Dans le cadre de l’exécution de son programme, le bureau Programme Sahel de la fondation Konrard Adenauer Stiftung (KAS) organise un séminaire de deux jours sur les perspectives de développement économique : Sahel-Maghreb-Europe. Démarrés hier lundi, la fin des travaux de ces deux journées de réflexion est prévue pour aujourd’hui mardi.

Pour le directeur régional de la KAS, l’objectif du séminaire est de discuter des perspectives de coopération entre les pays concernés. “Une coopération régionale renforcée est bénéfique pour tout le monde. C’est quelque chose qu’il faut encourager et c’est pourquoi nous avons choisi ce thème. A mon avis, tout comme il est de l’avis de beaucoup d’experts, pour attirer les investisseurs ou permettre aux entreprises africaines de se développer il faut un marché conséquent où certains investisseurs ne se sentiront barrés à chaque frontière. C’est ainsi qu’on peut vraiment utiliser tout le potentiel économique de la sous-région“, a expliqué Thomas Schiller.

Compte-tenu de l’importance de l’évènement, il enregistre la participation d’une quarantaine de participants enseignants, chercheurs et experts de la sphère économique de la région du Sahel et du Maghreb. Ainsi, ils échangeront durant deux jours sur 4 thématiques en Panels relatives notamment à l’Etat des lieux des relations économiques entre le Sahel, le Maghreb et l’Europe d’une part, des relations économiques entre le Maghreb et le Sahel ainsi que des relations économiques entre le Maghreb et l’Europe de l’autre part.

Aussi, les participants s’interrogeront sur la nature et la finalité de coopération entre la Cédéao et l’Union du Maghreb Arabe etc.

La cérémonie d’ouverture qui a eu lieu hier lundi a été présidée par le directeur régional de la KAS, Thomas Schiller. C’était en présence de l’ancien ministre de la Promotion des Investissements et du Secteur privé, Me Mamadou Gaoussou Diarra. Pour baliser le chemin, l’avocat d’affaires a fait une introduction générale sur le climat des affaires dans la région du Sahel. A sa suite, plusieurs autres panelistes étaient attendus tels que Oumoukelthoum Hamidinou, vice-présidente du Centre maghrébin d’études stratégiques de la Mauritanie ou encore Adoum Arsin Dadi de l’Agence nationale des Investissements du Tchad.

En s’exprimant à la presse, le directeur régional de la KAS a souhaité que le réseau qui sera mis en place à l’issue de ce séminaire soit utilisé à bon escient même après ces travaux. C’est-à-dire que les participants continuent de contribuer davantage au renforcement de la coopération régionale notamment économique en gardant toujours le contact entre eux-mêmes.

A titre de rappel, Konrard Adenauer Stiftung (KAS) est une Fondation allemande couvrant l’ensemble des pays membres du G5 Sahel. Elle intervient dans la région depuis 25 ans à travers différentes activités avec comme partenaires stratégiques les parlements, les institutions publiques, les partis politiques, la Société civile, les armées etc.

Depuis le début de l’année 2018, le bureau de la KAS basé à Bamako a été érigé en bureau Programme Sahel.

Alassane CISSOUMA

