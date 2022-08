Le samedi 20 aout 2022, l’Etat-major General des Armées a publié un communiqué sur les dernières opérations des Forces Armées Maliennes sur les différents théâtres d’opération. A la lumière de ce communiqué, on dénombre l’élimination par les FAMa de plusieurs dizaines de terroristes, dont des Chefs et de ceux qui ont commis l’attaque de Tessit. Le départ de Barkhane semble bien ouvrir le champ pour les FAMa.

Dans ce communiqué, l’Etat-major Général des Armées informe l’opinion qu’après son dernier communiqué hebdomadaire du 04 aout 2022, que les FAMa ont continué la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’Opération Keletigui. A cet effet, la précision du renseignement a focalisé les opérations sur les actions d’opportunité, des actions aéroterrestres et des frappes aériennes contre des groupes terroristes dans une asymétrie et profitant des couverts de la période hivernale.

Ce faisant, dans le Théâtre Est de l’Opération Maliko, l’Etat-major General des Armées a fait savoir que les FAMa ont consolidé leurs positions « suite à l’abandon, sans coordination, par Barkhane de la plateforme aéroportuaire de Gao le 15 aout 2022 » et aussi par le renforcement de l’emprise de Tessit avec les visites du Commandement. Ainsi, suite aux multiples menaces dans le secteur de Ménaka et de Bourem, des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l’attaque de Tessit dans le secteur de Tin Djarane à environ 40 km au Sud-Est de Tessit avec des dégâts matériels importants. Dans le même communiqué, l’EMGA a informé que des frappes ont également visé des groupes terroristes en regroupement et préparation d’attaques dans le secteur de Bourem. « Ce jour 20 aout 2022 vers 13h00, le check-point FAMa, sur la sortie de Kidal de Ménaka, a repoussé une attaque terroriste du JNIM avec un bilan coté ami de 02 blessés et coté ennemi 01 assaillant neutralisé et abandonné sur place et plusieurs corps emportés », a précisé le communiqué de l’EMGA.

Dans le Théâtre Centre de l’Opération Maliko, le communiqué de l’EMGA note que le 10 aout 2022, les FAMa ont mené une reconnaissance offensive contre des positions terroristes dans la zone de Boni et le bilan fait état de 8 terroristes neutralisés, des armes et des munitions récupérées. Et de continuer que le 13 aout 2022, les FAMa, au cours d’une opération spéciale contre des éléments terroristes dans le secteur de Balaguina, Cercle de Sofara, ont fait un bilan de 05 terroristes neutralisés, 04 blessés dont 2 très grave, 1 PKM et 1 PM récupérés.

Toujours dans le cadre de l’Opération Maliko, le CEMGA informe aussi que le 14 aout 2022, après les frappes aériennes FAMa survenues le 13 aout 2022 aux environs de 00h38mn contre deux bases de la Katibat Serma dans la forêt de Godowaré, située à 30 km au Nord-Est de Mondoro, et le bilan fait état de 22 terroristes neutralisés dont 10 combattants proches du terroriste Oumar Ongoiba y compris une grande figure recherchée au nom de Aboura Ongoiba alias Ouzeifa, 37 blessés évacués vers une autre base dans la localité de Niangassagou, à 19 km au Sud-Est de Mondoro, 2 véhicules, une trentaine de motos, 8 sacs d’engrais, 3 futs d’essence de grand diamètre ainsi que plusieurs munitions incendiés.

Egalement le 18 aout vers 18 heures, une mission de reconnaissance offensive a été menée par les FAMa contre plusieurs combattants terroristes de la Katibat Serma, à 25 km à l’Ouest de Boni, dans la région de Douentza et le bilan fait état de côté ami 3 blessés, coté terroristes 7 combattants neutralisés abandonnés sur place, 3 PKM, 3 AK-47,1 LRAC, 2 talkies walkies, 17 maillons garnis, plusieurs chargeurs d’AK-47, une quantité importante de munitions , 18 motos récupérées dont 03 brulées sur place. Dans la même dynamique, le 19 aout 2022, des séries de frappes aériennes du SU-25 ont visé 4 bases de la Katibat Serma autour du village de Serma, situé à 24 km au Sud-Ouest de Boni, dans la Région de Douentza, le bilan est en cours d’évaluation. D’autres actions ont été menées dans ce secteur qui ont occasionné la neutralisation et l’interpellation de plusieurs terroristes.

En Zone Sud, à la lumière de ce communiqué, on note que des frappes aériennes ont visé les terroristes auteurs de l’embuscade contre la relève de la police de Sona dans le secteur de Tandjo et Karagana, région de Koutiala. Et aussi des reconnaissances offensives terroristes et terrestres ont été conduites dans la Faya, la zone de Fana et Dioila.

« Par ailleurs, l’Etat-major Général des Armées appelle à la vigilance des populations dont la protection et la sécurité restent la priorité et cela conformément au respect des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire. L’Etat-major Général des Armées rassure que les FAMa s’adaptent au nouveau mode d’actions des terroristes et continuent à la destruction de leurs sanctuaires », a conclu le communiqué de l’Etat-major Général des Armées.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :