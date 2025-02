Notre Menteur, celui qui se cache derrière Yacouba, mérite bien le nom Moussaïlama le Menteur ; d’ailleurs il connaît ce nom puisqu’en 1991-1992, à l’UDD, nous avions attribué ce nom à quelqu’un qui nous a agonis sous des contrevérités en nous confondant délibérément avec l’UDPM. Moussaïlama le Menteur est aussi celui-là qui a usurpé l’héritage de l’UDPM par opportunisme et il continue de jouir de cet héritage sans lequel il est incapable d’exister. Il peut noter, et les Maliens avec lui, que les héritiers légitimes et légaux du créateur et maitre de l’UDPM ont créé leurs propres partis et aucun d’eux ne se trouve dans le parti du Menteur et aucun d’eux ne se réclame de l’héritage de l’UDPM. Moussaïlama le Menteur est aussi celui-là qui se cache derrière le nom de Yacouba Diallo, qui s’attribue des vertus et des connaissances qu’il ne possède point et, comme disait la Fontaine « nous l’allons montrer tout à l’heure » !

A ce stade, je note que Moussaïlama le Menteur a mobilisé le MPR pour m’offenser ; je n’ai absolument aucun grief contre ce parti, comme je n’en ai contre aucun autre parti politique ; les partis sont les garants de la démocratie qui a permis au Menteur de posséder une bouche pour insulter impunément les honnêtes gens. J’ai différé la parution de cette réaction au papier mensonger de Moussaïlama le Menteur, tant qu’il occupe les sommets de l’Etat. Non pas parce que j’ai peur de lui, cette notion n’existant pas chez ceux de RAQIA ou RAKIA de son vrai nom ARAKIATA (nom d’une femme peule que l’on déménageait la dernière lors des retours des transhumances vers le fleuve) ! C’était par courtoisie, même si le Menteur ignore ce que courtoisie signifie. En vérité, j’ai des raisons pour mon action :

J’ai immédiatement cru aux officiers du CNSP qui avaient pris langue avec la Fédération de Russie noyau fondateur de l’URSS, partenaire du Président Modibo Keïta. Chaque fois que je risque de commettre une erreur, je pense aux enseignements de mon Grand Professeur le Prophète Muhammad (PSL) dont Allah a dit que les hommes « ont en Muhammad (PSL) un exemple digne d’être suivi et imité ». Et lui, Muhammad (PSL) a dit de « respecter le Chef que Allah vous a donné même si c’est un esclave éthiopien aux cheveux crépus » ! Ainsi, le musulman doit respecter son Chef aussi longtemps que celui-ci respecte le minimum qui est « le socialement correct ».

Or, Moussaïlama le Menteur est un prédateur qui n’hésite pas à mentir, à calomnier, à offenser, à diffamer, à menacer et à utiliser le chantage en faisant croire qu’il peut dévoiler des « secrets » que lui seul connait dans son cerveau maladivement entêté. Il n’y a guère longtemps, on a vu le Menteur investir la radio, la télévision, la presse écrite, les réseaux sociaux ; ses propres antennes et vidéomanes, engoncé dans son pouvoir de Premier Ministre, étriller un enfant, un jeune syndicaliste, en lui intimant de se taire sans quoi lui, le Premier Ministre du Mali, va révéler à l’Afrique et Madagascar comment le jeune syndicaliste a été recruté à la banque !

Allah ! Quelle déchéance pour un Premier Ministre qui fait du Chantage même aux enfants ! La question est, avec quel argent le Menteur entretient ses nombreux réseaux et vidéomanes ? Est-ce avec son salaire ?

Est-ce avec son salaire ou avec l’argent de la Caisse bleue que les mauvaises langues appellent la Caisse Noire ? Le jeune syndicaliste que vous avez insulté et calomnié a apporté les preuves objectives et convaincantes (études brillantes, stages brillants à la banque, etc.) qui ont permis son embauche à la banque ; nul favoritisme, nul népotisme et nulle crapulerie, mais le mérite universitaire. Ainsi, il a démontré par sinus plus cosinus que vous êtes un menteur et a fait des révélations surprenantes sur vous, vous le zélateur de l’UDPM !

Dans votre papier mensonger, vous m’avez demandé des comptes en ce qui concerne l’UDPM. Qui êtes vous donc et d’où sortez-vous pour avoir osé ? Vous n’êtes même pas UDPM ! Vous avez même claironné que vous n’avez jamais rencontré GMT alors qu’il était au pouvoir ! Vous n’étiez donc pas UDPM et vous ne comptiez pas pour l’UDPM ? Comment alors un « tout venant » comme vous ose me demander des comptes pour l’UDPM ? Naturellement, les imposteurs sociaux s’attaquent toujours aux honnêtes gens pour se fabriquer une existence sociale ; mais je vous donne un adage touareg que mes camarades m’ont appris au Collège Moderne de Diré : « les mors de l’éléphant sont trop grands pour la petite gueule du lapin » ! En tout cas, vous avez mis votre pied dans un étrier dangereux qui ne lâchera votre pied que lorsque le cheval vous jettera par terre et vous entraînera loin de votre point de chute. Je vous ai rencontré pour la première fois au milieu des années 1980, lors d’un Conseil National de l’UDPM ; vous êtes venu spontanément vous présenter à moi ; je vous ai trouvé intelligent et un professeur qui rencontre un jeune homme intelligent, il l’adopte et l’estime sans calcul ; puis, une dizaine d’années plus tard, j’ai été apostrophé par mon défunt frère, Mohamed Salia Maïga de Tacharane (et qu’Allah l’accueille dans son paradis) en ces termes : « hé Younouss, dans votre parti Moussa Balla et toi, il y’a Choguel qui est mon neveu, c’est donc ton neveu » ! Depuis, je vous ai considéré comme tel en vous défendant même au sein de l’UDD ; à votre avènement en 2021, le Mali a failli connaître de graves désordres à cause de vous car les partis ont considéré votre arrivée à la primature comme une provocation, surtout qu’ils sont devenus votre cible ; vous les avez rendus responsables de tous les maux d’Egypte que le Mali a connus ! Pendant ce temps, vous plastronnez en vous présentant, pour ceux qui ignorent votre essence, comme l’homme politique malien, le plus propre, le plus honnête ! La vie est belle, belle et belle ! Vous pensez, vous calomniez, vous insultez les pères et les mères d’autrui, vous diffamez et vous faites chanter ! Quelle déchéance pour un SOIT DISANT CHEF ! Craignez donc les lendemains moins chantants qui vous attendent et surtout le JOUR DE LA REDDITION DES COMPTES ! En vérité, vous êtes au stade où c’est vous-même qui direz vos crimes contre les autres comme le sorcier qui « vomit ». C’est votre propre bouche qui vous condamnera !

Votre première réaction où vous me traîniez dans la bouse de vache du 27 Septembre 2024 est un tissu de mensonges dans un français grandiloquent et pédant à la recherche d’un vocabulaire désuet, insultant et mensonger.

Mensonge 1 : « Younouss soutient Alpha parce qu’il a lui-même participé pleinement à la destruction du système éducatif ». Vous mentez et tout le Mali sait que vous mentez ; apportez votre preuve avec un seul exemple, Moussaïlama le Menteur. Younouss ne travaille sous les ordres de personne ; il n’a pas de gourou comme vous, il n’est pas un laquais comme vous.

: « Younouss a été nommé Directeur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique (DESRST) » : Vous avez menti et je n’avais jamais occupé une telle direction. Comment pouvez-vous être aussi ridicule et ignorant, incapable de relire votre copie, vous le spécialiste de l’éducation et de l’armée et comme disaient les élèves du Lycée Terrasson de Fougères, vous êtes « pitiant » ! Mensonge 3 : Moussaïlama le Menteur, qu’y a- t- il de mystérieux, de palpitant et de génial à ce qu’un professeur de l’enseignement supérieur, de surcroit Directeur Général des Enseignements Supérieurs et de la Recherche Scientifique (DGESRS), Chef de DER de Physique et Chimie participe à des Séminaires, à des stages de l’éducation ? Je n’ai pas participé à ces rencontres comme vous dites, j’étais l’un des principaux acteurs ! Est-ce que c’était une faveur qui m’était faite ou un service que je rendais ? Monsieur le Menteur, je n’ai jamais couru après un poste. Une nuit de Février 1978, je m’isolai pour préparer mon cours de Mécanique Quantique ; mon épouse m’informa de la présence dans le salon d’une délégation conduite par un très haut fonctionnaire du ministère de l’Education Nationale. Après les salutations d’usage et quelques plaisanteries, mon épouse voulut se retirer, mais le Chef de la délégation a tenu à ce qu’elle restât pour écouter son message : « Nous sommes là au nom de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, le Colonel Youssouf Traoré, pour te demander de nous accompagner et nous aider en acceptant le poste de Directeur Général des Enseignements Supérieurs et de la Recherche Scientifique ». Je lui donnais ma réponse positive qui les fit exploser de joie ! Je me tais sur les effusions, les confessions qui suivirent.

La même scène s’était déroulée, la nuit, dans mon salon lors de ma nomination comme Directeur Général de la Radiodiffusion Nationale du Mali, lors de ma nomination comme Directeur Général de l’ESTM et aussi, lors de ma « Coptation » en 1991 comme Sécrétaire Administratif de la Section 4 UDPM du District de Bamako.

Mensonge 4 : « il (Pr.YHD) participera activement tout comme AOK à l’élaboration du programme de l’UDPM adopté au Congrès Constitutif de mars 1979 ». Encore Moussaïlama le Menteur vous avez menti car vous êtes un menteur connu aujourd’hui de tous les Maliens. Comment un homme qui a été à l’Université et qui en a eu des diplômes sans peine, mais qui est parvenu par servilité jusqu’au sommet de l’Etat, est tout de même menteur par ignorance crasse ? Je vois que vous n’avez pas reçu certains enseignements dans vos humanités, à savoir faire la différence entre « le vrai et le vraisemblable », le débat entre « les anciens et les modernes », le débat concernant « l’esprit de finesse et l’esprit de géométrie » ! En effet, quand un homme doué de malhonnêteté intellectuelle sert au lecteur le vraisemblable, ce dernier peut croire qu’un Premier ministre dit la vérité car il n’imagine pas qu’un Pm peut mentir ! Or, il est maintenant établi au Mali que ce Pm est un menteur car il est habité par une méchanceté haineuse, noire et acide envers tous les honnêtes gens ; comme si la société lui a fait un mal que lui seul connaît et il se venge sur tout ce qui est bien, précisément ce bien qu’il n’a pas !

