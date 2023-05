25 mai 1991-25 mai 2023, l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ), a 32 ans. Hier au CICB, les Ademistes ont célébré l’événement sous la thématique : Pourquoi adhérer à un parti politique ? Cas de l’Adema.

Ont pris part à la célébration de ce 32ème anniversaire, l’ancien président par intérim de la République du Mali, le professeur Dioncounda Traoré, Mme Sy Kadidiatou Sow, le Pr. Aly Nouhoum Diallo, le Pr. Moustaph Dicko, les membres du bureau exécutif, à savoir, le président Marimantia Diarra, le secrétaire général Yaya Sangaré, le président des jeunes entre autres.

Il était question pour les militants du parti de l’Abeille de faire état des partis politiques, les difficultés qui sévissent sur la sphère démocratique au Mali. Sur les recommandations du président du parti Marimantia Diarra, la conférence mettra au clair les solutions qu’il faut apporter aux difficultés qu’ont les partis aujourd’hui. « Pas de démocratie véritable sans partis politiques », a alerté Marimantia Diarra.

« Pourquoi adhérer à un parti politique, cas de l’Adema », a été débattu par le Pr. Aly Nouhoum Diallo, le Pr. Moustapha Dicko et Dr. Modibo Traoré. Il s’agissait d’éclairer en général les raisons d’être d’un parti politique, les convictions militantistes en général et en particulier, le cas de l’Adema PASJ. La question des nombres de partis politiques et le manque de confiance qui existe aujourd’hui entre les acteurs des partis politiques et le citoyen malien.

Un échange aussi didactique qu’idéologique selon les responsables de l’Adema. L’exercice s’est passé entre la jeune génération et les aînés pour permettre à la jeune génération, d’assurer la relève et pouvoir faire face aux défis démocratiques du pays. Il urgeait d’en débattre, selon Dr. Lanseni Coulibaly, vu la multiplication de voies d’accès au pouvoir autre que les urnes et de faire la politique sans adhérer à un parti politique.

Les conférenciers ont été unanimes, « pas de démocratie, sans les partis politiques ».

Koureichy Cissé

