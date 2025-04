Mali-Mauritanie : Une coopération renforcée

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur Dr. Salem Ould Merzoug a été reçu en audience par le président de la transition général d’armée Assimi Goïta. Les échanges ont mis en lumière la volonté commune de poursuivre et de diversifier leur coopération dans l’intérêt mutuel de leurs peuples. Une attention particulière a été portée à la question migratoire. Ainsi Dr. Ould Merzoug a souligné que la majorité des mouvements migratoires africains s’effectuent à l’intérieur du continent. Et que 80 % des migrants africains restent en Afrique, dans la cadre de migrations traditionnelles souvent bénéfiques aux économies et à la cohésion sociale. » Sans oublier d’exprimer sa vive préoccupation face à la montée irrégulière, orchestré par des réseaux de trafiquants de personnes.

CNDH : hommage aux anciens commissaires

Le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Mamadou Kassogué, a rendu hommage aux sortants de la Commission nationales des droits de l’Homme (CNDH), lors d’une cérémonie organisée en leur honneur. Le ministre Kassogué a salué le travail abattu par le bureau sortant, soulignant son professionnalisme, son sens du devoir et la qualité de la collaboration entre la commission et le département. Pour marquer cette reconnaissance, le ministre a remis des attestations d’honneur aux anciens commissaires. Il a rappelé les acquis majeurs sous la présidence de M. Bouaré, notamment l’accession de la CNDH au statut A au sein de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’HOMME.

CNDH : Présentation du nouveau bureau

La présentation officielle du nouveau bureau de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) s’est tenue lors d’une cérémonie présidée par son nouveau président, le Pr. Alkadri Diarra. Le ministre Mamadou Kassogué a réaffirmé la disponibilité de son département à maintenir une collaboration étroite avec la CNDH. Il a également rappelé que la promotion et la protection des droits de l’Homme sont une responsabilité partagée, et non l’apanage d’un seul acteur. Le Ministre Kassogué a dressé un tableau lucide du contexte international dans lequel évolue la CNDH ainsi que les défis géopolitiques actuels, les pressions internationales et l’instrumentalisation de la question des droits humains à des fins géostratégiques qui ont parfois biaisé les débats au niveau global. Au terme de son discours, il a souligné l’importance de préserver les acquis obtenus par la CNDH (Statut A).

BURKINA FASO : Appel à candidature pour la création de l’hymne de l’AES

Le ministère de la Communication de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso a lancé un concours pour doter la Confédération des Etats du Sahel (AES) d’un hymne national qui reflètera la vision de l’AES. Le concours est ouvert à toutes personnes physique, morale, ou tout collectif de compositeur ressortissants d’un pays de l’AES et résidant au Burkina Faso. Chaque candidat doit soumettre une seule œuvre originale (texte et musique). Ainsi l’ouvre proposée ne doit avoir fait objet d’aucune publication antérieure ni ’être soumise à un autre concours. Et enfin les propositions peuvent être individuelles ou collectives. Les propositions doivent être soumises avant le 22 avril 2025 à 16heures.

Rassemblé par

Oumou Fofana

