Suite à l’attaque meurtrière du Poste de sécurité des Forces Armées Maliennes(FAMa) de Mondoro, perpétrée dans la matinée du vendredi 4 mars 2022, le Gouvernement du Mali a décrété un deuil national de 3 jours sur toute l’étendue du territoire national à compter du samedi 5 mars 2022. Malgré le deuil national, certains acteurs culturels ont décidé de maintenir leurs activités festives, raison pour laquelle le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guido a, dans un communiqué, invité ces personnes à l’observation stricte de ce mot d’ordre du deuil national. Ce, par l’arrêt immédiat de toute manifestation culturelle de réjouissance populaire, au moins pendant la période du deuil national.

Malgré que certains de nos soldats aient perdu leurs vies dans la lutte contre le terrorisme vendredi à Mondoro, certains acteurs du monde la Culture ont décidé de maintenir leurs activités qui devaient se tenir le weekend malgré le deuil national décrété par le Gouvernement. Devant l’atrocité du drame vécu, sur les réseaux sociaux de nombreuses personnes ont dénoncé cette attitude ingrate envers ceux qui ont sacrifié leurs vies pour la patrie. Raison pour laquelle, le ministre en charge de la Culture, a décidé de prendre le taureau par les cornes pour mettre fin à tout cela. Ce, à travers un communiqué publié dans la soirée du samedi (premier jour du deuil national).

Dans ce communiqué, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme s’est incliné devant la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur, dans la défense de la Patrie, avant de présenter ses condoléances aux familles éplorées et à l’ensemble de la nation malienne. Puis, souhaité prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, le ministre Guindo, en charge de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a invité les acteurs de l’industrie culturelle, les artistes et l’ensemble de la communauté des créateurs à une stricte observance du deuil national. Et à cet effet, il en a appelé à la compassion et à la solidarité de chaque acteur et de chaque artiste avec les familles endeuillées et a demandé instamment l’arrêt immédiat de toute manifestation culturelle de réjouissance populaire, au moins pendant la période du deuil national.

Cette décision du ministre Andogoly Guindo a été salué à juste titre comme salutaire et très responsable par de nombreux internautes. Qui considèrent ces acteurs culturels ayant maintenu leur programmation du weekend comme ceux qui n’ont aucune notion de compassion ou de solidarité. « Ils n’éprouvent rien aux morts, seuls leurs business les intéressent » affirmaient-ils.

En clair, il faut de l’ordre dans le secteur de l’industrie culturelle. Pour rappel, le lendemain même de l’attaque de Songho dans la région de Bandiagara où plusieurs dizaines de civils sont morts, ces gens ont maintenu leurs activités festives dans la capitale comme si rien de grave ne se passait dans le pays, alors que c’était le moment où tout le monde devait compatir avec les familles endeuillées. Dans ce chapitre, le promoteur d’un évènement bien prisé (Bama Art) est toujours cité. Pour preuve, après l’attaque meurtrière à Mondoro le vendredi dans la matinée, il a maintenu le concert géant qui devait se tenir le même soir du vendredi. Avec cette nouvelle ‘’épée pendue’’ du ministre Guindo, on peut fonder espoir que dorénavant ils apprendront à compatir avec l’ensemble des Maliens. C’est cela le Mali Koura.

Adama Tounkara

