Mondial U19 filles de basketball: Les Aiglonnes reçues avec tous les honneurs par le ministre Mossa Ag Attaher

Comme le veut la tradition, dès son retour au bercail après avoir dignement et valablement défendu les couleurs du drapeau national avec engagement et détermination en occupant la quatrième place, à la phase finale de la coupe du monde des moins de 19 ans filles de Basket-ball Hongrie 2021 qui s’est déroulée du 7 au 15 aout dernier, l’équipe nationale fille U19 accompagnée de son encadrement a été reçue le mardi 17 aout 2021 par le ministre Mossa Ag Attaher. La courte cérémonie de réception, mais pleine de signification, s’est déroulée au département de la Jeunesse et des Sports en présence des membres du cabinet et du vice-président de la Fédération malienne des Basket-Ball, Amadou Traoré.

La joueuse Fanta Koné, porte-parole de l’équipe nationale fille U 19, a déclaré : « nous voulions amener la coupe, mais, Dieu en a décidé comme ça, que l’on soit quatrième ». Et on est fière de notre résultat, a-t-elle ajoutée.

Le vice-président de la FEMAB, Amadou Traoré, a joint sa voix à celle des basketteuses U 19 pour remercier l’engagement personnel du ministre Mossa Ag Attaher qui a permis l’obtention de ce résultat, malgré quelques difficultés rencontrées au début de la compétition.

Avec une très belle performance, l’équipe nationale fille a fait un parcours exceptionnel et a émerveillé tous les passionnés de la balle au panier.

Pour le ministre « malgré les difficultés, vous avez mis en difficulté les plus grandes équipes du monde de votre catégorie et pour ça je vous remercie pour cette capacité de résilience. Vous n’avez pas perdu, vous avez gagné. La quatrième place en coupe du monde ça se félicite.»

Au nom du Président de la Transition du Mali, colonel Assimi Goïta et son Gouvernement, ainsi qu’au nom du peuple malien, le ministre de la Jeunesse et des Sports a félicité les filles et leurs encadreurs pour avoir honoré toute la nation.

Revenir sur le sujet de la polémique qui a marqué le départ des filles à Hongrie, le Ministre rassure qu’avec la Fédération Malienne de Basket-ball, ils mettront tout en œuvre pour que de tel désagrément ne se reproduise plus, lorsqu’il s’agit de la participation d’une équipe nationale à des compétitions internationales.

La cérémonie a été marquée par une annonce surprise du ministre. Il affirme qu’après une concertation avec ses techniciens et les plus hautes autorités du pays, ils verront la possibilité d’une récompense. « Les textes ne prévoient pas de prime pour la quatrième place, mais nos cœurs parleront pour vous récompenser à la hauteur de mérite », a-t-il rassuré.

AMTouré

