En vue du coup d’envoi du championnat national de football féminin, la Fédération malienne de football a organisé un tournoi de montée pour compléter à 14 le nombre des clubs pensionnaires de l’élite. Les deux heureux ont été l’AS Saramaya de Kati et le CF Tamba de Ségou.

Au lieu de 12 clubs comme annoncé au départ par la Fémafoot, ce sont finalement 14 équipes qui disputeront le championnat national de football féminin au titre de la saison 2022. Après un instant d’incompréhension entre l’instance dirigeante et quelques responsables de clubs, les acteurs regardent désormais dans la même direction. Cette paix retrouvée au sein de la famille du ballon rond malien a permis l’organisation de ce tournoi de montée dit « spécial » disputé par 4 clubs dont les deux premiers ont composté leur ticket pour la Ligue 1.

Après 3 journées entre les 4 formations qui se sont affrontées en aller simple à Bamako, ce sont l’AS Saramaya de Kati et le CF Tamba de Ségou qui ont réussi à composter le précieux sésame en dominant l’AS Badema de Bamako et le Lafia Club de Tombouctou lors des deux premières journées. La 3e journée n’a été qu’une simple formalité entre les deux leaders.

Aux 12 clubs déjà présents dans le championnat, s’ajouteront ces deux « bleus » pour disputer la nouvelle saison du football féminin.

Club champion en titre, l’AS Mandé voit ainsi le nombre de ses concurrents augmenter au même titre que le nombre de journées que va désormais compter la Ligue 1.

Alassane CISSOUMA

Les clubs de la Ligue 1 :

AS Mandé, Super Lionnes, Usfas, AS Réal, Amazones CV, AS Police, Santoro, Tigresses de Kayes, Badenya de Mopti, AS Momo, Tigresses de Bougouni, FC Sabaly de Kita, AS Saramaya, CF Tamba de Ségou

