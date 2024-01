Football : La Femafoot nomme trois nouveaux sélectionneurs

La Fédération malienne de football (Femafoot) a dévoilé lundi dernier les noms des nouveaux sélectionneurs des Aigles Locaux, des Aiglons (U20) et des Aiglonnets (U17).

La Fédération malienne de football (Femafoot) a dévoilé lundi dernier les noms des nouveaux sélectionneurs des Aigles Locaux, des Aiglons (U20) et des Aiglonnets (U17). Il s’agit respectivement de Djibril Dramé, Soumaïla Coulibaly et d’Adama Diefla Diallo, l’actuel entraîneur d’Afrique football élite (AFE). Le dernier sera à sa première expérience à la tête d’une sélection nationale, contrairement à Djibril Dramé et Soumaïla Coulibaly qui ont déjà participé à plusieurs campagnes africaines et internationales avec les équipes de catégorie d’âge.

Ancien capitaine des Aigles, Soumaïla Coulibaly a conduit la sélection nationale U17 à la troisième place de la dernière Coupe du monde de la catégorie qui s’était déroulée en Indonésie, après avoir été 4è de la Coupe d’Afrique des nations. Le technicien récolte donc les fruits des résultats obtenus lors de ces deux campagnes et va désormais s’occuper des Aiglons. Il remplace à ce poste Demba Mamadou Traoré qui vient de s’engager avec le Djoliba. «C’est une promotion pour moi et j’ai un sentiment de joie et de fierté après cette nomination. Ma première expérience en sélection s’est bien passée, mon ambition est d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football malien avec les Aiglons aussi», a réagi Soumaïla Coulibaly.

Pour Djibril Dramé, c’est un come-back puisque l’ancien entraîneur du Stade malien et des Onze Créateurs a dirigé les Aigles Locaux de 2015 à 2018, atteignant la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en 2016 au Rwanda (défaite 3-0 contre la RD Congo). Djiby, comme on l’appelle familière remplace Nouhoum Diané qui dirige le Réal depuis deux ans. «C’est une joie et une fierté pour moi de diriger à nouveaux les Aigles Locaux. Je connais bien cette catégorie mais il n’empêche, j’aurai besoin du soutien et de l’accompagnement de tous les dirigeants pour mener à bien ma mission qui est de qualifier l’équipe pour les Jeux Olympiques et aller chercher la médaille d’ ou à Paris. On va se battre pour honorer les couleurs nationales», a déclaré Djibril Dramé.

Le nouveau sélectionneur des U17, Adama Diefla Diallo a été, le préparateur physique des Aiglonnets en 2015 lors du triomphe du Mali à la CAN U17 au Niger et lors de la Coupe du monde 2017. Il a également participé à deux campagnes de la sélection nationale locale : en 2020 au Cameroun et 2022 en Algérie. Avant de rejoindre l’élite du football africain, Adama Diefla Diallo avait passé plusieurs années dans le staff de Yeelen olympique. «Je suis heureux d’avoir été choisi par la fédération pour diriger les U17 que je connais bien pour avoir été préparateur physique de l’équipe. C’est une grande promotion pour moi et je ferai tout pour mériter la confiance placée en moi et faire autant, sinon mieux que mes précédents, Baye Ba, Jonas Komla et Soumaïla Coulibaly», promet le technicien.

Pour mémoire, les CAN U17 et U20 et le CHAN sont prévus en 2025, mais les éliminatoires débutent cette année

Djénéba BAGAYOGO

Commentaires via Facebook :