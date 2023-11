Protestant contre le non-paiement des frais scolaires et les demi-bourses de l’année scolaire 2022-2023, l’association regroupant les promoteurs des écoles privées agréées du Mali (GAPEPAM) a commencé une grève de 5 jours à partir de ce lundi 6 novembre.

A peine seulement une semaine de cours depuis la réouverture des classes pour l’année académique 2023-2024, la grève au niveau de l’enseignement secondaire général et technique a commencé. Le week-end passé, l’association du groupement des promoteurs des écoles privées agréées au Mali ont déclenché une grève de cinq jours allant du lundi 6 novembre jusqu’au vendredi 10 novembre prochain. Au motif que le Ministère de l’éducation nationale ne s’est pas encore acquitté des frais scolaires et les demi-bourses de l’année scolaire passée. «Le GAPEPAM appelle à une cessation de travail pour cent vingt heures à compter du lundi 6 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023 au niveau des établissements privés d’enseignements secondaire, technique et professionnel », peut-on lire dans le communiqué de l’association exigeant « le paiement intégral et sans condition sur toute l’étendue du territoire national des frais scolaires et demi-bourses de l’année scolaire 2023-2024 ». L’apport des écoles privées agréées est très capital dans l’exécution de l’année académique. Ces écoles privées agréées reçoivent en leur sein des milliers d’élèves chaque année.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

