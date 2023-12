Mali : les lampions éteints sur la 4e édition du SIAMA

La 4e édition du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) a pris fin, le dimanche le 03 décembre, au Parc des expositions de Bamako. La cérémonie de clôture était placée sous l’égide du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo.

Après onze jours d’intenses activités, l’objectif général de la 4e édition du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA), qui est de créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, a été atteint. Cadre parfait de la promotion des produits maliens, l’édition 2023 du SIAMA, dont le Burkina Faso était l’invité d’honneur, a enregistré 173 400 visiteurs (88 200 femmes et 85 200 hommes), 1302 exposants venants de 13 pays dont le Mali, 651 stands occupés dont 537 climatisés et un montant de 273 500 800 francs CFA au titre des ventes promotionnelles.

Des chiffres qui témoignent « de son franc succès tant par la qualité de l’organisation, la participation record des artisans, la qualité des produits, la mobilisation du public, que par les chiffres d’affaires », se félicite le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo. A l’en croire, les participants ont démontré que le SIAMA n’est pas un espace de divertissement mais qu’il est un espace de rencontres, de donner et du recevoir mais aussi un terreau de réflexion, de partage d’expériences, de communion et de fraternisation.

La 4e édition du SIAMA a été également une opportunité d’apprentissage et de formation par les échanges de bonnes pratiques et par les débats enrichissants autour du thème de cette édition qui a permis de mettre en exergue l’artisanat comme facteur d’intégration des peuples, de croissance économique et de paix. « Les recommandations issues de ces débats pourront être avantageusement exploitées en faveur d’une meilleure promotion de l’artisanat pour une plus grande contribution au développement économique et social de nos pays et pour la consolidation de la paix et de la stabilité », a souligné le président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers du mali (APCMM), Mamadou Minkoro Traoré.

A ce titre, le SIAMA doit rester le creuset de « notre identité culturelle, nantie des touches esthétiques et contemporaines adaptées à notre époque ». D’où l’ambition du ministre Andogoly Guindo de faire du secteur de l’artisanats un fleuron vital du développement économique, social et culturel du Mali.

Il faut rappeler que la cérémonie de clôture, qui a enregistrée la présence du le représentant du pays invité d’honneur, le directeur de Cabinet du ministère burkinabè en charge de l’Artisanat, a été marquée par la remise de prix aux lauréats des différentes compétitions dans diverses catégories ainsi que d’attestations d’honneur et de participation aux délégations officielles et aux participants. Le rendez-vous est pris en 2025 pour la 5e édition.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :