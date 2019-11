Suite à une attaque perpétrée, dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier contre le village de Peh, (Cercle de Bankass, commune rurale d’Ouenkoro), dans la région de Mopti, le 18 novembre dernier, le Gouverneur de la Région, Abdoulaye Cissé et Fatou Dieng Thiam, la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA, y ont effectué une visite. Le but de ce déplacement était de témoigner leur soutien aux habitants du village.

À sa descente de l’hélicoptère de la Mission onusienne, la délégation a été accueillie par le maire de la commune rurale d’Ouenkoro, Younoussa Sankaré, accompagné de plusieurs notables du village de Peh. « Ils [les assaillants] sont arrivés dans la nuit du 13 novembre, ont pillé et incendié plusieurs habitations avant d’exécuter des dizaines de civils innocents », a expliqué le Maire Sankaré qui a aussi fait mention du vol de plusieurs têtes de bétail, mais également de la destruction de greniers dans le village.

Ce drame a fait de nombreuses victimes. Une dizaine d’entre elles ont été enterrées dans une fosse commune sur laquelle, Abdoulaye Cissé s’est recueilli avant de prendre la parole devant la trentaine d’habitants rassemblés devant la maison du Chef de village. S’adressant à eux, le Gouverneur les a exhortés à collaborer et à accompagner les FAMa dans la restauration de l’autorité de l’État. « Tout sera mis en œuvre afin que les coupables soient identifiés », a-t-il assuré.

Le Maire de la commune rurale de Ouenkoro s’est dit très préoccupé par l’ampleur de la violence contre les paisibles citoyens et souhaite que « les éléments de FAMa y soient déployés rapidement pour redonner confiance aux populations qui ont déserté leurs habitations pour se réfugier dans un des pays voisins ». Tout en exprimant sa compassion aux habitants du village de Peh, la Cheffe du Bureau de la MINUSMA, Fatou Dieng Thiam, a déclaré que « la Mission onusienne va s’atteler de concert avec les autorités régionales et voir dans quelle mesure la confiance pourra être restaurée entre les différentes communautés, afin que ces dernières puissent vivre dans la cohésion et le vivre ensemble comme par le passé ».

Aider l’État à protéger les civils dans le Centre…

La situation dans le Centre du Mali est l’une des préoccupations du Conseil de sécurité de l’ONU. Dans sa résolution 2480 (2019), celui-ci lui demande à la MINUSMA d’appuyer l’État malien dans la mise en œuvre de sa stratégie de protection des civils dans le Centre du pays. Dans ce cadre, les Casques bleus, militaires et policiers, soutiennent les Forces de défense et de sécurité du Mali. La Force et la Police de la MINUSMA effectuent des patrouilles nocturnes et diurnes et de manière régulière dans les villes et villages de sa zone de compétence.

Commentaires via Facebook :