Je n’ai donc jamais participé ni passivement et encore ni activement à l’élaboration du statut, du règlement intérieur et du programme de l’UDPM. Là encore, Moussaïlama le Menteur, vous avez menti. Vous avez délibérément confondu le vrai et le vraisemblable ! Quelle honte ! Au milieu des années 1980, un groupe de frères fit irruption dans mon bureau à la RTM avec bruit et esprit conquérant ; l’un d’entre eux me lança : « le fils de Hamèye, nous sommes venus te « copter » dans la Sous-Commission Détection de la Commission Politique de l’UDPM ; nous venons de la part du Secrétaire Politique ». J’étais déjà membre de la Commission Nationale d’Organisation au nom du Ministère de l’Information.

Puis, suit une phraséologie dans un style grandiloquent, pédant et prétentieux pour faire croire qu’on parle français et impressionner nous autres qui parlons « petit nègre », alors qu’on se ridiculise car c’est le style des « primairiens » qu’on parle.

Vous vous vantez des termes « Université Décentralisée et Professionnalisée » ! On dirait que vous avez participé à l’élaboration du programme de l’UDPM ; dans ce cas, vous m’auriez vu et vous ne m’avez pas vu ! Dites si c’était vous qui avez rédigé ces mots ? Vous semblez ignorer que c’est une belle sottise de parler « d’université professionnalisée » dans notre système qui a débuté par les grandes écoles ! Du reste, si j’avais participé à la rédaction du fameux programme, il n’allait pas contenir la stupidité « université professionnalisée » quand il y a déjà « Grandes Ecoles ». Quand je vous entends et vous vois retrousser votre pantalon pour parler bruyamment de l’Université professionnalisée je me demande, sans rire, si vous savez vraiment ce qu’est l’Université ? En fait, vous ne savez de l’Université que les leçons qui vous ont permis d’avoir un diplôme! Université et universalisme sont anti-nomiques avec professionnalisation ; l’université est le lieu où on acquiert le savoir, la science sans limite et, en tout cas, jusqu’à la limite du lotus sacré ! On peut prendre le cas de l’Université britannique qui, les années 2010 a entrepris de délivrer des masters en sciences de l’au-delà ! Naturellement les ignorants en la matière vont dire que les Britanniques ne sont pas Cartésiens, simplement parce qu’ils ignorent le pari de Pascal

Mensonge 5 : « Younouss Hamèye soutient Alpha parce qu’il a lui-même participé pleinement à la destruction du système éducatif ». Pauvre Moussaïlama Alkazzab ou Moussaïlama le Menteur ! N’avez-vous donc pas honte de mentir avec assurance et sans aucune contrainte ? N’avez-vous donc pas honte de regarder dans un miroir et d’y découvrir un visage de menteur ? Monsieur le Menteur, Alpha n’ayant pas détruit le système éducatif, Younouss n’a rien détruit avec lui ! En outre, je vous défie, si vous êtes un musulman ou si seulement vous êtes un homme digne de ce nom, d’apporter un seul exemple que le Pr. Younouss Hamèye DICKO a détruit le système éducatif ! Je vous défie TROIS FOIS ! Si vous ne le faites pas, alors taisez-vous à jamais et disparaissez de ma vue !

Monsieur le Menteur, le Pr. Younouss Hamèye DICKO a le respect et l’estime du système éducatif malien, du Fondamental aux Ecoles Doctorales en passant par le CPS et l’ISFRA, sans oublier ses collègues d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie. Mes simples lettres de recommandation étaient réclamées et permettaient aux étudiants maliens l’accès immédiat, à toutes les formations dans les universités étrangères. Il est encore chahuté par des collègues qui lui disent « à haute voix mon excellent ministre de l’Education et à basse voix, l’exécrable Secrétaire Général de l’UDD » ! Et vous, un sans grade en éducation qui vous permettez d’insulter, offenser, calomnier, diffamer un homme qui affirme que Alpha n’a pas détruit l’éducation !

Belle est la démocratie qui permet à des camouflés de venir faire la loi à Bamako où personne ne les connaît ! En réaction à votre papier mensonger où vous me menacez de « si non », j’ai relevé votre défi, en vous demandant de faire alors tomber l’électron sur le noyau et vous n’en avez pas été capable ! Votre réaction a été la panique quand vous avez senti que je vais attaquer en diffamation ! Vous avez également ironisé sur mon petit parti, face à votre parti tout puissant devant l’Eternel comme Nemrod était le plus grand ravisseur devant l’Eternel. Vous avez ironisé sur les tueurs de lions ; méfiez-vous, ces gens ont tué d’autres « animaux », pas seulement les lions ! Ils tuaient également les « serpents » et les « satans ». L’ironie du sort est que le signataire de votre papier mensonger est un Diallo qui pouvait être descendant de tueurs de lion s’il est du Séno ou du Gourma. Qu’il vous en souvienne, Monsieur le Menteur de la Biennale qui se jouait au Palais de la Culture, à la nuit de Mopti où la soliste a chanté « Bando Loburu » ; elle a fait vibrer le Mali entier et les délégations étrangères, fait pleurer les cœurs des peuls du Macina, du Djallon, du Toro , du Séno et du Gourma, de Sokoto et du Cameroun, ceux qui parlent peul, Soussou, Bambara, Sénoufo, Songhay, Tamasheq, Moré, Haoussa ou Boulou, etc ; et cela, ce n’est pas de la légende, c’est toujours une réalité vivante et vivace, Monsieur le Menteur et Monsieur mon neveu Yacouba abusé et trompé par un homme sans foi ni loi !

En 1957-1958, en partance sur l’Ecole Normale William Ponty, les jeunes soudanais ont dû faire la classe de seconde au Lycée Terrasson de Fougères. En mars-avril 1958, je reçus une lettre urgente m’indiquant que mon frère germain Mohammed Ibrahim était entre vie et trépas, blessé grièvement, par un lion ; il était « l’homme sur lequel on a tué le lion » ! Il s’agit du téméraire qui envoie le premier, sa lance transpercer le lion et qui se met à courir à toute vitesse, mais que le lion ne rate jamais et, pendant que le lion le poursuit, la meute guerrière se déploie, le crible de lances et l’achève sur son appât et proie ! En effet, le lion l’a attrapé par le talon et lui a arraché le tendon d’Achille ; avec d’autres blessures ! Il s’en est sorti en claudiquant et, en 2010, j’ai passé trois (3) semaines sur la dune de Raqia, dans le cercle de Rharhous, au Sud de Bamba, pendant le mois de Ramadan ; les enfants de Mohammed fils d’Ibrahim, comme d’autres m’y ont tenu compagnie.

Mohammed est décédé, il y a environ un quart de siècle ; Le lion a été tué dans les diris du village Tinafozo dans le cercle de Bamba. Moussaïlama le Menteur, n’ironise pas sur les tueurs de lion sur la route Sévaré-Gao, de Waami à Gabéro, en passant par Nzamane, dans le cercle de Bamba, car tous les Peuls de la zone et les Touaregs Imghad sont des tueurs de lion !

En outre, le criminel finit toujours par avouer, vous affirmez que l’UDPM « a décidé de freiner la création des lycées d’enseignement secondaire général pour privilégier et patati et patata !?

Quel crime contre le système éducatif ! C’est bien cela la destruction du système éducatif malien car Modibo Keïta n’aurait jamais fait cela, car il savait que c’était le paradigme du système colonial français qui voulait maintenir le soudanais dans l’ignorance et le maintenir dans le niveau des techniciens agricoles ! Du reste, je vous remercie pour l’information car j’ignorais que l’UDPM a perpétré un tel crime contre nos enfants ! C’est encore une preuve que Younouss Hamèye n’a pas participé à la rédaction du programme de l’UDPM ! Ceci dit, j’en doute tellement que je vous demande de me produire le texte où l’UDPM dit qu’elle a décidé de freiner la construction de lycées au profit d’écoles agricoles ! C’est réellement une énormité ! De 1968 à 1991, j’aimerais que vous me disiez le rythme effréné de construction de lycées que l’UDPM a décidé de freiner ?

Quand on ment, on finit par s’étrangler soi-même. J’ai pratiquement vécu tous les Conseils Nationaux de l’UDPM et je n’ai pas vu une telle décision ! Sauf si elle était secrète ?

Mensonge 6 : « ……afin d’éviter que des opportunistes de tout acabit et autres caméléons du type Younouss Hamèye DICKO, continuent de tromper les maliens à cause des places et l’argent sale » !

Bravo Moussaïlama le Menteur ! Je ne suis même pas fâché, mais je rêve ! Younouss qui cherche « les places et qui patauge dans l’argent sale ». Cet homme est un des plus pauvres de tous les anciens ministres et il n’a pas beaucoup d’argent propre et pas d’argent sale du tout !

Pauvre Monsieur le Menteur, ces mots par lesquels vous offensez Younouss vous décrivent plutôt parfaitement car vous êtes, de tous les politiciens de la place, le plus grand chercheur de places, le plus utilisateur d’argent sale devant l’Eternel, tout comme Nemrod était le plus grand ravisseur devant Lui. Nous reviendrons sur votre recherche des places et votre argent sale. En mettant votre pied, là où vous l’avez mis, vous pensiez que Younouss allait faire comme les autres. Non, il n’a aucun dossier caché que vous menaceriez de révéler ; Vous m’avez révélé que vous commenteriez les « murmures » qui m’auraient empêché d’être président de l’UDD après notre regretté Moussa Balla Coulibaly ! Mor Yâ ! Vous êtes réduit à faire chanter vos adversaires. Vos adversaires ne vous connaissent pas ; vous faites croire que vous êtes le connaisseur de GMT, vous êtes le réceptacle des rumeurs, des murmures, du vraisemblable, du mensonge fabriqué et beaucoup de gens par mépris pour vous, abandonnent.

