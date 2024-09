24 ème session du conseil d’administration de l’hôpital du Mali Les indicateurs au vert au 1er semestre 2024 Deux nouveaux services lancés pour améliorer davantage la santé des patients

La 24 ème session du Conseil d’administration de l’Hôpital du Mali s’est tenue le mercredi 25 septembre dans la salle de conférence dudit hôpital. Deux points essentiels étaient à l’ordre du jour des travaux, il s’agit du Procès-verbal de la 23ème session et du rapport d’activités à mi-parcours 2024.

Cette 24 ème session du Conseil d’administration de l’hôpital du Mali était présidée par le président du Conseil d’administration Badou Samounou qui avait à ses côtés la Directrice générale de l’hôpital du Mali Mme Doumbia Sanata Sogoba.

A l’entame de ses propos, le président du Conseil d’administration a exprimé sa profonde gratitude et celle du personnel de l’hôpital du Mali à l’ensemble des administrateurs pour leur accompagnement. Il a aussi précisé que cette présente session permettra de discuter essentiellement du Procès-verbal de la 23ème session et du rapport d’activités à mi-parcours 2024.

Faisant le bilan du premier semestre 2024, il a soutenu que l’hôpital a enregistré les résultats suivants : “activités de consultation externes: 30 590 sur 32 644 soit un taux de 95%; activités chirurgicales: 1 067 sur 1 209 soit un taux de 88 %; activités d’hospitalisation: 5541 sur 4 602 soit un taux de 120%; activités de laboratoire: 96 200 sur 95 606 soit un taux de 101%; activités d’imagerie médicale: 17 463 sur 16 636 soit un taux de 105%”. Samounou de poursuivre que dans le cadre de l’exécution des activités de l’année 2024, l’Hôpital du Mali dispose d’un budget annuel approuvé total de 5 897 627 498 francs CFA dont 2 957 579 498 sur ressources propres soit un taux de 50%.

Au terme du premier semestre 2024, sur la base du budget approuvé, il a ajouté que l’hôpital a pu mobiliser un montant de trois milliards cent quatre-vingt-quatorze millions cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-sept (3 194 057-387) francs CFA soit un taux de mobilisation de 54,16%.

“Sur le budget total un milliard sept cent quatre-vingt-cinq millions cent quatre neuf mille trois cent dix-huit Francs CFA (1 785 189 318) ont été mobilisés sur le budget d’Etat et un milliard quatre cent huit millions huit cent soixante-huit mille soixante-neuf (1 408 868 069) Francs CFA sur les fonds propres”, a-t-il révélé. Avant de poursuivre que pour la même période, les dépenses ont été exécutées sur le montant mobilisé à hauteur d’un milliard cinq cent dix millions quatre cent trente-sept mille six cent quatre-vingt-sept FCFA (1 510 437 687) soit un taux d’exécution de 47, 29%.

La procréation Médicalement Assistée, une réalité grâce à l’appui du partenaire chinois

Cette session a été mise à profit pour annoncer le démarrage avec succès des activités de la Procréation Médicalement Assistée grâce à l’appui du partenaire chinois.

“Le premier accouchement a eu lieu en janvier 2024 et nous avons eu au total 8 grossesses évolutives parmi lesquelles 4 accouchements, soit un taux d’accouchement de 50%, les mamans et les bébés se portent bien”, a annoncé le PCA. Les résultats obtenus ont été réalisés selon lui grâce à l’engagement de l’ensemble du personnel de l’hôpital, mais aussi à l’apport très précieux de nos collègues de la mission médicale chinoise. C’est le lieu et l’occasion de les remercier pour les efforts qu’ils fournissent pour soulager les souffrances de nos compatriotes. “C’est aussi le lieu et l’occasion pour moi de remercier de Madame le Ministre de la Santé et du Développement Social et l’ensemble des membres du gouvernement pour les efforts consentis en vue d’améliorer la qualité de soins et les conditions de travail du personnel. En effet, le personnel de l’Hôpital est déterminé à relever les défis auxquels il fait face.

Afin de pouvoir atteindre cet objectif, nous sollicitons le renforcement des ressources humaines à travers l’affectation de nouveaux agents par l’Etat la formation continue des agents, l’acquisition de nouveaux matériels et équipements, le renforcement des capacités d’accueil et de prise en charge des patients par la construction de nouveaux bâtiments, le démarrage prochain des activités personnalisées”, a -t-il soutenu.

Autre annonce importante faite au cours de ce conseil, c’est le lancement de la nouvelle activité de l’hôpital dénommée : “Activités personnalisées”. A l’en croire cette initiative autorisée par la loi hospitalière vise à faciliter l’accès des patients aux services de l’hôpital dans un bref délai sur les actes comme la consultation, les actes d’explorations, de chirurgie, d’analyses médico techniques et d’hospitalisation. Pour lui, les activités personnalisées permettent au patient de choisir son médecin et de bénéficier de ses services à titre privé. Elles présentent des avantages suivants l’accès immédiat aux différentes prestations à l’Hôpital avec les spécialistes et å des tarifs préférentiels, la disponibilité des spécialistes à l’hôpital et leur mobilisation rapide en cas d’urgence, l’amélioration de l’équité d’accès aux soins de qualité, l’engagement et la motivation des patients et praticiens, la réduction du délai d’attente pour l’accès aux soins, la réduction du stress et de l’anxiété.

“Le résultat attendu de la mise en pratique de ces activités est l’obtention d’un service de qualité allant dans le sens de la satisfaction du patient sur toute la chaine de la prise en charge à l’hôpital”, a fait savoir le président du Conseil d’administration. Il a cependant ajouté qu’en plus des avantages, les activités personnalisées présentent également certains défis tels que la complexité organisationnelle, la charge de travail supplémentaire. Autre information importante donnée par rapport à ces activités, c’est le fait qu’elles sont pratiquées en dehors des horaires normales de service public notamment les jours ouvrables: à partir de 16 h00 et les Week-end et jours fériés elles sont praticables 24h/24h. S’agissant des actes qui ne sont pas concernés par les activités personnalisées, ils concernent la prise en charge des urgences et des indigents.

Le président du Conseil d’administration Badou Samounou a fait savoir que le citoyen désirant bénéficier des services des activités personnalisées doit s’adresser au bureau des entrées, pour toutes les informations utiles, le praticien autorisé est contacté pour un rendez-vous immédiat, les frais sont évalués et payés à la caisse de l’hôpital. “Une fois cette étape franchie, le citoyen peut bénéficier de sa demande de prestations qui peut porter sur des actes de consultations médicales, chirurgicales, de kinésithérapie, d’exploration fonctionnelle, d’exploration d’imagerie médicale, de biologie médicale et d’hospitalisation. Nous sommes convaincus que cette nouvelle activité apportera une amélioration qualitative des soins dans les meilleurs délais et nous savons compter sur votre participation active à ces activités”, a déclaré Badou Samounou.

Il a aussi révélé que le premier semestre 2024 a été marqué par divers goulots d’étranglement comme l’insuffisance des ressources financières, la vétusté de certains équipements lourds, l’insuffisance du personnel, etc. Malgré tout, les résultats obtenus sont selon lui encourageants.

Se confiant à la presse, la Directrice générale de l’hôpital du Mali Mme Doumbia Sanata Sogoba a salué l’ensemble du personnel de l’hôpital du Mali pour son engagement et son esprit d’équipe qui ont permis d’atteindre les objectifs. Aussi, elle a fondé beaucoup d’espoir sur les autorités pour l’extension de l’hôpital afin de satisfaire davantage la population.

Kassoum Théra

