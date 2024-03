La saison 2024 du basket-ball malien a été officiellement lancée le samedi 9 mars dernier avec la Super coupe en Dames et Messieurs. Pour le nouvel exercice, le Djoliba Dames et le Stade malien de Bamako Messieurs ont affiché leurs intentions de dominer les planchers en s’imposant devant leurs adversaires pour remporter les premiers trophées de la saison. Sponsor de la fédération malienne de basket-ball (FMBB), Orange-Mali s’est dit toujours prêt à accompagner la FMBB et entend explorer d’autres axes de partenariat pour toujours donner le meilleur et soutenir au mieux les équipes

Le Djoliba et le Stade malien ont idéalement lancé leur saison par des victoires en Super coupe. Ce match joué en une seule confrontation met aux prises le champion et le détenteur de la coupe du Mali.

Chez les Dames, le Djoliba était opposé à son éternel rival du Stade malien de Bamako. Dans ce mach épique, chacune des deux formations a dominé deux quarts temps mais c’est le Djoliba qui a été le plus performant dans le quart temps de la vérité avec un écart de 11 points lors du dernier acte (16-14, 29-37, 48-37 et 58-69 pour les Rouges). Contrairement au match des Dames, celui des Hommes s’est joué en sens unique avec le Stade malien de Bamako qui a déroulé devant l’AS Réal avec un écart de 19 points (68-49). Après un premier quart temps timide soldé par 8-7 pour les Réalistes, les Blancs de Bamako ont dominé les autres quarts temps pour rester les seuls maîtres du plancher du Palais des Sports Salamatou Maïga (8-8, 30-21, 55-35, 68-49).

Orage-Mali, fier de la FMBB pour soutenir au mieux les équipes

Sponsor officiel du basket-ball malien depuis plusieurs années, Orange-Mali était naturellement présent à cette cérémonie de lancement de la nouvelle saison avec à l’affiche. « Nous avons assisté à deux belles finales. Toutes les équipes se sont données à fond. Chez les Dames, la chance était du côté du Djoliba tandis qu’elle était du côté du Stade chez les Hommes. On va dire qu’au finish les meilleurs ont gagné », a laissé entendre Mme Doucouré Fatoumata Sangaré.

Aux dires de la directrice de la communication institutionnelle de l’opérateur leader de téléphonie mobile au Mali, Orange-Mali est fier de son partenariat avec la fédération malienne de basket-ball et entend explorer d’autres axes de la discipline pour davantage contribuer à sa promotion ainsi qu’à la performance des équipes sur le plan continental et international. « A travers notre partenariat, nous soutenons le basketball malien toutes les équipes à tous les niveaux. Que ça soit sur le plan logistique, financier et humain. Nos attentes sont toujours que les équipes aillent très loin et fassent rayonner le basketball malien sur le toit de l’Afrique. En tant que sponsor, ça a été une grande fierté d’être arrivé jusqu’en finale d’une coupe du monde. On espère y arriver cette année encore. Honnêtement c’est avec beaucoup de fierté que nous soutenons le basketball malien. C’est un partenariat gagnant-gagnant qui fonctionne bien. Notre souhait est de pérenniser ce partenariat et de travailler sur d’autres axes pour toujours donner le meilleur et soutenir au mieux les équipes. »

A C.