Hélas, moi je méprise les menteurs, mais je reste dans cette lutte juste afin que les honnêtes maliens soient débarrassés de vous, un menteur de votre race sans foi ni loi.

Vous comprendrez ce qu’est un descendant d’un tueur de lion et un « reste de gueule lion » ! Vous avez érigé en système de valeurs le mensonge, l’offense, l’impolitesse, la calomnie, la diffamation et le chantage ? Vous allez le regretter, car je vous traquerai jusqu’au fond de votre trou d’hyène. Qui êtes vous donc pour déchirer et trainer dans la sanie les autres alors que vous êtes flou et plus flou que tous les responsables de partis politiques du Mali ? Avez-vous donc oublié la noble main secoureuse de votre Premier ministre, notre excellent frère feu Modibo Keïta ? Et c’est vous qui avez l’outrecuidance de me traiter, sans aucun égard, de chercher des places et d’avoir de l’argent sale dans mes poches ? Etes-vous devenu fou ?

Ou êtes vous abandonné par Allah ?

Mensonge 7 : « Pour mémoire, il faut rappeler opportunément aux Maliens que l’UDD, le parti de Moussa Balla Coulibaly dont Younouss Hamèye Dicko était un haut responsable….. mord à l’hameçon…. , après avoir trahi le COPPO…. » ! Patissakana ! Monsieur le Menteur, vous revoilà ! Maintenant vous diffamez notre regretté Président Moussa Balla Coulibaly et le Pr. Younouss Hamèye DICKO, ainsi que leur parti l’UDD ? Quelle malédiction ! Vous avez encore menti ! Dites la vérité aux Maliens, Monsieur le Grand Menteur devant l’Eternel, car vous vouliez vous servir du COPPO pour assassiner la jeune démocratie ; vous vouliez monter à Koulouba pour déloger Alpha et réinstaller l’UDPM et Balla comme Younouss étaient des démocrates et ne pouvaient en aucune façon s’associer à une telle imposture ! Soyez sportif et reconnaissez humblement que nous avons fait échouer votre plan et votre espoir de revanche. Balla doit être fier d’avoir servi la démocratie et d’avoir empêché que votre méchanceté haineuse se réjouisse et que le sang des maliens coule de nouveau.

Fils d’Adam, ne sois pas pressé, le chemin est long, nous reviendrons en temps opportun sur vos turpitudes. Mon objectif est de vous forcer à toujours mentir, à offenser, à diffamer, à calomnier et à faire du chantage et vous discréditer vous-même ; car en ce qui me concerne, tout ce que vous direz sera magistralement réfuté et vous n’aurez plus aucune possibilité d’agir et d’être écouté dans ce pays.

Mensonge 8 : « Younouss Hamèye DICKO… a été nommé par Ahmed Ag Hamani au prestigieux poste de premier Directeur de la toute nouvelle Radio Télédiffusion du Mali (RTM) ». Sacré, Moussaïlama le Menteur ! Comment un prétentieux, une identité remarquable avec la science infuse, peut-il faire des raccourcis, rien que pour mentir ? En juillet 1979, suite à une gestion obscure des bourses, pour ne pas voir mon nom lié à cette gestion, je rendis ma démission ! C’était la première fois qu’un haut fonctionnaire rend sa démission, à ma connaissance !

Je passe sur les détails et les remous car, à cette époque rendre sa démission était une gageure. Par la suite, Mr. Ahmed Mohamed Ag Hamani est nommé ministre de l’Information et il me nomma Directeur Général, en 1979, de la Radiodiffusion Nationale du Mali (RNM). La Télévision n’était intervenue qu’en 1983 !

Mr. Ahmed Mohamed Ag Hamani a été remplacé par Madame Gakou Fatou Niang. J’ai été désigné pour négocier l’implantation de la télévision au Mali avec le Gouvernement lybien. On aura l’occasion de revenir sur les péripéties et l’épopée de la télévision au Mali ! J’ai donc négocié, réalisé et géré la Télévision qui a été inaugurée en 1983 par le Secrétaire à l’Information du BEC, Mme Gakou Fatou Niang (ministre de l’Information) et le Ministre lybien concerné. C’était donc sous Mme Gakou que j’ai eu l’honneur d’être le Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision du Mali (RTM) ; je suis resté là pendant une dizaine d’années.

Mensonge 9 : « Quand il fut relevé de ce poste (RTM) par Niamanto Diarra il fut nommé Conseiller Technique. Younous préféra, le poste de Chef de Bureau de la Commission Nationale d’Organisation (CNO) du BEC ». Moussaïlama, menteur que vous êtes, vous avez « tout » menti ! Comment un homme peut-il inventer autant de mensonges cumulés rien que pour nuire ? Il s’agit visiblement d’un homme psychiquement épuisé. Je n’ai jamais rencontré mon collègue et sympathique le Pr. Niamanton Diarra au ministère de l’information, qu’Allah soit bienveillant pour lui ! Il ne m’a donc pas relevé et honte au menteur Moussaïlama. Pour le lecteur on peut rétablir les faits.

En 1988, j’ai été relevé du poste de Directeur Général de la RTM. Je l’ai appris par un communiqué de la même RTM, avec cependant une belle promotion ; mais je suis un homme de principe et un homme de sacrifice ; j’ai peut-être mal géré le problème, car la personne qui m’a fait la promotion, est au-dessus de tout soupçon, mais je tenais à être consulté avant toute nomination à une fonction. J’ai donc démissionné du poste de conseiller technique, mais cela Mr. Le Menteur ne le dit pas ! De même, Moussaïlama le Menteur ne dit pas que le Général Sékou Ly, qu’Allah soit bienveillant pour lui, m’a immédiatement sollicité pour revenir occuper le poste de Directeur Général des Enseignements Supérieurs et de la Recherche Scientifique (DNESRS) ; je n’ai pas souhaité, réoccuper un poste d’où j’ai démissionné et que des jeunes attendaient pour l’occuper. Monsieur le Menteur, à ma place, allait sauter sur l’occasion pour aller frimer et faire croire qu’il est indispensable. Sur ce, le Général Amara Danfaga, qu’Allah lui accorde le paradis, me demanda de venir l’aider à la Commission Nationale d’Organisation (CNO) du BEC et a voulu me nommer son Directeur de cabinet ; ce que j’ai décliné car je savais qu’il a promis ce poste à un jeune (très proche d’un grand ami de Danfaga). Je suis convaincu que Moussaïlama le Menteur allait capter ces postes en faisant fi de la morale et de la dignité ! Le jour où le Prophète (PSL) a pris la Mecque, où il était entré dans la Kaaba, où il a brisé les idoles, il a dit : « le mensonge a couru pendant mille ans, la vérité s’est levée un jour, elle l’a rattrapé et l’a subjugué » ! Il en est ainsi de vous Moussaïlama le Menteur. Pour mémoire, des Compagnons du Prophète (PSL) l’ont entrepris sur le mensonge, espérant trouver près de lui des petits mensonges qu’ils pourraient faire pour arranger des situations, mais rien à faire, le Saint homme leur a dit « mensonge, c’est mensonge ». !

Moussaïlama le Menteur, on pourrait vous féliciter dans votre volonté inébranlable et dans votre malhonnêteté intellectuelle pour faire le mal ! Vous falsifiez mes écrits pour dire que j’ai dit que le PRODEC a réussi à faire du petit malien un génie ! Que nenni ! Vous mentez toujours sans vergogne pour créer des thèses erronnées que vous défendez. Car, beaucoup de gens l’ignorent, vous n’avez pas d’idées personnelles, il vous faut un GURU ! Vous avez idolâtré un saint homme dont vous avez volé et usurpé l’héritage, de son parti (UDPM) qui vous sert de fonds de commerce ; vous avez une haine pour Modibo Keïta comme si c’était vous qui avez perpétré le putch de 1968 ; vous détestez à mort le Mouvement Démocratique et ses tenants et pourtant vous avez été le plus grand griot du Mandé d’IBK que vous avez exécrablement trahi et il restera inscrit dans l’histoire du Mali que vous êtes Ganelon et Brutus pour IBK qui vous a nourri et ennobli, qui vous a évité la prison pour détournement, en vous faisant rembourser l’argent sale que vous avez empoché, par notre regretté PM, Modibo (qu’Allah l’accueille dans son paradis). Bien récemment vous avez trahi votre bienfaiteur, le Président de la Transition qui vous a tendu la main en vous amenant au sixième ciel du Pouvoir en vous nommant Premier ministre ; mais lorsque vous avez compris que vous allez quitter la primature, vous êtes descendu encore dans la rue pour mobiliser « ce que vous croyez être l’arrière ban de vos partisans » pour les ameuter contre votre propre gouvernement que vous avez calomnié et diffamé au CICB. Lorsque, vous avez vu au galop, votre fin filer vers vous, comme le sorcier qui « vomit », vous avez mis en mission le Réseau des Jeunes des Partis Politiques pour transmettre votre sale et hypocrite message qui consiste à dire aux responsables politiques que « vous n’êtes pas l’ennemi des Chefs de partis et des partis politiques » ! Voilà donc Moussaïlama le Menteur, toute honte bue, parce que lui-même est sans dignité ni honneur qui tente de se racheter !

Mais les gens de votre triste espèce sont et restent leur propre ennemi à fortiori des autres ! Vous êtes habité par une méchanceté haineuse et on dirait que vous en avez après toute la Société et ce qu’elle a de bien ! Quelle folie !

Vous dites « On se demande en vérité si Younouss vante la qualité de la réforme ou s’il ironise ». Là également vous mentez, Moussaïlama Alkazzab ! Car mes textes sont nets et il ne peut y avoir d’ambiguïté pour les comprendre ; beaucoup de gens savaient que j’ai failli quitter le Gouvernement en 1997-1998 à cause du PRODEC que j’abhorrais, tout comme le mensonge et le menteur. Ainsi vous mentez par omission !

