C’est ce mercredi 12 mars que la Confédération africaine de football (Caf) tiendra sa 14e Assemblée générale extraordinaire au Caire en Egypte. Durant les travaux, l’instance africaine de football procédera à l’élection des membres de son comité exécutif ainsi que les représentants du continent au Conseil de la Fifa dont le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré Bavieux, est membre sortant. Après avoir renoncé à briguer un second mandat, le patron du football malien ne siégera plus dans aucune de ces deux organes à partir de ce mercredi 12 mars.

Dans un communiqué de presse, la Caf a fait savoir que son Assemblée générale extraordinaire se tiendra au Marriott Mena House, avec coup d’envoi prévu à 8 h GMT. L’évènement sera diffusé sur Cafonline.com et Caf TV, apprend-t-on de la même source. “Des dirigeants clés du football africain, notamment les présidents des 54 associations membres de la Caf et de ses six unions zonales, ainsi que des acteurs de haut niveau du football international assisteront à cette réunion que présidera le Dr. Patrice Motsepe, Président de la Caf“, peut-on lire dans ledit communiqué.

En marge de la tenue de l’A.G extraordinaire, la Caf entend mener plusieurs autres activités. Dans ce cadre, hier 10 mars, étaient prévues les réunions des unions zonales de la Caf présidées par le Dr. Motsepe à partir de 7 h GMT, suivies d’un match amical réunissant des officiels de la Caf et des légendes du football africain dans la soirée.

Aujourd’hui 11 mars, est programmée la réunion du comité exécutif de la Caf à partir de 8 h GMT, pour discuter des progrès et de l’avenir du football africain. Le clou des activités sera l’Assemblée générale extraordinaire de la Caf qui se tiendra officiellement mercredi 12 mars matin et se conclura par une conférence de presse officielle plus tard dans l’après-midi du président de la Caf, Dr. Motsepe.

Durant les travaux de cette A.G, l’instance africaine de football procédera à l’élection des membres de son comité exécutif ainsi que les représentants du continent au Conseil de la Fifa. Membre sortant du comité exécutif de la Caf ainsi que du Conseil de la Fifa, Mamoutou Touré Bavieux ne sera reconduit à aucun de ces deux postes.

Présentement sous mandat de dépôt, il a retiré, il y a quelques semaines, sa candidature pour un second mandat. Il avait alors justifié le retrait de sa candidature par : “La bride d’une détention qui lui est imposée depuis 17 mois et qui l’empêche de s’investir pleinement dans la préparation du renouvellement de son mandat au sein du Conseil de la Fifa ainsi qu’au comité exécutif de la Caf”.

Et de poursuivre : “Une décision difficile mais bien réfléchie dans l’intérêt des deux institutions pour un avenir plus radieux et une gouvernance pleinement opérationnelle. Attaché aux valeurs sportives, Bavieux entend contribuer autrement au rayonnement des deux instances au bénéfice de leurs acteurs”, avait-il laissé entendre. Bavieux Touré se trouve sous mandat de dépôt pour une affaire extra-sportive lorsqu’il était en charge des finances de l’Assemblée nationale du Mali.

Moussa Bangaly

