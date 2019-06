Dans le cadre de la célébration de la journée olympique, le Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) a célébré le samedi 22 juin sur le boulevard de l’Indépendance la journée olympique qui est célébrée chaque année le 23 juin. Parrainé par Pr Dioncounda Traoré parrain, l’évènement a enregistré la présence de Mme Sangaré Aminata Keïta, 1e vice-présidente du (CNOSM) et Présidente de la fédération malienne d’athlétisme et de nombreuses personnalités dans le domaine du sport.

Faut-il souligner que la commémoration de la journée olympique de cette année marque l’anniversaire de la création du Comité International Olympique (CIO).

Dans son intervention, la 1e vice-présidente du CNOSM, a tenu d’abord à situer l’évènement dans son contexte historique et remercier le gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports et ses partenaires (SOLTELMA-Malitel et le PMU-MALI) pour leur accompagnement au profit de la promotion du sport et de l’olympisme au Mali.

En plus, elle a profité de l’occasion pour témoigner la reconnaissance du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) aux fédérations sportives du Mali. « Le mouvement olympique se félicite de la réussite de la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la fédération malienne de football qui était plongée depuis janvier 2015 dans une crise » a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, la célébration de cette journée olympique a été marquée par des défilés de plusieurs composantes, à savoir les différentes fédérations sportives du Mali, les associations sportives, les forces armées et de sécurité et les bataillons du sport militaire. Aussi, les courses à pied, le Handisport, le cyclisme, le passage respectif des pensionnaires de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) et ceux du Lycée Sportif Ben Oumar Sy de Kabala ont marqué cet évènement.

En plus, durant cette journée, le public a eu droit à des courses de tricycles et une course olympique dont le CDAM a remporté les deux premières places chez les hommes, suivi par l’AS Réal.

De même, chez les dames, Adiarra Diarra de l’USFAS est arrivée en tête de la course suivie par Biba Sidibé de l’AS-Police, la 3e place est revenue àTakoSoumano du LBOS et Bougouna de l’INJS s’est imposé dans la course de l’handisport.

La course la plus attendue en cyclisme de cette journée, était le critérium. Il a débuté par les cyclistes sur 21,5 Km soit 10 tours du boulevard de l’Indépendance et cent ‘’points chauds’’.

En effet, la grande surprise de cette course a été l’arrivée en tête de Oumar Sangaré suivi par Yaya Diallo et Issiaka Coulibaly.

A noter que les dix premiers ont reçu une enveloppe symbolique de 35 000 FCFA à 10 000 FCFA.

Par Safiatou Coulibaly

