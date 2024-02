Alors que les oiseaux de mauvais augure avaient prédit le même scénario qui a pignon sur rue dans certains Etats où l’armée s’est invitée sur la scène politique en s’accaparant du pouvoir, le Sénégal vient de donner encore une leçon de démocratie et de l’état de droit en tranchant sa délicate question de report de l’élection présidentielle par voix constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel sénégalais a coupé court à toutes les supputations en disant le droit et du coup il a mis fin à la crise politico-institutionnelle qui a failli embraser le Sénégal. L’institution a non seulement mis fin à la polémique stérile, mais aussi elle a donné une leçon- modèle aux autres institutions sénégalaises qui ont tergiversé. Par ce simple acte de courage des membres du Conseil Constitutionnel, le Sénégal, qui a failli perdre son leadership en termes de vitrine de la démocratie et de l’Etat de droit dans la sous région, préserve son statut. Macky Sall va-t-il enfin sortir par la grande porte de l’histoire en appliquant à la lettre la décision du conseil Constitutionnel ? La classe politique va-t-elle mettre de l’eau dans son Bissap afin de préserver les précieux acquis engrangés tout au long du processus démocratique sénégalais ? Quel est le rôle joué par les sages, qu’ils soient anciens présidents ou leaders religieux, dans l’apaisement du climat politique ?

C’est contre toute attente que le jeudi 15 février, le Conseil Constitutionnel a invalidé la décision de reporter l’élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024. Cette décision du Conseil Constitutionnel a mis fin à la longue polémique, voire la crise politico-institutionnelle qui a failli embraser le Sénégal. Pour rappel le Conseil constitutionnel, composé de sept membres, a été saisi par beaucoup de députés de l’opposition qui ont contesté la décision du Président Macky Sall qui a abrogé le décret convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Le Conseil Constitutionnel a tout simplement annulé ce décret qui est à la fois démocraticide et consacre une sorte de dictature d’une institution au détriment des autres. Pour les sept sages du Conseil Constitutionnel la décision de reporter l’élection présidentielle ne repose sur aucune base légale et le Président de la République ne dispose pas de pouvoir de reporter ou d’annuler le scrutin.

Pour rappel le Conseil Constitutionnel du Sénégal est la juridiction chargée de contrôler le respect de la Constitution. Il a été créé en 1992 suite à la grande réforme judiciaire du 30 mai 1992 supprimant la Cour suprême, finalement rétablie par une loi organique du 8 août 2008.

La spécificité de la décision du Conseil Constitutionnel c’est qu’elle n’est susceptible d’aucun recours donc ses décisions sont exécutoires, c’est pourquoi Macky Sall et tous les autres doivent se conformer à cette décision. En effet, le Conseil Constitutionnel a réussi à calmer les manifestants et a permis à la classe politique de mettre de l’eau de son Bissap. Il reste à jeter les bases d’un dialogue constructif afin d’aboutir à une date consensuelle et surtout permettre à tous les candidats de prendre part à la fête électorale sénégalaise.

Quel a été le rôle joué par les sages, qu’ils soient anciens présidents ou leaders religieux, dans l’apaisement du climat politique ?

Décidément le Sénégal regorge de suffisamment de ressorts capables d’atténuer les situations même celles qui sont très ardues. Elles sont nombreuses les personnalités qui ont agi pour que les acteurs puissent mettre balle à terre ? Au rang de ces personnalités figurent deux anciens présidents de la République en l’occurrence Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Ces deux mastodontes de la politique sénégalaise n’ont ménagé ni leur temps encore moins leur énergie pour conseiller à la classe politique et à tous les acteurs d’aller au dialogue et de mettre le Sénégal au dessus de leurs contingences partisanes. Quant aux leaders religieux à l’instar du Khalife des Tidiane, ils ont eux aussi appelé à la retenue et au dialogue pour éviter que le Sénégal, l’héritage commun, ne sombre dans la violence.

En définitive, la balle est dans le camp du Président sortant Macky Sall. Après la décision du Conseil Constitutionnel, il doit parer au plus pressé pour lancer un vibrant appel à tous les acteurs afin de parvenir dans les meilleurs délais à une date pour la tenue de la présidentielle.

Youssouf Sissoko

