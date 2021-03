Mopti : Le Premier ministre Moctar Ouane rend visite aux déplacés internes

Le vendredi 19 mars 2021, le Premier ministre Moctar Ouane a rendu visite aux déplacés du site terrain de la CAN 2002 de Mopti ou site de Sokura et à ceux de Sarenah. Il a redonné le sourire à ces déplacés en leur offrant respectivement 15 tonnes de riz et 5 tonnes de riz plus d’autres cadeaux alimentaires. Cela, avec l’appui des partenaires à ses côtés.

Sur le site de Sokoura, il s’est imprégné des conditions de vie des déplacés internes. Le site est bâti sur une superficie de 24000 m2 sur lequel est installé 129 tentes ménages et il accueille à ce jour, avec son annexe, 166 ménages de 793 personnes, soit 345 hommes et 448 femmes. Les enfants de moins de 5 ans sont au nombre de 478. Pour permettre aux personnes déplacées de vivre dans des conditions décentes, des aménagements ont été faits par l’Etat avec l’appui des partenaires techniques et financiers : l’aménagement de la cour pour permettre l’installation des tentes ; l’installation d’un poste de santé ; la réalisation d’un centre d’apprentissage temporaire pour les enfants avec un effectif de 143 auditeurs dont 78 filles et 65 garçons ; l’installation de 19 lampadaires solaires pour éclairer les lieux ; la réalisation de latrines d’urgence ; de latrines durables ; le branchement sur le réseau d’eau de la somagep ; la réalisation d’un forage et l’installation d’un château d’eau. A ces familles, le Premier ministre a remis 15 tonnes de riz plus autres dons. Emu du don, le porte-parole des bénéficiaires Boucary Barry a remercié le gouvernement malien d’avoir pensé à eux en cette période difficile. Mais, a insisté le porte-parole ; nous voulons que l’Etat mette tout en œuvre pour faciliter notre retour dans nos foyers pour qu’on puisse travailler et gagner dignement notre vie.»

Sur le site de Sarenah, le PM a fait parler aussi son cœur en remettant cinq tonnes de riz aux déplacés qui sont moins nombreux que le camp sokoura.

Inauguration du nouveau siège de rééducation et de l’unité d’hémodialyse

Après les visites chez les déplacés internes, Moctar Ouane a mis le cap sur le site du nouveau siège « les centres régionaux d’appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle CRARF pour couper le ruban de l’unité d’hémodialyse de l’hôpital Sominé Dolo de Mopti. Le CRORF, selon Dr. Fanta Siby, Ministre de la santé, a été financé par le Comité International de la Croix Rouge( CICR) avec la coopération de l’Etat malien. Le coût est estimé à 783 757 510 FCFA, dont 643757510 FCFA pour la construction et 140 millions de FCFA pour l’équipement. C’était en présence du représentant du CICR, Thierry Mugisho Byandi. Pour cette réalisation, dit Dr Siby, l’Etat a octroyé une parcelle pour un coût de 164 millions de FCFA et le branchement du réseau d’eau et d’électricité pour un montant de 32 millions de FCFA. L’infrastructure, dit-elle, comprend : un bloc administratif, un bloc département physio thèse ; un bloc département clinique et accueil, une terrasse d’entrainement entouré d’arbres, deux blocs d’hébergements, deux blocs intégrant les cuisines et sanitaires, deux espaces aménagés. Ce CRORF, poursuit Dr. Siby, prendra 2150 patients par an. Ce centre, conclu Siby, va soulager les nombreux patients jusqu’ici obligés de se rendre à Bamako pour bénéficier des services de réadaptation fonctionnelle.

S’agissant de l’unité d’hémodialyse, elle a fait savoir qu’elle permettra de soulager les malades d’insuffisances rénales à Mopti et autres localités. De son avis, c’est un nouveau jalon qui vient d’être posé par l’Etat pour l’amélioration de la santé des populations. « On traduit, à travers cet acte, la réponse de l’Etat malien d’un rêve de long des populations de la Venise malienne qu’est de doter le pays, notamment Mopti, d’infrastructures sanitaires modernes. Le coût de réalisation de cet autre joyau pour la région de Mopti, a fait savoir Dr. Siby s’élève à 951 800000 FCFA et 41 milliards pour l’équipement. Ce qui fait un total de plus d’un milliard de FCFA financé entièrement sur budget national. En plus de cette unité, Dr. Siby a annoncé la réalisation d’autres unités au sein de l’hôpital Sominé Dolo, la Banque de Sang. Pour terminer, elle a salué les efforts de Sominé Dolo pour la prise en charge, depuis 2012, des blessés de guerre. Juste après, Moctar Ouane a rendu visite aux blessés hospitalisés au sein de l’hôpital.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :