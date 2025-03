Après les Commune II et II, la coordination du Mouvement Mali Horizon 2035 a été installée le week-end dernier en Commune V du district de Bamako sous la présence d’une foule des grands jours, des autorités locales et coutumières, dont Ould Matady, membre du Conseil national de transition.

C’est sur un terrain de football non loin de l’échangeur piéton du quartier en Commune V du district de Bamako que le Mouvement Mali Horizon 2035 a été lancé. Après les mots de bienvenue des autorités coutumières et de la présidente dudit Mouvement en Commune V. Le président du MH35 Souleymane Satigui Sidibé a expliqué que leur mouvement est une plateforme citoyenne regroupant des partis politiques et associations avec pour objectif de veiller sur les intérêts des Maliens, lutter contre la corruption, promouvoir la bonne gouvernance et s’engage aussi pour la formation des jeunes et des femmes.

Ce lancement a été l’occasion idoine pour le MH35 de rendre hommage au président de la Transition le général d’armée Assimi Goïta pour l’immense travail accompli à la tête de l’Etat malien. “Beaucoup d’Etats envient le Mali, car ils n’arrivent à couper le cordon ombilicale avec les pays colonisateurs, c’est le général d’armée Assimi Goïta qui nous a donné cette chance. Aujourd’hui, nos autorités n’ont plus besoin de l’aval de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit dans le cadre de la défense, de la diplomatie et sur le plan économique”, a soutenu Souleymane Satigui Sidibé ancien président du CNJ-Mali et ex-secrétaire général de l’Union panafricaine des jeunes (UPJ). Selon lui, beaucoup de nos compatriotes n’ont pas compris le sens du mot “souveraineté retrouvée”. Cette souveraineté, à l’en croire nous renvoie à plus de résilience, de sacrifice de don de soi pour être indépendant au sens strict du termes.

“Tous les pays développés ont connu cette étape de résilience et de sacrifice”, a ajouté le président du MH35. Il s’est félicité de nombreux progrès réalisés sur le terrain dans le domaine du renforcement de notre outil de défense et dans la lutte contre le terrorisme.

“Auparavant, les groupes armés attaquaient les camps ou les villages entiers, cependant aujourd’hui suite à la pression de nos vaillantes forces armées, ces mêmes groupes ne mènent que des attaques isolées le plus souvent contre les populations civiles”, a déclaré Souleymane Satigui Sidibé. Il a invité les membres du Mouvement et la population malienne à préserver les acquis de la Transition en faisant bloc derrière les autorités. En guise de soutien à la Transition, le Mouvement, selon son président, a élaboré un projet de société destiné à nos autorités pour faire du Mali un eldorado dans 10 ans.

Souleymane Satigui Sidibé a aussi promis que le MH35 sera installé sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora. Il a soutenu que cette organisation reste ouverte à tout le monde. Pour preuve, le Mouvement qui a commencé avec 15 associations, partis politiques… se retrouve aujourd’hui avec une trentaine d’organisations.

Notons que la représentation du Mouvement MH35 en Commune IV sera mise en place demain samedi.

K. Théra

