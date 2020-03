Kadia Diarra : (femme au foyer)

“Le prix de la pomme de terre a baissé. J’en suis vraiment heureuse car avant c’était à 500 F CFA. Maintenant je l’achète à 200 F CFA et si je discute bien on me le cède à 175 F CFA.

Je prépare maintenant beaucoup de plats à base de la pomme de terre pour les petits-enfants : des hors-d’œuvre, des ragouts et des frittes également. Ils aiment ça. Je suis satisfaite du prix actuel”

Maïmouna Diakité : (vendeuse de ship de pomme de terre)

“Je suis satisfaite du prix actuel car c’était à 600 F CFA au marché. Je ne trouvais pas grand-chose dans mon commerce, mais maintenant j’achète à 250 F CFA le kilo et je peux dire que je m’en sors bien”.

Djénéba Touré : (lycéenne)

“Je ne suis pas satisfaite du prix vraiment. Avant c’était à 600 F CFA on comprenait, ce n’était pas le moment mais maintenant c’est la saison de la pomme de terre et ils nous vendent cela à 300 F CFA c’est trop. Normalement on doit nous la vendre à moins de 200 F CFA. Les commerçants détaillants doivent revoir le prix”.

Mariam Bathily : (femme au foyer)

“La pomme de terre est à la portée de tout le monde présentement. Nous pouvons l’acheter en quantité et manger à notre guise. Je salue le gouvernement du Mali pour ça”.

Oumou Coulibaly : (citoyenne)

“Le prix a considérablement baissé, ça m’arrange beaucoup car mon père est malade. Il aime beaucoup la purée de pommes de terre du coup j’en fais pour lui chaque jour même s’il ne mange pas tout. Avant, il en mangeait que 2 ou 3 fois par semaine car le kilo était un peu cher”.

Dossier réalisé par

Sylvie Coulibaly

(stagiaire)