Puis suit un papier toujours mensonger, dans un fouillis de prétention, de grandiloquence, de pédanterie, de démagogie se prétendant pédagogie et surtout d’ignorance crasse du système éducatif malien. Oui, Monsieur le Menteur, vous êtes de cette race de cadres que notre excellent frère aujourd’hui décédé le Ministre Moulaye Mohamed Haïdara, qu’Allah lui accorde le paradis a nommé les « foncous », fonctionnaires prétentieux et incompétents, jureurs, toujours à la recherche des meilleurs postes qu’ils sont incapables d’honorer ; vous avez été nommé à des postes prestigieux, mais demandez aux maliens l’image que vous y avez laissée ! Une image d’incompétent sans aucune réalisation car vous n’avez pas d’idées. Quand vous avez été nommé Premier ministre et que vous avez tenu le « discours de la souveraineté », j’ai été ravi pour vous en me disant que vous avez bien commencé, mais vous connaissant et puisque vous n’avez reçu que « l’esprit de géométrie », l’intelligence qui permet d’avoir des diplômes à l’université et, puisque vous ne possédez point « l’esprit de finesse », l’intelligence qui permet de transcender ses diplômes, vous alliez « casser » comme les bâtons de manioc ! Et cela n’a pas raté ! Avez-vous remarqué, pendant votre maladie, que j’ai sincèrement regrettée, et pour laquelle le « petit RDS » vous a adressé une lettre de souhait de prompt rétablissement, qu’il y a eu un léger flottement parce qu’aucun de vos camarades n’a pu tenir un discours mobilisateur sur la souveraineté ; la nature ayant horreur du vide, à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ONU, un jeune officier a porté brillamment le message du Mali à la tribune des Nations et, lui, n’a pas été abandonné en plein vol comme vous l’avez été par les maliens, et il s’est révélé à son peuple qui est allé l’accueillir à l’aéroport Modibo Keïta. Je vais vous expliquer pourquoi ? Parce que le discours que vous avez tenu n’était pas de vous ; il était mon discours, celui de Moussa Balla Coulibaly, celui de l’UDD ! C’est ce discours que nous tenions à l’Association des Etudiants et stagiaires Maliens en France (AESMF), à la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF), à l’UDD et au RDS. Vous l’avez plagié comme vous avez usurpé l’UDPM !

Vous voici encore embourbé dans les lois, ordonnances, décrets, arrêtés, décisions, notes de services pour faire croire que vous connaissez, alors que vous étalez votre niveau de primairien qui ne sait pas tirer l’essentiel. Vous cherchez quoi avec ces ordonnances ? et leurs numéros ? C’est seulement pour chercher des preuves pour accréditer vos mensonges. Vous revoilà, après l’éducation que vous ne connaissez point, vous étalez dans l’armée avec les Mig 21, Mig 21 bis, les Mig 23, Mig X, X bis, Mig Z, Z bis, etc., etc. et autres « vecteurs aériens », Batissakana ! Qui vous voulez impressionnez, le Ministre de la Défense, Général de Corps d’Armée ou le Chef d’Etat Major des Armées ou les profanes comme moi ? Sauf que pour continuer les études universitaires, j’ai été le premier enfant soudanais à faire la préparation militaire élémentaire (1 an PME) et la préparation militaire supérieure (2 ans PMSI et PMSII). En 1960, alors que j’étais élève à l’Ecole Normale William Ponty, je reçus une lettre, aujourd’hui jaunie et cassante, du Premier Ministre de la Fédération du Mali, Mamadou DIA, me demandant de m’engager dans l’Armée Fédérale pour en constituer, les premiers officiers ; ce que je ne fis pas, préférant faire d’abord des études supérieures. Sous le premier mandat d’Alpha, je faisais partie de la délégation dirigée par le Ministre de la Défense Mamadou Bâ pour parler de la paix dans la Région de Tombouctou. J’ai partagé la même voiture que le Général Siré Traoré dont vous avez parlé et je demande à Allah d’être bienveillant pour lui. Sa curiosité scientifique me poussa à lui enseigner notre mode de vie de G. Rharous à Gossi ; l’utilité de chaque arbre rencontré, chaque arbuste, Chaque fruit, chaque herbe, chaque graminée et chaque type de gomme. A une halte juste pour s’égayer derrière les arbres et se délasser les jambes, il s’exclama : « Professeur je vous remercie de m’avoir appris tout cela ; je viens comme dans une illumination, de comprendre beaucoup de choses que nous ne cernions pas à l’Etat Major ! On attendait les rebelles dans les marchés ; en fait ils n’ont pas besoin de venir s’y ravitailler, ils se servent sur la nature et on a éclaté de rire » ! Depuis nous sommes restés en excellents termes jusqu’à sa disparition. En vous voyant étaler les équipements et armements de l’armée, je me dis que le Mali est permissif. Sous d’autres Cieux, vous seriez déjà interpellé par les services de contre-espionnage et inquiété ; saviez-vous que si l’on connait le nombre de commandants ou de colonels ou de Généraux d’une armée, on peut en déduire automatiquement les effectifs, ce qui est un secret d’état ?

Mensonge 10 : « Cet arsenal acheminé en Sierra Léone n’est jamais rentré au Mali. Notre armée fut ainsi dépouillée de ses avions de combat et de ses BRDM » ! Moussaïlama le Menteur, comment un haut diplômé de l’université, le Président d’un parti politique, un ministre de la République, un Premier ministre de surcroit peut être aussi peu perspicace ?! Je n’ose pas croire que c’est par ignorance crasse que vous osez écrire ces choses !

Je me risque à admettre que vous mentez par malhonnêteté intellectuelle et parce que vous êtes habité par une méchanceté haineuse, noire et acide, juste pour faire du mal ! Je me suis souvent demandé quel cœur le CREATEUR vous a placé dans la poitrine ? Dites nous le nombre d’avions de combat et de BRDM et autres « FADIMATA » étaient partis en Sierra Léone et surtout dites nous le nombre d’avions de Combats et le nombre de BRDM qui sont restés en Sierra Léone, si vous êtes véridique. Pensez-vous qu’en allant au secours d’amis démunis, à la fin de votre mission, vous retournez chez vous avec vos munitions et équipements sans en laisser à vos amis pour se défendre ? Quel homme d’Etat et quel humain êtes-vous ? Qu’il vous en souvienne, Mr. Le Menteur, récemment, la MINUSMA est partie du Mali ; un pays ami et frère qui en faisait partie, la République Arabe d’Egypte, s’est « dépouillée » d’une partie de ses équipements qu’elle a cédés au Mali. Est-ce à dire que le Président d’Egypte a dépouillé son armée parce qu’il a aidé le Mali, un pays frère ? Est-ce à dire qu’une bouche sale va s’ouvrir pour dire que le Président égyptien a détruit l’armée égyptienne et on l’a laissé le dire ?

Mensonge 11 : AOK disait ceci : « En venant aux affaires, j’étais sûr que j’allais régler la crise scolaire en une année mais aujourd’hui je vais partir et la laisser non résolue ». Et vous ajoutez, « peut-on trouver meilleur aveu d’échec ». Je rêve ou quoi ? Moussaïlama le Menteur vous avez dit devant la presse et vos partisans qu’ Alpha a « détruit le système éducatif » ! Maintenant vous dites qu’il a échoué ; même en koroboro (notre langue, vous et moi) « échec » et « destruction » ne sont pas synonymes !

Vous admettez maintenant, que vous avez dit la plus grosse contrevérité contre un innocent.

Il a dit qu’il n’a pas pu résoudre la crise scolaire ; on peut aussi dire que c’est une preuve de modestie et d’honnêteté, « vérité au-delà des Pyrénées, erreur en de-ça » ! C’est selon !

Moussaïlama le Menteur, vous avez eu la plus longue primature de tous les Premiers ministres du Mali sauf peut-être IBK ? Qu’avez-vous donc fait pour le système éducatif : un lycée, un amphi, une école, un laboratoire de recherche, un centre de technologie, une école d’ingénieur, une « université professionnalisée » ?? Au contraire vous avez dit que vous avez freiné la construction de lycées, cela est un crime contre notre peuple, et contre nos enfants et contre le système éducatif. Je me réjouis que vous, Moussaïlama le Menteur vous avez été ministre et Premier ministre et, vous avez peut-être compris que ce n’est ni le Premier ministre et encore moins le Président qui gèrent en substance les ministères dont les premiers responsables sont les ministres titulaires eux-mêmes dans une démocratie. Dites aux Maliens la moindre trace positive laissée par votre passage comme ministre de la Communication.

En outre, Pm pendant quatre (4) ans, qu’avez-vous fait pour l’éducation ? Vous l’avez détruite tout seul, sans codestructeur :

Le 21 Août 2023, OCHA a publié pour Ansongo dont vous êtes originaire que 32 % des écoles étaient fermées, soit 2686 élèves et 276 enseignants affectés. Dans sa note du 7 Septembre 2023, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés indique que plus de 500.000 enfants au Mali ont vu leurs écoles fermées. Selon l’UNICEF, la rentrée scolaire 2023-2024 a connu 460.000 enfants en âge scolaire qui n’ont pas eu accès à l’école. L’AEEM notait, lors de la rentrée 2023-2024 le manque notoire de tables-bancs, d’équipements pour les TP et pas d’orientation pour les titulaires du DEF, une semaine après la rentrée. La rentrée 2024-2025 dont vous êtes l’unique responsable selon votre thèse, et puisque vous n’avez été demis que le 20 Novembre 2024, a été un fiasco par votre totale incompétence, ou bien parce que vous avez été tétanisé par l’imminence de votre limogeage ! Naturellement nous avons fait les calculs ; il ressort que seulement 0,52% des écoles qui étaient occupées par les sinistrés des inondations et ce chiffre ne saurait être une cause de report de la rentrée, même si nous détenons aussi le chiffre des écoles effondrées ; c’est plutôt votre incompétence et votre manque d’anticipation qui en sont les causes, hein, vous le Pm qui rendez les Présidents responsables de tous les échecs des ministres. Qui a détruit l’éducation plus que vous, Moussaïlama le Menteur ?

