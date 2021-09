Associations dans les rues : Eriger des digues contre l’insécurité

Une flopée d’associations des régions de Ségou, Mopti et Sikasso ont manifesté le vendredi pour dénoncer la recrudescence de l’insécurité au Mali. Au cœur du message libéré, la sécurisation des zones du centre par le biais d’une bonne collaboration entreles milices d’autodéfense et les forces armées maliennes. ”Ce conflit n’est pas un conflit entre dogon et peulh même si Amadou Koufa est un peulh. Sinon comment comprendre qu’il ya le même conflit à Djenné Macina, Dogofri, Niono” a affirmé un manifestant.

Sur les pancartes on pouvait lire: ”Soutien total à Dan Na, sans chasseurs pas de Mali, vive Toloba et ses hommes, non aux accords locaux, nos chasseurs ne sont pas nos ennemis, collaboration entre nos chasseurs et nos armées”

” Contrairement à l’opinion générale certes il y a moins de violence et de tueries en masse mais le vol de bétail et acte de banditisme continuent » a indiqué le président de la coordination Dan Na Ambassagou

La Rédaction

