

En ce qui concerne les recommandations partiellement mises en œuvre, le Directeur Commercial et Clientèle a pris des mesures pour recouvrer les créances impayées et se conformer aux procédures internes en matière de recouvrement.

S’agissant des recommandations non mises en œuvre, le DG de la SOMAGEP-SA, patauge sur les seuils des dépenses effectuées sur la caisse et le Caissier, non plus, ne respecte pas le montant plafond de caisse. Tout compte fait, cette situation n’est pas de nature à compromettre les prouesses de la SOMAGEP-SA.

Ensuite, viennent les recommandations caduques ou sans objet. En effet, pendant, les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (30 septembre), la SOMAGEP-SA n’a pas passé de convention réglementée avec ses dirigeants et administrateurs. Du coup, le DG rentrant a annulé les contrats de cession de véhicules de la société avec l’ancien DG et le DGA.

D’où le lieu pour le Bureau du Vérificateur Général de déclarer que les conclusions de mission révèlent un résultat très satisfaisant. « On remarque que des efforts considérables ont été déployés par la SOMAGEP-SA pour la mise en œuvre des recommandations formulées pas le BVG », martèle le Bureau du Vérificateur. Avant de conclure : « La pro-activité de la Direction de la SOMAGEP-SA en matière de suivi de la mise en œuvre des recommandations témoigne de la volonté du management de profiter des recommandations du Bureau qui s’inscrivent dans une perspective de renforcement du dispositif de contrôle interne et d’amélioration continue. Elle fait de cette structure, un exemple à suivre en matière de mise en œuvre des recommandations des structures de contrôle et de vérification ».

À l’origine des performances de la SOMAGEP-SA, une méthode faite de rigueur. Mais aussi de pédagogie. Une stratégie, qui s’est révélée efficace. Très efficace.

Au fil du temps, la nouvelle Direction de la SOMAGEP-SA a, grâce à sa stratégie, transformé en acte concret les recommandations faites par le Vérificateur Général sur la gouvernance de la société. Et cela à travers une gestion rationnelle des ressources. La suite est connue : la SOMAGEP-SA a atteint et dépassé ses objectifs au titre des années 2021 et 2022.

Mais pour les Administrateurs de la SOMAGEP-SA, le mérite de ces résultats revient, d’abord, au Directeur général, Dramane Coulibaly qui, en dépit des mauvaises langues, a su accordé son violon avec celui des partenaires. Ensuite, à l’ensemble des travailleurs qui ont pu surmonter les difficultés et ont fait une bonne gestion des ressources. Le résultat, on le connaît : la SOMAGEP-SA a gagné son pari en réalisant un taux de mise en œuvre des recommandations de 75%. Ce qui permettra à la société d’entamer l’avenir avec sérénité.

Jean Pierre James

Commentaires via Facebook :