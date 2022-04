L’interview du ministre Abdoulaye Diop accordée à Alain Foka sur la Radio France Internationale (RFI), le samedi 09 avril 2022, met le gouvernement en porte-à- faux avec sa décision de fermeture de France 24 et RFI au Mali.

Rappelons que le communiqué N°023 du gouvernement de la Transition du 16 mars 22, signé par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentration, porte-parole du gouvernement, a suspendu jusqu’à nouvel ordre, la diffusion de RFI et de la Télévision France 24 et leurs plateformes digitales. Le même communiqué interdit à toutes les radios et télévisions nationales ainsi qu’aux sites d’information et journaux maliens, la rediffusion et/ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et France 24.

Cette interview du ministre Diop sur cette radio française, pourtant censurée, interroge nombre de Maliens. Alors que cette fermeture devrait être l’occasion pour les autorités de la Transition de mettre plus en valeur les médias locaux, le chef de la diplomatie malienne vient de montrer au monde entier que les autorités maliennes ne peuvent se passer des médias étrangers pour se faire entendre.

Son acte est aussi une confirmation de l’idée largement partagée par les journalistes maliens, selon laquelle, les autorités maliennes n’accordent pas de la valeur aux journalistes maliens et qu’elles préfèrent se confier aux journalistes étrangers que locaux.

Quel serait son sort si c’était quelqu’un d’autre qui avait violé cette décision du gouvernement ? Quelles sont les raisons qui ont poussé le ministre Diop à poser cet acte ?

En tout cas, quelles que soient les explications que fournira le chef de la diplomatie malienne, son acte reste empreint d’incohérence et de contradiction au regard d’une décision antérieure prise par le gouvernement.

Fadiala N. Dembélé/Stagiaire

Commentaires via Facebook :