Bien ! Dites nous votre œuvre après quatre (4) ans d’exercice à la primature ? Rien! Qu’avez-vous fait de l’argent de votre caisse noire ? Votre Chef à la Présidence, avec sa caisse bleue, a donné de l’eau aux assoiffés, de la nourriture aux affamés, des médicaments aux malades, des écoles aux enfants, etc, etc ! Et vous, qu’en avez-vous fait ? Chez vous, ELLE EST VRAIMENT RESTEE NOIRE ! Pour mémoire, à la rentrée scolaire en 1998-1999, avec sa caisse bleue, IBK nous a aidés à désenclaver les écoles, dans la Région de Kayes et nos enfants ont pu aller à l’école fondamentale et aux lycées, en fin d’hivernage ! Au contraire, vous avez tenté d’attirer l’attention des Maliens sur les œuvres sociales d’un grand Monsieur et qui auraient pour finalité de lui créer des partisans politiques pour les élections ! Cela est tout simplement de la méchanceté et de la bêtise habillées de jalousie.

Par ailleurs, Moussaïlama le Menteur, vous avez menti sur les partis et vos collègues politiques en les désignant à la vindicte populaire comme voleurs, destructeurs de leur Nation, en les rendant expatriés et errants de l’Afrique à l’Europe et vice-versa ! Vous les avez diffamés, calomniés, insultés afin de rester seul sur le ring du Mali ; le RDS et ATIR sont votre cible invincible malgré vos crimes contre eux ; que vous ironisez et moquez ; ils vous survivront. Je vous connais assez pour savoir que vous êtes intelligent, mais vous ne possédez que l’esprit de géométrie, comme les meilleurs de vos écritoires, celui qui permet de décrocher des diplômes à l’Université, mais vous êtes loin de posséder l’esprit de finesse ! Il suffit d’étudier votre parcours toujours brisé et jalonné de vos trahisons puantes. Vous ne prépariez pas un coup d’Etat car vous en êtes incapable, mais un hold-up du pouvoir en misant sur le « discrédit » des partis, en les isolant, en profitant de la suspension du financement des partis et, surtout en jouissant du « pognon » de votre caisse NOIRE pour gagner les élections et régner sans partage ! C’est VICTOR HUGO qui a dit INSENSE QUI CROIT QUE JE NE SUIS PAS TOI ! Et voilà que les eaux abondantes de cet hivernage ont noyé et emporté vos noirs desseins.

Mensonge 12 : « Monsieur le Professeur Younouss Hamèye DICKO, vous savez pertinemment à quoi renvoie la symbolique des armes détruites au moyen du feu dans notre société et notre culture. Chez nous pour symboliser la paix et l’entente ce ne sont pas les flammes que l’on attise, c’est l’eau que l’on verse ». Là encore, Moussaïlama le Menteur vous avez menti. Le Pr. Younouss Hamèye DICKO ignore que dans votre société à vous, vous avez ce genre de culture. C’est quoi votre culture et votre société ? Que je sache, vous et moi, nous appartenons au même espace culturel et sociétal ! Pour éteindre une guerre vous versez de l’eau ! Vous versez l’eau sur la dune rose de Koïma ou dans la mosquée des Askia ou dans l’eau du fleuve à Koulikoro ? Quelle stupidité ! C’est avec ce genre de sottises que vous trompez vos congénères ? Donnez un seul exemple de notre histoire, de Soundjata, Soumangourou à Sonni Ali, Askia où pour sceller la paix, on verse de l’eau ! Vous êtes ridicule ; cela montre que vous ignorez votre propre culture et votre société. Vous êtes un faux savant !

: « Cher Professeur Younouss, vous avez le malin plaisir de voler au secours des autres le plus souvent contre le bon sens et toujours maladroitement ». Quelle impertinence, quelle impolitesse et quelle sottise de votre part Moussaïlama Alkazzab ? Vous avez encore et toujours menti ! Quel mal peut-on commettre à défendre son pays contre un prédateur étranger, menteur de votre espèce ? Vous évoquez le « duel » selon vous avec mon collègue Joseph Brunet Jailly qui descendait notre gouvernement en flammes, tout comme Emmanuel Macron vous a abandonné en plein vol ! Allah est magnifique ! Ainsi c’était vous qui étiez derrière Joseph Brunet-Jailly et qui alimentiez ses écrits ? Ah, l’hypocrite ! Le sorcier vomit toujours ses crimes ; mais nous savions que vous, tapi dans le gouvernement IBK, étiez cependant avec Joseph Brunet-Jailly ! Vous venez de vous dénoncer vous-même ! Le Menteur et le traitre ne prospèrent jamais et il en sera ainsi de vous, vous qui insultez, offensez, calomniez et diffamez les autres en mettant en ligne votre parti pour un oui et un non car le lâche se ca che toujours derrière quelque chose pour agir ! Mensonge 14 : « Professeur Younouss Hamèye DICKO, à cause de Dieu, si vous ne pouvez dire la vérité sur votre parcours opportuniste à l’UDPM, il vaut mieux vous taire, sinon ».

Quelle insolence ! Quelle impolitesse et quelle fatuité de votre part de vous adresser à quelqu’un qui par principe ne méprise personne mais n’a jamais pensé se trouver dans le même plan que vous. Est-ce que le Pr. Younouss Hamèye DICKO s’abaissera à dialoguer ou à rendre compte à un vil et misérable menteur. Cependant, les braves lecteurs que vous avez saoulés de mensonges doivent connaître la vérité. Malgré vos inventions, vous pouvez comprendre qu’un parti ne nomme pas les fonctionnaires, il laisse ce soin, au gouvernement ; le parti lui-même cherche à placer ses pions ; vous ne savez pas ça ? Vous le saurez quand votre parti magnifique et grandissime gagnera les élections et surtout quand vous gagnerez l’élection présidentielle ce qui est très, très peu probable, si on regarde votre score risible à cette élection. Mes nominations sont dues à mes seules compétences professionnelles et je n’ai été nommé qu’à des postes qui avaient besoin de redressement ! Allez vous informer et vous serez édifié.

Je me permets pour le lecteur, de regarder dans le rétroviseur. Je fis mes études supérieures à la Faculté des Sciences et Techniques de Montpellier (France). A l’Association des Etudiants et Stagiaires Maliens en France (AESMF), notre crédo était : « le bon militant est aussi le bon étudiant ». Réussir rapidement ses études pour revenir servir le Mali. Je suis arrivé en France avec une bourse malienne. Dès la première session j’obtiens la Propedeutique MPC (Maths-Physique-Chimie). Cela a fait grosse impression à la Faculté, ainsi que dans les milieux français ! Un jour, on me convoqua au CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) pour me dire que la France a demandé au Gouvernement du Mali, qui a accepté, de transférer ma bourse malienne sur un autre Malien et qu’elle m’accorde une bourse FAC ! Je n’étais pas demandeur et le Mali non plus. En licence, l’année suivante j’ai réussi trois (3) certificats de licence ! Le bruit a couru que j’ai fini ma licence en un (1) an ! Ce n’était pas vrai, mais la légende du Malien qui a eu sa licence en un an est faite ! J’en avais profité pour accumuler les certificats sur ce, on introduit la maîtrise ; j’ai eu la licence de Physique I qui m’a donné en équivalence (3) différentes maîtrises et une 4e maîtrise à condition de faire le certificat d’Automatique (que je n’ai pas fait) ! Mes professeurs me pressaient de m’engager dans la recherche et je m’y suis engagé. D’abord un DEA de Physique Théorique (Mécanique Quantique). Titulaire de l’AEA (Attestation d’Etude Approfondie en Physique Théorique), notre Professeur ayant eu des problèmes neurologiques, nous nous sommes dispersés et je fis un 2e DEA, celui de Chimie Physique et j’obtiens ma thèse en Chimie Physique.

Dès ma licence de Physique I obtenue, la France m’applique la fameuse loi de Mr. Jean Marcel Jeanneney, Ministre de l’Intérieur, loi qui consistait à couper la bourse aux étudiants africains pour aller dans l’enseignement secondaire car l’enseignement supérieur est gardé au chaud pour les coopérants français ! Mes professeurs ont poussé le Doyen de la FAC à écrire au Gouvernement malien, via l’Ambassade du Mali à Paris pour lui dire que « le jeune étudiant Younouss Hamèye Dicko a des dispositions évidentes pour réussir une thèse ; ce serait une perte pour la science et pour le Mali d’interrompre ses études. Je prie les Autorités du Mali de rétablir sa bourse ». En attendant, j’ai bénéficié « d’une promotion à titre exceptionnel » au poste de Moniteur à la Fac des Sciences et Techniques de Montpellier. C’est à saluer, mais j’étais marié et le salaire de moniteur n’est pas bésef (lire : bizzâf = arabe d’Afrique du Nord) pour nourrir et loger un couple. Nous fûmes alors nommés professeurs d’Anglais (mon épouse) et de Physique Chimie en ce qui me concerne à Mende (Lozère). Rapidement la légende du Professeur noir qui enseigne mieux que ses collègues français s’est propagée dans toute la Lozère comme la légende du monstre du Gevaudan (Massif montagneux du même département) ; En vérité, dès ma prise de fonction je rendis visite aux collègues de Physique Chimie et de Maths auxquels je me suis confié et qui m’ont élégamment aidé pour monter mes premiers TP ; cela m’a permis une sacré avance pour mes débuts. Si fait, qu’en fin du premier trimestre 1967-1968 les mères émerveillées par leurs enfants défilaient pour offrir des bouquets de fleurs et du chocolat à ma femme et me féliciter pour leurs enfants. Si fait, qu’au bout de six mois d’exercice en Mars 1968, l’Inspecteur d’Académie de Lozère débarque dans ma classe de Physique ; Il était accompagné du Proviseur de l’établissement ; ayant fini mon cours, l’Inspecteur a été si élogieux à me rendre tout petit ! S’adressant au Proviseur, il dit = « c’est la 1ère fois que je délivre l’autorisation d’enseigner en 6 mois d’exercice ; en général elle est délivrée entre 1 an et 3 ans! J’étais pressé de rencontrer Mr Dicko qui est aujourd’hui l’enseignant le plus célèbre de mon département et je confirme que sa réputation est loin d’être surfaite ». ! Puis, il dit au Proviseur et à moi : « Mr. Dicko je serais honoré d’être votre parrain pour obtenir la nationalité française » ! Mon étonnement a été immense car l’idée même de prendre une autre nationalité correspondait à accepter d’avoir un autre père qui n’était pas Hamèye, Mohammed, Hamaama, Sorba ! J’ai donc chaleureusement remercié mon bienfaiteur en lui disant que mon intention est de rentrer au Mali dès la soutenance de ma thèse ; l’étonnement changea de camp. L’Inspecteur secoua la tête comme s’il n’avait rien compris et fixa le Proviseur et me dit : « Félicitations Mr. DICKO, vous êtes un patriote et je vous souhaite un excellent retour dans votre pays qui a besoin de professeur de Physique ».

