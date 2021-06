Finale coupe du Mali de football : Le Stade jubile pour sa 21e couronne, le Binga FC crie au vol

La finale de la 60e édition de la Coupe du Mali de football s’est disputée le dimanche 27 juin, au Stade Modibo Kéita de Bamako, en présence du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher. Recordman, le Stade malien de Bamako a renversé le Binga FC (3-2) pour remporter son 21e trophée de la compétition et compter 2 trophées de plus que son éternel rival du Djoliba AC (19 trophées).

En atteignant la finale de la coupe nationale, le Binga FC est déjà rentré dans l’histoire de la compétition et du football malien. Mais en échouant, ce club de 2e division a manqué de peu d’écrire son nom au palmarès des vainqueurs. Aussi, il a raté l’occasion d’imiter l’US Bougouni qui est devenue en 2012 le premier club de 2e division à remporter le trophée. Pourtant, ce n’est pas faute de n’avoir pas essayé. Dans une sorte de bataille semblable à celle de David contre Goliath, le petit poucet de la Commune 5 du district de Bamako s’est montré décomplexé voire même audacieux en menant rapidement au score dès la 8e minute avant de doubler la mise (29’) pour aller à la mi-temps avec un avantage de 2 buts d’écart suite aux réalisations de Issoufi Maïga et Kassoum Coulibaly.

De retour des vestiaires, le Binga FC tient toujours tête au champion du Mali avant de craquer sur deux penalties polémiques transformés par Issaka Samaké aux 87’ et 90’. L’homme à tout faire du jour des Blancs de Bamako, l’international Aigle local, vice-champion d’Afrique du dernier Chan, va offrir le trophée au Stade malien de Bamako en y allant de son 3e but, dans le temps additionnel (90+3), pour une victoire finale de 3 buts à 2. Ce 3e but, un joli coup-franc directement transformé suite à une faute commise sur Demba Traoré. Si le 3e but stadiste est sans reproche, les deux premiers ont mis l’équipe du Binga FC dans tous ses états à commencer par son président, Ousmane Cissé qui crie au vol. « Mon équipe n’a pas démérité. On méritait bien la victoire qui nous a été volée pour offrir le trophée au Stade malien. On avait décidé de renoncer aux médailles, mais par respect pour les autorités dont le Chef de l’Etat (ndlr, le Colonel Assimi Goïta) nous sommes finalement allés récupérer les médailles ».

Pendant ce temps, le club de Sotuba jubile pour une victoire inespérée. Avec 21 couronnes, il compte désormais 2 trophées de plus que son éternel rival du Djoliba AC.

Palmarès de la Coupe du Mali

1961 : Stade malien 3-3 / 2-1 Djoliba AC 1962 : AS Real 7-1 Sonni AC (Gao) 1963 : Stade malien 6-3 Avenir (Ségou) 1964 : AS Real 4-3 ap Djoliba AC 1965 : Djoliba AC 5-1 Kayésienne 1966 : AS Real 0-0 / 2-0 Avenir (Ségou) 1967 : AS Real 4-1 US Sevaré 1968 : AS Real 1-0 Stade malien 1969 : AS Real 8-2 Africa Sports (Gao) 1970: Stade malien 1-0 Kayésienne 1971 : Djoliba AC 4-0 Jeunesse Sportive (Ségou) 1972 : Stade malien 5-1 Avenir (Ségou) 1973 : Djoliba AC 1-1 1-0 AS Real 1974 : Djoliba AC 2-0 Cercle Olympique 1975 : Djoliba AC 1-1 1-0 Stade malien 1976 : Djoliba AC 0-0 3-0 Avenir (Ségou) 1977 : Djoliba AC 6-1 Débo Club (Mopti) 1978 : Djoliba AC 1-1 / 2-1 AS Real 1979 : Djoliba AC 3-1 ap Stade malien 1980 : AS Real 1-0 Djoliba AC 1981 : Djoliba AC 1-0 AS Real 1982 : Stade malien 4-2 ap AS Biton (Ségou) 1983 : Djoliba AC 1-0 Stade malien 1984 : Stade malien 3-1 Djoliba AC 1985 : Stade malien 4-2 Djoliba AC 1986 : Stade malien 1-1 / 2-1 Djoliba AC 1987 : AS Sigui Kayes 2-1 AS Real Bamako 1988 : Stade malien 3-1 Djoliba AC 1989 : AS Real Bamako 2-0 Djoliba AC 1990 : Stade malien 1-0 Djoliba AC 1991 : AS Real Bamako 2-1 AS Mandé Bamako 1992 : Stade malien 1-1 / 1-0 AS Real Bamako 1993 : Djoliba AC 4-0 USFAS Bamako 1994 : Stade malien 2-0 ap AS Nianan 1995 : USFAS Bamako 0-2 Stade malien 1996 : Djoliba AC 2-1 AS Real Bamako 1997 : Stade malien 2-1 AS Real Bamako 1998 : Djoliba AC 1-0 ap Stade malien 1999 : Stade malien 1-0 AS Nianan 2000 : Club Olympique 1-0 Stade malien 2001 : Stade malien 5-0 Mamahira AC (Kati) 2002 : Club Olympique 2-1 Stade malien 2003 : Djoliba AC 2-1 ap AS Tata National (Sikasso) 2004 : Djoliba AC 2-0 AS Nianan (Koulikoro) 2005 : AS Bamako 1-1 (tab 5-4) Djoliba AC 2006 : Stade malien 2-1 AS Bamako 2007 : Djoliba AC 2-0 AS Bakaridjan 2008 : Djoliba AC 2-0 Club Olympique 2009 : Djoliba AC 1-0 Stade malien 2010 : AS Real 1-0 Centre Salif-Keita 2011 : Club Olympique 2-1 ap Stade malien 2012 : US Bougouni 2-1 AS Onze Créateurs de Niaréla 2013 : Stade malien 1-0 Djoliba AC 2014 : AS Onze Créateurs de Niaréla 1-0 Djoliba AC 2015 : Stade malien 2-1 AS Onze Créateurs de Niaréla 2016 : AS Onze Créateurs de Niaréla 0-0 (tab 7-6) USFAS 2017 : Arrêtée à la finale 2018 : Stade malien 2-1 Djoliba AC

– 2019 : Non tenue

2020 : Arrêtée aux 1/16èmede Finale 2021 : Binga FC-Stade malien de Bamako : 2-3

