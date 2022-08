Depuis plusieurs jours, des associations religieuses, notamment musulmanes, de la Côte d’Ivoire et du Mali sont à la manœuvre pour rapprocher les deux autorités en vue d’un règlement idoine et définitif de la crise née de la détention de 49 soldats ivoiriens (désormais inculpés par la justice malienne pour faits de « mercenariats »). Cette intermédiation des religieux, même si elle a tardé à venir, est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister. Elle pourrait apporter un dénouement heureux au conflit entre les deux pays frères. Car la médiation et le dialogue constituent les outils les plus efficaces et les moins coûteux pour prévenir et résoudre les conflits entre deux pays. C’est certainement ce que le Mali et la Côte d’Ivoire ont fini par comprendre.

Pour rappel, les négociations entre les délégations maliennes et ivoiriennes, entamées, depuis plus d’un mois, sous l’égide du président togolais, Faure Gnassingbé, n’ont hélas pas pu aboutir. Alors que le ton de la communication, entre Bamako et Abidjan sur « l’affaire des 49 soldats ivoiriens », s’était considérablement durci. Les Videomen, au service certainement des deux gouvernements, s’adonnant à des propos injurieux contre les dignitaires ivoiriens et maliens. Jusqu’à ce qu’il est à redouter que l’escalade verbale entre les deux pays ne dégénère en conflit armé. Cela, même si les Gouvernements des deux pays n’ont jamais cessé de se rencontrer en coulisses. Ce qui est encourageant voire rassurant.

D’ailleurs, l’espoir d’un règlement diplomatique se profile toujours à l’horizon par l’arrivée en scènes de Macky Sall comme médiateur. Le président sénégalais et président en exercice de l’Union Africaine (UA) s‘est récemment rendu en visite de travail au Mali. Il a évoqué, sans langue de bois, la fâcheuse « affaire des 49 militaires ivoiriens » désormais mis sous mandat de dépôt par les autorités judiciaires maliennes. Macky Sall a aussi demandé au Président de la Transition de libérer les militaires ivoiriens au nom de la solidarité africaine et surtout sous- régionale. Beaucoup d’observateurs et d’analystes politiques estiment qu’il pourrait influer sur la position respective des deux parties afin qu’elles puissent parvenir à régler à l’amiable leur différend. Nous osons bien l’espérer.

C’est une évidence ! Autant, « l’affaire des 49 soldats ivoiriens » n’a fait que tendre davantage les relations entre les deux pays frères, qui étaient déjà empreintes d’une grande méfiance (tant l’opinion publique malienne avait beaucoup suspecté le président ivoirien d’être le principal instigateur de l’embargo économique et financier qui pesait sur leur pays), autant, il faut se convaincre que la Côte d’Ivoire et le Mali (liés par l’histoire et la géographie mais aussi par le sang) vont finir, tôt ou tard, par conclure un accord convenable pour définitivement solder cette crise politico-militaire. Il faut donc savoir raison garder !

De toute façon, la tradition africaine oblige les parties conflictuelles à s’asseoir sous l’arbre à palabre pour résoudre pacifiquement leurs différends. Quelles que soient leur nature et leur importance ! Alors, pourquoi le Mali et la Côte d’Ivoire n’useraient-ils pas du dialogue et de la médiation ? Les deux Etats feront ainsi l’économie d’un conflit armé dont aucun des deux ne sortirait d’ailleurs gagnant. Alors, il faut que le dialogue et la médiation continuent de prévaloir dans cette crise des 49 soldats qui les oppose !

D’autant que l’histoire des relations conflictuelles entre les Etats nous ont constamment enseignés que la médiation et le dialogue ont toujours fini à aplanir leurs divergences. Tant, les deux moyens ont toujours constitué les outils les plus efficaces et les moins coûteux pour prévenir et résoudre les conflits entre deux pays. Le Mali et la Côte d’Ivoire vont raisonnablement en user. Vivement donc un accord entre le Mali et la Côte d’Ivoire afin que les populations des deux pays puissent à nouveau se livrer fraternellement à leurs activités transfrontalières !

Gaoussou Madani Traoré