Le 8 Juillet 1970, j’ai soutenu ma thèse à la très grande satisfaction de mes juges. Après les fleurs et la collation du grand diplôme, mon Directeur de Thèse, me proposa le poste de Directeur de leur laboratoire en Roumanie ; avec logement, voiture, chauffeur, un salaire important et un budget conséquent ! J’ai pu balbutier des remerciements et dire que j’ai les billets (moi, ma femme et mes 2 enfants) pour rentrer au Mali le mois d’août. Très surpris de ma réponse, il m’a félicité et m’a souhaité un bon retour dans mon pays ! Je rentre donc au Mali et, créé Professeur de l’Enseignement Supérieur, j’intègre l’Ecole Normale Supérieure (ENSup) le 1er Octobre 1970. Désormais, la durée des études de l’ENSup est portée à 4 ans. Je m’active pour la création des DER et la rédaction des nouveaux programmes de niveau international. Mes collègues m’élisent Chef du DER de Physique et Chimie de l’ENSup-Surprise pas d’appareils pour faire le moindre TP en électricité, optique, chimie, etc ! De la Direction au Ministère, rien n’est prévu pour les TP ; je cours au marché à la Place du Souvenir, où, un commerçant libanais me dit d’aller au grand marché où « on trouve tout ». Là, je trouve des galvanomètres et j’en ai acheté 15, ce qui permet de faire travailler 15 étudiants en monômes, 30 étudiants en binômes et 45 en trinômes ! L’électricité est sauvée. Cela m’a couté 75.000 F maliens (une fortune en 1970) ! En tout et pour tout, on avait un unique appareil de l’UNESCO pour faire le vide et qui nous a bien servi pour vérifier les lois de la chute libre. Bien sûr, je n’ai jamais été remboursé. En 1976, j’ai été nommé Directeur du CPS sans indemnités ! Les thésards n’avaient aucun matériel pour les recherches en Physique, en Chimie et en Biologie. Les biologistes avaient des terrains d’expérimentations et j’ai pu leur fournir les produits et le petit matériel, plus de 175.000 F venant de mes poches et toujours pas remboursé en 2024. En Février 1978, je devins Directeur Général des Enseignements Supérieurs et de la Recherche Scientifique. J’ai eu là-bas le surnom de « l’Incorruptible ». Des valisettes de billets rouges et de grosses enveloppes ont défilé à mon bureau et à mon domicile et les propriétaires avaient certainement regretté d’avoir essayé de tenter de me salir ; en fin 1979, alors que j’ai rendu ma démission du poste de DG des Enseignements Supérieurs et la Recherche Scientifique à cause du trafic des bourses qui se pratiquait au-dessus de moi (Une grande première au Mali, un haut fonctionnaire qui démissionne ! C’était en Juillet 1979. Lorsque le ministre de l’Education Nationale a introduit le nom de mon remplaçant, le Président Moussa Traoré a réagi en disant : « mais où est-ce que vous voulez que je place celui-là » ? le ministre lui a répondu piteusement : « C’est lui qui a rendu sa démission ». Moussaïlama le Menteur, vous avez cravaché pour ma nomination par qui de droit, mais vous avez honteusement menti par omission en ne mentionnant pas ma démission anti-corruption !. La malhonnêteté intellectuelle et le mensonge par omission qui caractérisent Mr. Le Menteur, l’ont conduit à agir de la même façon quand dans son texte brouillon et menteur, il traite de ma nomination à la Radio. Sa méchanceté haineuse, noire et acide, sa volonté de souiller les autres, d’offenser, de calomnier, de les diffamer en se cachant derrière des écritoires notoirement médiocres qui ne sont ni Bic, Waterman ou MontBlanc, mais de vils et misérables imposteurs de faire croire qu’il était le confident du CMLN, de GMT et de l’UDPM (dont il a volé et usurpé l’héritage), de faire croire qu’il détient les « secrets » de chaque malien qu’il pourrait révéler. Moussaïlama le Menteur, mon objectif est de vous mener au pied du mur, car « le crapaud ne grimpe pas », de vous mener en face du bœuf car « la grenouille voudra se faire aussi grosse que le bœuf » et la pauvre éclatera.

Voici un léger balisage du parcours professionnel de l’homme que Moussaïlama le Menteur offense, insulte, calomnie, diffame, qualifie de chercheur de places et d’empocheur d’argent sale et d’opportuniste ! Il a déjà, par ce fait, offensé mes pères et mères et a aussi directement calomnié et diffamé mes enfants ! Qu’Allah soit éternellement loué ! A la fin du 19e Siècle et dans la première moitié du 20e Siècle, pour votre genre Mr. Le Menteur, on dit que vous êtes sorti de l’épure ; c’est aussi de votre genre que le Prophète (PSL) a dit : « quand quelqu’un n’a pas honte, laissez-le » !!!

Par Allah, Monsieur le Menteur, je n’ai jamais cherché de places ; elles m’ont été offertes d’emblée à l’étranger comme au Mali. Je n’ai jamais eu besoin d’en chercher. Ce n’est point le cas de celui-ci qui, après un remaniement ministériel qui l’écarta du gouvernement, prit la rue et fit renverser son bienfaiteur auquel il doit réellement la reconnaissance du ventre ! Et qui lui a évité la prison suite à l’argent sale de son service qu’il a empoché ! Et ça se dit démocrate alors qu’il est un archo-émeutier, un réactionnaire et un bolchevik au manioc ; et ça se dit loyal alors qu’il est tristement le traitre à la Ganelon et à la Brutus ; et ça se dit démocrate alors qu’il est un totalitaire à la Staline. En 2021, son premier acte a été de désigner les partis politiques à la vindicte populaire pour les crimes qu’ils auraient commis contre la société malienne. En la matière, nous connaissons la conviction profonde de Moussaïlama le Menteur vis-à-vis de ces partis qui l’ont empêché de reprendre le pouvoir perdu en Mars 1991. Il est le revanchard et restaurateur raté ! Etudiant en URSS, il était l’agent attitré de l’UDPM pour laquelle il fichait ses camarades étudiants, produisait sur eux des rapports circonstanciés pour supprimer la bourse à ses camarades taxés par lui d’être de mauvais militants de l’UDPM (UNJM) et auxquels on supprimait la bourse. Après Mars 1991, il comprit que ses calculs sont sans avenir et il vient à l’UDD avec nous avec le secret espoir qu’il est assez malin et intelligent pour utiliser Moussa Balla et Younouss Hamèye pour restaurer l’UDPM. Réveillé de ses illusions, il écarquilla les yeux, réalisa son erreur et, nostalgique du passé, il créa son parti.

Sur ce, après la Conférence Nationale de 1991, un camarade d’enfance, Officier Supérieur de haut rang, me dit : « tu es dans le même parti qu’un tel » ? Oui dis-je : « C’est un garçon très intelligent ! Il me sourit jusqu’aux oreilles et me dit : « fais attention à lui, à Moscou, il représentait l’UDPM et il terrorisait et calomniait ses camarades ; c’était leur inquisiteur et beaucoup ont vu leur bourse supprimée à cause de lui » ! A la même période, alors que j’attendais mes enfants devant une école, un frère, Mohamed Salia de Tacharane, qu’Allah lui accorde le paradis, me dit : « Younouss, dans votre parti, Moussa Balla et toi, il y a mon neveu, un tel ; c’est ton neveu, veille sur lui » ! C’est ce que j’ai fait.

Revenant à l’UDPM, Moussaïlama le Menteur, vous claironnez partout, comme ce petit oiseau des forêts du Gourma que j’ai été nommé par l’UDPM ! Allez dire à l’UDPM que j’ai dit qu’elle ne m’a jamais nommé ! En 1976, j’ai été nommé Directeur du CPS, en Février 1978 Directeur Général des Enseignements Supérieurs et de la Recherche Scientifique, en Juillet 1979, démission de la DESRS et deux (2) mois plus tard, j’ai été nommé Directeur Général de la Radiodiffusion Nationale du Mali où je suis resté près de 10 ans. En 1988, j’ai été promu Conseiller Spécial au Ministère de l’Information, poste que je n’ai point occupé par respect à ma dignité car je n’avais pas été consulté au préalable. Je reste fier d’avoir été nommé par les gouvernements de mon pays et non par un parti ! Pourquoi alors, vous qui étiez l’agent patenté de l’UDPM en URSS oppresseur de vos camarades, seulement parce que démocrates purs et durs, vous n’avez jamais été nommé au moindre poste, voire à la moindre responsabilité par l’UDPM ! Je sais moi, dans quelles conditions vous avez été nommé Directeur de l’ENPT (Bac+2), école que j’ai créée dans la même foulée que l’ESITEX de Ségou et le CRES, vous, grand ingénieur des télécommunications ! C’est pitiant. Tant vous courez après les places juteuses. Pourtant, Soldat zélé et servile de l’UDPM, celle-ci aurait dû vous nommer de façon préférentielle à la place de votre choix, sauf que vous savez bien pourquoi ? Peut-être que les révélations faites à votre sujet par un jeune syndicaliste que vous avez insulté, calomnié et diffamé, vous qui étiez sorti à l’ORTM, vous Premier Ministre du Gouvernement du Mali, sans vergogne, juste pour étaler votre puissance au sommet de l’Etat, mentir sur un enfant qui vous a donné l’estocade, étaient vraies ! Quelle déchéance pour vous Moussaïlama le Menteur ! D’ailleurs, vous avez reconnu maladroitement, comme pour vous délivrer de sa tutelle, que vous n’avez jamais rencontré GMT quand il était au pouvoir, lui qui recevait tout le monde ? Peut-être que GMT savait sur votre compte ce que nous ignorions ! Homme loyal, honnête et patriote, GMT n’était pas complaisant avec les fourbes, c’est connu !

