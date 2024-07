Admiratifs de leur idole depuis les écrans de téléviseur, des jeunes joueurs aspirant à devenir footballeurs professionnels ont pu côtoyer l’international Aigle Amadou Haïdara. En délocalisant la 3e édition de son camp à Kayes, le milieu de terrain du R.B Leipzig a fait du mirage un rêve de gosse pour plusieurs centaines d’enfants de la première région du Mali.

Après deux éditions tenues à Bamako, le camp de football de la Fondation Amadou Haïdara « Doudou » était à Kayes du 23 au 24 juin. Dans la capitale des rails, le camp portant le nom de l’international Aigle du Mali était à sa 3e édition. Une première édition délocalisée hors de la capitale Bamako. « Le Mali, tout comme le talent, ne se limite pas qu’à Bamako. Le pays regorge de plein de jeunes joueurs talentueux. Il faut donner la chance égale à tout le monde de se faire découvrir », explique Doudou pour justifier le choix de Kayes.

A Kayes, le camp a consisté en deux étapes. Le premier jour, l’initiateur s’est livré à une partie de Street Ball avec des jeunes à la place publique plus précisément à la « Tribune » où les grandes manifestations kayesiennes sont généralement organisées.

Au 2e jour du camp, 200 jeunes dont 20 filles (âgés de 10 à 14 ans) se sont rassemblées sur le terrain Bassi Coulibaly de Khasso. Ces centaines de mômes ont été minutieusement présélectionnés par la commission locale d’organisation qui a étendu le choix sur Kayes ville et des localités environnantes.

Ensuite, l’encadrement technique, composé d’une dizaine de techniciens, a procédé à une revue de troupe pour évaluer les joueurs dans le cadre du processus de sélection. « On a mis beaucoup l’accent sur les bases techniques. Les jeunes ont été répartis, d’abord, en sous-groupes entre les différents encadreurs pour mieux les évaluer sur la base des qualités qu’ils recèlent et qui peuvent être développées chez eux dans les jours à venir. Ensuite le collège d’encadreurs a choisi le meilleur joueur du camp chez les garçons ainsi que chez les filles », a expliqué Badra Alou Sidibé, ancien entraîneur de l’US Bougouni et présentement membre du staff technique de l’Afrique Football Elite (club de Ligue 1 du Mali). De ce fait, à l’issue de plusieurs séries d’évaluations, Mamadou Cissé de Jeunesse Sportive de Kayes (ex-Centre Ronaldo) a été désigné meilleur joueur du camp chez les garçons tandis que Bayan Diallo du Centre Chérif a raflé la mise chez les filles.

Avec son projet de création d’Académie en vue à Bamako, Amadou Haïdara compte constituer l’effectif de sa future Académie par les meilleurs joueurs des 3 premières éditions de son camp. Pour un départ, l’Académie comprendra 15 jeunes footballeurs.

En marge de ce camp, le joueur du Red Bull Leipzig a tenu une causerie avec les jeunes pour leur parler de son parcours, de la vie professionnelle ainsi que les comportements à adopter pour un aspirant footballeur professionnel.

Auparavant, il a successivement rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, coutumières et autres personnalités de Kayes dont le gouverneur. « C’est toujours une fierté et un honneur pour moi de m’investir auprès des jeunes, et leur permettre de croire en leurs rêves. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes qui de près ou de loin ont permis la réussite de cet événement. Merci également au gouverneur et au maire de la région de Kayes qui nous ont honoré de leur présence. N’oubliez pas de toujours croire en vous et en votre destin. Hâte de vous retrouver très vite pour de nouveaux événements », a-t-il conclu.

Alassane Cissouma

Amadou Haïdara :

« Du sourire aux Maliens »

En créant la Fondation Amadou Haïdara, le milieu de terrain des Aigles du Mali dit vouloir donner du sourire aux Maliens. En plus du camp de football, la Fondation mène également des activités caritatives avec la distribution des vivres et autres dons aux orphelinats. Lors du camp de Kayes, l’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako, actuellement footballeur professionnel en Allemagne dans les rangs du Red Bull Leipzig, a joué un rôle de conseiller sportif auprès des jeunes kayesiens.

En marge du camp de football de Kayes, Amadou Haïdara a tenu une session de briefing avec les enfants venus massivement prendre part à l’évènement. En petits groupes, ces jeunes footballeurs amateurs se sont assis à même le sol devant le joueur professionnel pour l’écouter religieusement.

« Prenez le football au sérieux mais n’abandonnez pas non plus les études. Les deux font bon ménage. Si vous étudiez bien, vous aurez un esprit ouvert et vous serez au service du pays tout entier. Mais si vous n’étudiez pas, vous risquez de ne penser à vous seuls. Il n’est pas donné à tout un chacun de réussir dans le football d’où l’importance d’allier sports et études. Mettez-vous en tête que si un seul jeune doit réussir dans le football, ce seul jeune doit être vous », a prodigué le milieu de terrain de la sélection nationale Seniors qui vient par cet acte combler un vide qui marqué son enfance. « Quand on était jeunes comme vous, nous n’avons pas eu la chance de côtoyer les joueurs professionnels de la sorte. Donc prenez cette occasion comme une chance, un privilège. C’est un honneur pour nous de vous offrir cette opportunité pour contribuer à guider vos pas, à vous mettre dans le bain du monde professionnel avec des expériences que nous avons déjà vécues et qui attendent certains d’entre vous »,

Aux dires d’Amadou Haïdara, le but de sa Fondation est de donner du sourire aux Maliens. « Nous savons tous que les temps sont difficiles. Compte tenu de cela nous avons jugé nécessaire de donner du sourire aux Maliens par des actes de solidarité et d’entraide. Un instant passé sur un terrain de football contribue à oublier un peu les soucis du moment », a-t-il laissé entendre.

