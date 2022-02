Plus qu’une icône, elle fait la fierté des femmes battantes surtout les femmes policières. Après Mme SY Kadiatou Sow, elle est la deuxième femme gouverneure a occupé ce poste dans l’histoire du Mali. Amy Kane est une femme forte, une femme compétente et de rigueur. Femme de défis et de terrain, elle n’a jamais cédé ni à la pression encore moins aux intimidations. Elle a eu le courage de faire ce que ses prédécesseurs hommes n’ont pas pu faire à savoir libérer les voies publiques prises d’assaut et dans un désordre indescriptible par certains vendeurs ambulants. Bourreau des criminels, des proxénètes et des prostituées clandestines, même face aux adversités les plus féroces elle a tenu. Combattante et loyale Amy Kane s’est fait respecter et elle a eu non seulement les honneurs et a été félicitée par des Présidents de la République, des ministres et des directeurs généraux de la police. Voici en quelques lignes son portrait.

Née le 4 Mai 1955 à Bamako, Madame Sacko Aminata Kane, la foutanké plus connue sous l’affectueuse appellation d’Amy Kane, a une expérience de plus de 40 années de métier dans la Police. Tout cela commença en juillet 1976, après avoir obtenu son Bac en Série sciences biologiques terminales (SBT) au Lycée des Jeunes filles de Bamako. Amy Kane accède sur titre à l’Ecole Nationale de Police d’où elle sort en 1978 avec le grade d’inspecteur. Elle y est avec deux autres camarades lycéennes, Hawa Sidibé (l’ancienne directrice de la Sécurité publique) et Bintou Diaw, qui était en détachement aux Entrepôts du Mali à Abidjan. Au cours de sa formation initiale, Amy Kane obtient, en 1977, le brevet militaire de parachutisme au camp de Djicoroni-para. Patiemment, elle gravit les échelons des grades de la police. Elle commence inspecteur, puis devient lieutenant de police (1978-1992). Suite à la démilitarisation du corps de police en 1993, Amy Kane devient successivement Commissaire (1994), Commissaire principal (1997), Commissaire divisionnaire (2003) et Contrôleur Général de Police (2008). Au registre des fonctions occupées, elle sert comme adjointe au Commissariat du 7e Arrondissement de Bamako, ensuite adjointe à l’Interpol, puis adjointe au Commandant de la Brigade d’Investigation Judiciaire (BIJ). Après ces postes de secondes responsabilités, la hiérarchie lui fait confiance en la nommant Commissaire en charge du 1er, puis du 11ème Arrondissement de Bamako. C’est l’époque maudite par la pègre bamakoise dont la tranquillité est troublée par une lutte sans merci menée contre le grand banditisme. En effet, Commissaire Amy Kane réussit des hauts faits policiers en surmultipliant les opérations coups de poing. Lors des sorties nocturnes inopinées, elle s’attaque de front aux nids criminogènes, pourchasse les hordes de malfrats jusqu’à leurs repaires malfamés. Elle organise la chasse aux redoutables caïds réputés invincibles. Elle arrive à mettre hors d’état de nuire des bandes de criminels endurcis. Marquant ainsi les esprits des paisibles citoyens qui lui collent, malgré elle, le sobriquet de « Dame de fer » des commissariats bamakois. Toujours sur le terrain, elle conduit encore en personne les équipes de patrouilles nocturnes lorsqu’elle est portée au commandement de la Brigade chargée de la protection des mœurs et de l’enfance, de 2004 à 2014. Ce fut dix longues années interminables pour les adeptes de la pédophilie, du proxénétisme et de la prostitution clandestine. Sans répit, Commissaire Amy Kane sème la terreur dans les milieux socialement dangereux. À partir de 2014, le Contrôleur Général de Police se retrouve commandant en chef de la Direction de la Police Judiciaire qui englobe 5 structures très sollicitées, soient la Brigade des Mœurs, la BIJ, Interpool, la Brigade des stupéfiants et la nouvelle entité Police technique et scientifique. C’est de là que les plus hautes autorités de l’Etat ont fait appel à Amy Kane pour lui confier le gouvernorat du district de Bamako. Depuis le 1ier juin 2016, Madame Sacko Aminata Kane occupe le poste de Gouverneur de Bamako. A cette fonction depuis juin 2016, elle a lancé le 21 juillet 2016 une vaste opération salutaire de libération des voies publiques, critiquée à tort ou à raison selon le bord auquel on appartient. Pour les commerçants détaillants, c’est plutôt madame catastrophe, destructrice d’emplois, mais pour de nombreux citoyens avertis, Amy Kane est tout simplement un modèle à dupliquer. Toujours comme Commandant des troupes, elle est au front, car c’est elle-même qui donne les ordres et consignes à l’équipe conduisant les engins lourds mobilisés pour démolir les kiosques anarchiques d’infortunes et autres installations encombrant les voies publiques. Et cela avec un seul objectif, rendre à Bamako son allure d’antan de ville coquette. Mais, cette opération est diversement appréciée par les bamakois. Ce nouveau poste qui avait certainement pesé sur les activités associatives de Mme Sacko Amy Kane. Elle a été membre active de l’Association des femmes policières et épouses de policiers. Elle préside « Cri des mères », une ONG dédiée à l’assistance aux enfants abandonnés des filles-mères. Elle dirige Danayaso (la maison de confiance), un centre d’accueil et de placement des enfants victimes des violences physiques et morales. Le centre a quelques fois contribué dans la prise en charge de la réinsertion socio-économique des prostituées reconverties. Elle est récipiendaire de nombreuses distinctions honorifiques dont les médailles de mérite de la Commune V de Bamako (2002) ; le Prix Chaba Sangaré (2003) ; médailles de Chevalier de l’Ordre National du Mali (2005), de Chevalier de la Légion d’honneur de la France à titre étranger (2012) et de « Women of Excellence » de l’ambassade des USA au Mali (2015). Mme le Gouverneur Amy Kane s’est vu distinguée par un encourageant Prix Ciwara (symbole de l’abnégation au travail chez les Bambara) a été décerné par le Collectif des Associations de Bamako (CABA) qui regroupe une vingtaine d’associations dont celles des griots et des artisans avec la caution morale des Familles fondatrices de Bamako. Nommée ambassadrice du Mali au Gabon en 2018. Mme Sacko Aminata Kane vient de rendre le tablier. L’ancienne diplomate a évoqué des raisons de santé pour justifier son envie de partir après son congé annuel du 1er au 30 janvier 2021, suivi de son congé administratif de deux mois. Amy Kane avoue être une femme épanouie, mère de 4 enfants. Très affectée par le décès de son époux qui était douanier, l’officier de police est une croyante musulmane pratiquante. Sur son bureau, à portée de main, un chapelet et un exemplaire du Saint Coran traduit en français. Femme de foi, Amy Kane s’est rendue 22 fois à la Mecque pour y accomplir les rites du pèlerinage musulman : 7 fois pour le Hadj et 15 fois pour l’Oumra (petit pèlerinage) au même Lieu-Saint de l’Islam. En guise d’entrée à la fonction de gouverneur, elle a activement pris part au nettoyage collectif de la Grande mosquée de Bamako, habituellement organisée à la veille de chaque fête musulmane.

Oumou Sissoko