Mon CREDO est le Mali ! Peu importe l’homme, le Parti qui se trouvent aux affaires. Aux affaires ou pas, je lutte pour le bien être du Mali et des maliens. Sans jamais être soluble dans le système en place, si toutefois le système œuvre pour le bien du Mali, je lui apporte ma contribution jusqu’au jour où, il dérive et je continue seul sur la LIGNE MALI ; en exécutant à hauteur de satisfaction mes tâches professionnelles qu’en l’occurrence, l’UDPM a comptabilisés avec fierté comme son œuvre. On peut donner quelques exemples :

En 1978, j’ai initié l’Université décentralisée en créant l’ESITEX à Ségou et le CRES à Bamako.

En 1980, je participe au Conseil d’Administration de l’Union des Radiodiffusions et Télévisions Nationales d’Afrique (URTNA) à Naïrobi (Kenya). Là-bas, j’ai vu des palais des Congrès, des Centres de Conférence à rendre jaloux, car au même moment à Bamako, nos hauts lieux de rencontres se limitaient à la salle de réunion de l’ENI, à la salle de Conférences de l’ENSup et au garage de la Présidence à la Maison du Peuple. A mon retour, mon rapport de mission proposait la construction d’un Centre International de Conférences ; le Conseil des Ministres a adopté l’idée et le CICB est né !

Lors de la guerre Mali-Burkina, le Président convoque une conférence de presse ; GMT affirmait que les enseignants maliens étaient d’intelligence avec les militaires du Burkina en direct à la radio ! Il n’en fallait pas plus pour que la température bamakoise crevât le thermomètre !

Revenu au bureau, je réécoute la bande et fais couper le morceau de bande qui porte les propos du Président ; je l’ai enfermé dans une boite d’allumette dans un tiroir de mon bureau fermé à clef. En effet, la Conférence était transmise en direct, à Bamako comme dans les Régions, on attendait l’édition de Radio Mali de 13 h pour confirmation et mise en feu de notre pays. A 13 h, l’élément a disparu à la stupéfaction générale et à tous les niveaux ! GMT est sauvé, l’UDPM est sauvée et, le Mali est sauvé ! Aucune remarque ni du Gouvernement, ni de l’Assemblée Nationale, ni du BEC me concernant !

Après la Conférence de la Baule, les milieux néocolonialistes français ont voulu éliminer le Général Moussa Traoré de la scène politique, car il a osé tenir tête au monarque socialiste le Président Mitterrand ; mais comment ? A la manière de l’Empereur Jean Bédel Bokassa de la Centrafrique ; la presse française l’accusait de dictateur et tueur d’enfants ; j’ai éventé, dans des éditoriaux de Radio-Mali, les intentions des néocolonialistes et tué leur projet dans l’œuf ! L’honneur de mon pays a été sauvé !

Il est clair que le Pr. El Hajj Younouss Hamèye DICKO n’est pas un chercheur de place et n’est pas un empocheur d’argent sale !

Il me faut ramasser quelques assertions indispensables. Moussaïlama le Menteur, vous êtes aussi le plus grand traître de la classe politique malienne ; vous avez voulu faire d’une pierre quatre (4) coups ; vous vous êtes servi du M5-RFP pour trahir et faire tomber le Président Ibrahim Boubacar Keïta, votre bienfaiteur devant Allah et devant les hommes ; vous vous êtes servi de la branche militaire qui vous a accueilli, nourri et engraissé pour combattre la classe politique et aussi trahir même le M5-RFP que vous avez émietté en menus morceaux. En m’agressant de façon aussi sauvage et inhumaine, vous comptiez sur ma réaction foudroyante pour me voir enfermé pour « lèse-majesté » ou me voir subir l’errance du Dr Oumar Mariko, président du SADI par votre faute ; je ne voulais pas être souillé par un « lèse-bandit », d’autant plus que je n’aurais jamais quitté mon pays pour faire plaisir à mon ennemi. Comme promis, j’ai donc attendu ce moment-ci, pour livrer ma réaction à votre papier mensonger. J’ai temporisé par courtoisie et par respect aux jeunes officiers qui se sacrifient au quotidien pour la renaissance de notre nation et en souvenir d’Annabi Mohammed (PSL) qui dit de « respecter son Chef même s’il est un esclave éthiopien aux cheveux crépus ». Le moment est donc venu d’en finir avec Mr. Le Menteur et Mr. Le plus grand traître de notre classe politique. Votre pierre qui a « bu » a perdu sa baraka et n’a pû réussir son 4e coup ; en effet quand vous avez voulu trahir votre propre régime, en convoquant un meeting au CICB pour ameuter contre vos camarades et votre propre gouvernement, façon de rendre les autres responsables de l’échec de votre action à la tête du gouvernement, paniqué et dépité de réaliser que vous ne termineriez pas la transition, n’ayant pas compris que vous alliez vous suicider, alors affolé, vous avez décidé de tout saboter pour compter dans le prochain régime !

Hélas, Moussaïlama le Menteur, mais néanmoins mon neveu, le « temps s’en va, le temps s’en va, mais où sont les neiges d’antan ? Haranburgis qui tint le Maine, Berthe au grand pied, et Jéhanne la bonne Lorraine qu’Anglais brûlèrent à Rouen ? Mais où sont les neiges d’Antan ? Ainsi votre temps est fini, bien fini, a bana péw, a ben sangn ! Et en application de la sentence coranique « tout finit illa wajhi rabbouka (sauf la face de ton Seigneur) » ! Mon cher neveu, le moment est venu pour vous de quitter la table ; car il faut que vous répondiez des méfaits dont vous seriez l’auteur. Me concernant, je vous accuse de mensonges, d’offenses, d’insultes, de menaces physiques et morales, de calomnies, de diffamation, de chantages et d’atteintes à l’honneur des gens. Vous avez quitté l’honneur et selon le Général Charles de Gaulle, dans le fil de l’épée, « quand on quitte l’honneur, on y revient plus». Je vous accuse aussi d’offense à mes pères et d’offense à mes enfants. Vous avez instrumentalisé des aboyeurs, troubadours, trouvères, ménestrels et autres griots pour insulter et atteindre l’honneur des gens ! Vous avez dansé sur la toile politique du Mali en insultant et diffamant, Modibo Keïta, Alpha Oumar Konaré, le Mouvement Démocratique, les hommes politiques en toute impunité ! Parvenu à la haute fonction de Premier Ministre, on s’attendait de votre part à un minimum de tolérance, un esprit rassembleur, mais c’est un homme habité par une méchanceté haineuse, noire et acide, un homme qui s’adonne à la division et qui mène la chasse à la classe politique et aux partis politiques. Vous avez tout fait pour éliminer le RDS et ATIR que vous avez moqués. J’ai été sidéré et même j’ai éprouvé de la pitié pour vous quand j’ai réalisé l’ampleur du deuil créé en vous et en vos aboyeurs, jureurs, insulteurs et diffamateurs par la seule présence de Younouss, du « petit parti RDS » moqué par vous, d’ATIR, cette « coquille vide » selon vous et surtout que le Pr. Younouss Hamèye DICKO a présidé la « Commission Géopolitique et Environnement International ». Pourtant, Monsieur le Menteur, avez-vous oublié votre joie, en 1991, au Palais de la Culture, quand vous rasiez les murs, terré dans les trous de rats, ne laissant apparaître que le bout de votre nez juste pour respirer afin que personne ne puisse vous remarquer, quand le mouvement démocratique que vous abhorriez tant, a élu le Pr. Younouss Hamèye DICKO, comme Président de la Commission Charte des Partis ! Pourquoi tant de haine aujourd’hui ? Simplement parce que Younouss à travers une force tranquille, constitue un « œil de caïen » qui depuis Octobre 1970, observe sans sourciller, les menteurs, les prédateurs, les fourbes, les opportunistes et leurs turpitudes, les empocheurs d’argents sales, les raseurs de murs, les insulteurs, les calomniateurs, les diffamateurs, les maîtres chanteurs, etc, de la place publique et politique du Mali. Il faut donc éliminer le Professeur à tout prix à commencer par son « petit parti » le RDS et sa « coquille vide » ATIR ! Oh Allah, merci de retourner la honte aux éhontés ! Compatriotes maliens, quand on aime son propre père, quand on aime ses propres enfants, est-ce qu’on peut cibler gratuitement un autre homme, père de famille comme vous, pour mentir sur lui, l’insulter, le calomnier, le diffamer, lui faire du chantage, offenser ses pères et agresser gravement ses enfants ?

C’est cela que Moussaïlama le Menteur m’a fait ! Dans sa dernière livraison, ne sachant plus à quel satan se vouer, il s’est souvenu qu’Allah est toujours là ! Mor Yâ !

Après avoir tout tenté contre Younouss, après avoir dit que vous êtes David, vous le Premier Ministre et qu’il est Goliath, lui un vieillard à la retraite, après avoir diffamé, après avoir sollicité la sorcellerie, vous voilà invoquant Allah en ces termes : « il y a cette leçon de la vie : il y a l’agenda des hommes…… et il y a l’agenda de Dieu ». Bravo ! Vous paniquez et n’avez rien vu encore ; lorsqu’ on panique jusqu’à rappeler au Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO que « l’homme propose et c’est Dieu qui dispose », c’est qu’on ne sait vraiment pas à qui on a à faire ! Estimant que par cette réflexion, vous m’avez fait des « bénédictions », j’ai demandé à mon tour à Allah de réaliser pour vous les mêmes « bénédictions » que vous avez demandées à mon endroit ! Mais que vaut la demande d’un menteur à Allah ? On ne sait jamais car Allah est OMNIPOTENT !

