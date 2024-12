Le président du parti Jeka Baara Cheick H. Thera “Nous barrerons la route à ceux qui veulent diviser les Maliens”

Après Bamako, la coordination du parti Jeka Baara de Ségou a organisé le week-end dernier sa rentrée politique. L’événement, présidé par le président du parti Cheick Ahmed Théra, s’est déroulé dans la salle Méruba en présence d’une forte délégation venue de Bamako et de partis et associations amis.

Dans son intervention, le coordonnateur régional du parti Jeka Baara à Ségou, Ibrahima Samassa, s’est félicité de l’engagement des cadres, délégués et populations de Ségou pour cette mobilisation générale qui illustre à suffisance l’attachement des populations. “Notre parti est un mouvement travailliste héritier des grands hommes, notamment de Cheick Mohamed de Sékoro communément appelé Sékoroba, de Biton Mamary Coulibaly, Damonzon Diarra, Bakaridjan, et tous les patriotes amoureux d’un changement politique et socio culturel dont les maitres mots sont la discipline, la souveraineté, le travail, le débat d’idée dans la courtoisie, le droit de la différence dans le respect mutuel et la protection de l’intérêt supérieur du pays, la lutte contre la corruption et tant d’autres”, a rappelé M. Samassa. Il a invité les camarades du parti à l’union comme un seul homme ; à se serrer les coudes pour affronter les combats politiques et soutenir les FAMa pour que l’ordre et la sécurité règne au Mali.

Le président du parti Jeka Baara a salué les autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses et principalement le guide spirituel, Cheick Lassana Kané, l’espoir du parti Jeka Baara et la coordination de Ségou pour cet accueil chaleureux dans la joie et la concorde et rendre grâce à Allah Soubhana Wa Tallah pour cette retrouvaille en famille.

Cet accueil traduit, selon lui, l’intérêt que la population de Ségou porte à l’ancrage de cette formation politique à Ségou. “La ville de Ségou chargée d’histoire en organisant en deuxième lieu sa rentrée politique après celle de Bamako qui a enregistré plus de 3000 militants est tout un symbole, symbole de l’attachement de la ville des Balanzans à la promotion du parti Jeka Baara et surtout de soutien aux idéaux de la Transition”, a réaffirmé M. Théra. Il a rappelé que le parti Jeka Baara est né de l’association Jeka Baara qui a été créée à Ségou. Elle est l’une des premières formations politiques créées après l’avènement de la IVe République et a toujours réaffirmé son soutien aux autorités et idéaux de la Transition pour l’avènement d’un Mali nouveau. “Aujourd’hui, notre pays a besoin de plus d’unité et de cohésion autour des autorités de la Transition avec à leur tête le général d’armée Assimi Goïta”, a-t-il soutenu.

Il a aussi félicité le nouveau gouvernement avec sa tête le général de division Abdoulaye Maïga et invité les Maliens à leur accorder leur soutien. “Au parti Jeka Baara nous disons non à la division, non à la division des Maliens. Nous nous battrons avec la dernière énergie pour barrer la route à tous ceux qui veulent diviser les Maliens. Nous l’accepterons pas. Nous sommes un peuple, un but, une foi”, a-t-il martelé

Kassoum Théra

