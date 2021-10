Tournoi de basketball Colonel Assimi Goita : Un lien de brassage culturel et sportif entre les jeunes du Mali

Les membres de la Commission d’organisation du tournoi de basketball colonel Assimi Goita étaient face à la presse, le mardi 20 octobre dernier, dans un hôtel de la place, pour parler dudit tournoi qui se tiendra du 25 octobre au 18 décembre 2021. Ce tournoi vise à créer un lien de brassage culturel et sportif entre les jeunes du Mali.

La conférence était animée par Souleymane Bouaré, président de la Commission d’organisation du tournoi ; accompagné par Ousmane Dicko, secrétaire général de la Ligue de basketball du district de Bamako ; Moussa Sidibé, coach et membre de la Commission d’organisation.

Réservé aux jeunes de moins de 19 ans, le tournoi de basketball colonel Assimi Goïta regroupera 28 formations dont 14 en filles et autant chez les garçons. Les ligues régionales de basketball ainsi que les six districts de basketball de Bamako seront représentées à ce tournoi par deux sélections (filles et garçons).

Selon Souleymane Bouaré, président de la Commission d’organisation du tournoi, aujourd’hui, le Mali est un pays de basketball qui a fait des résultats extraordinaires sur le plan africain et international, surtout chez les jeunes. “Ces résultats nous poussent évidemment à soutenir cette catégorie qui se trouve à cheval entre les petites catégories et les séniors. Je suis sûr que si nous avons un suivi régulier de cette catégorie nous pouvons en faire autant au niveau des séniors. C’est pour donner la chance à cette catégorie d’âge de se retrouver à Bamako pendant une phase finale, d’échanger, d’apprendre autre chose en plus du basketball. Au cours du tournoi, ces jeunes auront l’occasion de faire des visites touristiques guidées à travers la capitale”, a-t-il indiqué.

Pour répondre à la question, pourquoi le tournoi porte le nom du colonel Assimi Goita ? Le président de la Commission d’organisation a précisé qu’ils ont donné le nom du tournoi au président de la Transition dans le but d’attirer son attention sur le basketball malien. “Vous n’êtes pas sans savoir que le Mali fait actuellement partie des meilleures nations africaines de basketball surtout au niveau des catégories jeunes. Cette discipline qui fait beaucoup de résultats a véritablement besoin de soutien des plus hautes autorités du pays. C’est pour cela que nous avons décidé d’organiser ce tournoi en associant le nom du président de la Transition”, a-t-il laissé entendre.

Les membres de la Commission d’organisation ont profité de cette conférence de presse de lancement pour remettre des jeux de maillots au secrétaire général de la Ligue de basketball du district de Bamako, Ousmane Dicko qui, à son tour, les remettra aux équipes participantes. Mahamadou TRAORE

