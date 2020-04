Le leader du MPM, le député Hadi Niangado, l’un des vice-président de l’Assemblée Nationale sortante, vient de donner un coup de pied dans la fourmilière dans une intervention enregistré en message audio et diffusé où il parle du nerf de la guerre chez les parlementaires. Le député, à le croire, gagne 2 à 3 millions FCFA par mois. Un très gros salaire dans un pays aussi pauvre que le Mali confronté à d’énormes problèmes de ressources financières publiques.

Et le député réélu en commune II de préciser qu’un représentant du peuple perçoit environ 600 millions FCFA durant une législature (5 ans). Ce pactole est constitué de « plus de 2 millions CFA d’indemnités par mois, plus de 400 mille FCFA de salaire, plus de 350 mille FCFA pour les frais carburant, 300 mille FCFA par mois pour les frais de téléphone et du logement, 400 mille FCFA pour une journée de mission, les frais de monture 500 000FCFA, celui de la représentativité 400 000 FCFA et 750 000FCFA pour les frais de restitution du contenu des sessions».

Des sommes d’argent qui font rêver de nombreux Maliens, surtout qu’en ce moment l’on parle de plusieurs millions ou milliards F CFA versés au fonds covid-19 et susceptibles d’une gestion plutôt approximatives. Au même moment des hôpitaux sont vides, des écoles délabrées, des enseignants réclamant des primes et autres nerf de la guerre. Tout cela dans un pays « pauvre » où certains individus sont insolemment riches. D’autres sont prêts à tous les crimes pour le devenir. Nerf de la guerre quand tu nous tiens !

Bruno D S