Moussaïlama le Menteur, Younouss est très patient. En vous lisant, je suis effaré par mes découvertes ; comme les sorciers de Koïma qui vomissent leurs crimes, vous m’apprenez que vous étiez derrière les écrits criminels du Pr Joseph Brunet Jailly contre les Autorités maliennes, écrits qu’il publiait à Médiapark et que vos stipéridiés diffusaient dans les réseaux sociaux et qui m’ont combattus pour lui ! Mais nous savions que vous y étiez pour quelque chose ! Vous m’apprenez aussi que, à travers l’UDPM, vous avez freinez la construction des lycées et vous osez dire que c’est Alpha qui a détruit le système éducatif malien ! Et maintenant, vous procédez à la parfaite description de votre personnage pour me la faire endosser : opportuniste, chercheur de places, empocheur d’argent sale, insinuations et j’en passe ! Le plus grand opportuniste et chercheur de places au Mali est vous-même ; Monsieur le Menteur ! On vous a vu, vous humilier devant le CNT que vous a traité de tous les noms d’oiseaux avant votre nomination comme Pm ; on vous a vu, vous mettre dans un « garde à vous » de lacrou pour retrouver votre poste de Pm : on vous a vu au Carré des Martyrs, alors qu’en 1993 vous m’aviez critiqué lorsque, invité, je m’y suis rendu un matin tôt, et parce que je suis démocrate ; on vous a vu sur les tombes de Cabral et de Modibo Keïta que vous détestez viscéralement parce que vous cherchez des places et parce que vous êtes un opportuniste parfait et un pantin ; Mr le Menteur, on vous a vu, vous ennemi de la démocratie et du Mouvement démocratique, ennemi de Modibo et d’ATT, juste pour avoir une place que l’UDPM n’a pas voulu vous donner, car GMT n’aime pas les chevaux de Troie et les Barbouzes, alors vous vous êtes collés aux Présidents ATT et IBK ; Vous et moi, nous savons comment ils vous ont traité avec indulgence et vous ont donné les meilleurs places au-delà de votre poids statistique politique et au-delà de votre poids social ! C’est donc le mouvement démocratique, en l’occurrence IBK, qui vous a créé honorable, vous a enrichi et ennobli ; mais vous l’avez lâchement trahi parce qu’ au hasard d’un remaniement ministériel, vous n’avez pas été reconduit et vous voilà, anarcho-émeutier que vous êtes, parti dans la rue pour le renverser et devenir Premier ministre ! Pourriez-vous plus jamais vous regarder dans un miroir ? Ensuite vous avez voulu récidiver en convoquant un meeting de la trahison de vos camarades et qui vous a été fatal. Voilà le traitre sans foi ni loi qui dit que le Président Moussa Balla Coulibaly et l’UDD ont trahi le COPPO ; en vérité, Moussaïlama le Menteur nourrissait le grand espoir que le COPPO allait déloger Alpha de Koulouba pour donner une chance de retour de l’UDPM ou tout au moins de sonner l’heure de sa vengeance. Quelle naïveté infantile ! Nous veillons sur la démocratie.

Moussaïlama le Menteur votre dernier aboyeur, un nul parmi les nuls, un nul pointé, un enseignant à la retraite dit-il et on se demande qu’est-ce qu’il a bien pu enseigner à nos enfants ? Dans votre dernière livraison de mensonges contre le Pr Younouss Hamèye DICKO, il écrit « Guéria » pour ce qui concerne une « guerre de harcèlement par des troupes de partisans » !! ça se dit enseignant, ce moins qu’un « Sixaoutard » !

Ces mensonges le conduiront directement à une destination très calorifique. Vous confondez la bataille de Poitiers en 732 (Charles Martel) et l’Hégire 622 (Mohamed (PSL), Médine) ! L’âge commence-t-il ses effets ? Ainsi, vous ne retenez aucune date en plus de vos mensonges ? En « Mi-Mars 1991 », Younouss se ferait coopter Secrétaire « Administratif » de la section UDPM de la CIV à cette date où vous rasiez déjà les murs où Bamako et le Mali entier brûlaient ? A la fin du Congrès UDD, il s’est contenté du poste de « Secrétaire Administratif » ; il est resté à l’UDD jusqu’en 2004 où il fit « 20 ans » comme « Secrétaire Politique », puis « Secrétaire Général » ! Batissakana ! Ah, Moussaïlama le Menteur, pourquoi cette kyrielle de mensonges et d’injures ? Vous ne pouvez donc pas respirer sans mentir, insulter, calomnier et diffamer ? Ces quelques exemples pour illustrer votre dérive et la chute de votre mythe de connaisseur des secrets de l’UDPM et de GMT , vous qui savez débiter les numéros des ordonnances des lois, des décrets, des décisions et des notes de services pour faire croire que vous dites la vérité ? Vous savez qu’en 2004, je n’étais pas à l’UDD, que je n’y ai pas fait vingt (20) ans et que je n’y ai pas occupé les postes que vous m’attribuez ! Vous mentez pour mieux salir mais c’est vous-même que vous maculez d’ignominie. Je ne vous donne pas exprès les dates et autres pour que vous puissiez encore mentir. Vous avez encore menti quand vous dites que c’est après avoir tenté d’empêcher la tenue des ANR que j’ai créé ATIR ! Quelle salade, Mr le Menteur ! Je ne vous dis pas la date de création d’ATIR afin de vous voir encore mentir et de vous rectifier, Mr le Menteur !

Le RDS, ce petit parti, restera l’épine de NGORFU (cram-cram à épine courte et dure) et dans votre babouche, ATIR, cette coquille vide, restera le gros caillou du gourma dans votre petit soulier, ils vous empêcheront de dormir comme des spectres qui hanteront votre sommeil ; le reste de votre vie ! Vous avez tout mis en œuvre pour les empêcher d’apporter leurs contributions, mais en vain, vous avez lamentablement échoué dans toutes vos tentatives. Même pour la relecture de la Charte des Partis, vous avez effacé le RDS de vos listes et qui n’a jamais reçu la correspondance du (Ministère délégué) et je suis sûr que Koulouba l’ignore ! Nous en savons même, en ce qui concerne certains de vos ministres qui ne nous ont pas reçu avec grand regret ! Or, Moussaïlama le Menteur je vous ai défendu contre les miens à l’UDD et au RDS. Récemment, un groupe de partis n’était pas amène avec vous et le RDS a dû se retirer car il n’est pas de notre éthique de casser du pain de sucre sur le dos des absents. Un jour, au RDS, j’ai été interpellé : « Mr le Président, est-ce que le PM sait que vous le défendez » ? Surpris, je répondis que je ne le défends pas, mais je déteste l’injustice et j’ai tendance à rétablir la vérité !

Ainsi, Moussaïlama le Menteur, Mr. Le Menteur ou tout simplement et clairement Mr Choguel Kokalla Maïga, boli bana, Yalta wala, zuraï bén ! Tu m’as offensé, insulté, calomnié, diffamé et même tu as tenté de me faire du chantage à travers des insinuations infamantes pour toi, tu m’as menacé physiquement et moralement dans tes papiers mensongers en te cachant derrière des aboyeurs infâmes et serviles écritoires, troubadours, trouvères, ménestrels et autres griots ; dans ton égarement, tu as oublié à qui tu causes, à un « reste de gueule de lion » que tu as moqué ! Tu as donc dépassé la LIGNE ROUGE, qui peut être liquide ! Je me suis surpris à penser avec tristesse, comment un homme comme toi, Mr Choguel Kokalla Maïga qui a exercé toutes les fonctions d’Etat, qui a un père et des ancêtres qu’il vénère comme nous tous, qui a des enfants, qu’il aime et protège comme nous tous, dégringole dans les escaliers de l’ignominie pour actionner des aboyeurs pour attenter à l’honneur d’un père et de ses pères, à ses enfants et croire bêtement qu’il va le réussir dans l’impunité ! Je te laisse quelques sagesses et conseils à méditer afin que tu cesses de mentir, d’insulter :

Le Prophète (PSL) a dit le jour où il a brisé les idoles de la Kaaba : « le mensonge a couru pendant mille ans, la vérité s’est levée un jour, elle l’a rattrapé et subjugué » et malheur au Menteur !

Un proverbe du terroir qui nous a vu naître toi et moi dit « hi (pirogue) ga dira (voyage) cié (pied) ga dira (voyage) « ou « on voyage sur l’eau et on voyage sur la terre ferme » et les mauvaises rencontres sont fort possibles !

La sagesse du terroir dit : « nda mana bu ka daraï kul ma si ne ni taka ka timmé » ou tant que tu n’es pas mort et disparu, ne dis jamais que tu as fini de naitre » ! Qui l’eut cru ! qu’ un jour, Mr Choguel Kokalla Maïga insulterait allègrement le Pr Younouss Hamèye Dicko, offenserait ses pères et agresserait ses enfants ! Choguel se cache derrière ses aboyeurs et son parti pour offenser, quelle déchéance morale ! Alors, tu es découvert et tout ce que tes aboyeurs mal léchés diront et écriront, sera de ta responsabilité et tu en répondras personnellement.

Tu as tout mis en œuvre pour souiller le Pr Younouss Hamèye DICKO et ne l’as point obtenu par la grâce d’Allah !

Tu as fais beaucoup de mal que les Maliens ignorent et nous feront en sorte qu’ils connaissent au moins la partie émergée de l’iceberg ! Parmi ces crimes il y a ceux qui me concernent et je t’invite à bien noter ces dates : le 28 Juin 2024, le 1er Juillet 2024 et le 1er Août 2024. Car, inshallah, on en parlera ! Tu joues avec le feu et qui sème le vent récolte la tempête avec orage, tonnerre et foudre !

Qu’Allah soit éternellement loué !

Bamako, le 6 Février 2025

Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO

Commandeur de l’Ordre National.

Chevalier de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES.

Ancien Ministre.

