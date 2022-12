A ce jour, le ministère de la Santé et du Développement social a réceptionné plus de 6 millions de doses de vaccins anti-covid qui ont permis de vacciner plus de 3 millions de personnes

Identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, cette nouvelle forme de la maladie de coronavirus est rebaptisée Covid-19) – « CO » pour corona, « VI » pour virus et « D » pour la maladie en anglais. C’est en 2019 que sa découverte a été faite en Asie avant de regagner d’autres continents du monde. Elle se manifeste par des symptômes tels que : la fièvre et la toux accompagnées d’un essoufflement. C’est une maladie épidémiologique mortelle qui se transmet par des contacts humains.

La présence de la pandémie du coronavirus a été notifiée au Mali le 25 mars 2020, suite à un cas testé positif à Bamako. Depuis l’Etat à travers des services mandatés, s’est mis au travail en vue de l’éradiquer définitivement dans notre pays. C’est dans cette dynamique que plusieurs mesures ont été encagées. Au rang desquelles, il y a le comportement humain et la vaccination.

Dans l’optique de bouter cette maladie hors de nos frontières, l’Etat a démarché des pays partenaires ayant déjà mis sur le marché des produits pharmaceutiques. C’est à la faveur de cette sollicitude que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé a réceptionné ses premières doses de vaccins en mars 2021Ce fut d’abord « l’Astrazeneca ». ensuite Johnson&Johnson, Covax Snopharm, Pfritzer etc. Grâce à ces vaccins notre pays compte aujourd’hui plus de 3 millions de personnes vaccinées contre la Covid-19.

L’utilisation de ces vaccins a considérablement contribué à diminuer la progression, du taux de cas testés positifs. Ainsi de 2021 à ce jour, la situation par rapport aux personnes atteintes de Covid-19 évolue en régression, donnant ainsi espoir à notre pays de vaincre ce mal un jour.

Pour atteindre le maximum de groupe cible au niveau de la population, le ministère de la santé, à travers le Centre national d’immunisation (CNI) a opté pour des campagnes de vaccination. A ce titre il a toujours bénéficié de l’accompagnement des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Notamment : l’Organisation mondiale de la sante (OMS) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Ces campagnes de vaccination qui sont à leur quatrième phase, visent certaines catégories de la population : les personnes âgées de 60 ans ou plus, les enfants âgés de 12 ou plus, les femmes enceintes, les personnes vivant avec un handicap, le personnel socio-sanitaire et les personnes vivant en milieu carcéral.

Ces efforts du Gouvernement, contribuant à briser les chaines de transmission du virus de cette maladie, sont appuyés techniquement et financièrement par d’autres partenaires non moins importants pour notre pays. Il s’agit du Gouvernement américain à travers l’USAID. Cette ONG américaine, par le biais du programme « Breakthrough », apporte son concours au Centre national d’information, d’éducation et communication pour la santé (CNIECS).

Lancées en mars 2021, les campagnes de vaccination ont permis à plus de 2 millions de personnes d’être à ce jour, à l’abri de cette pandémie.

L’utilisation des vaccins et l’organisation des campagnes de vaccination font qu’aujourd’hui, la situation, par rapport à l’évolution de la maladie à coronavirus est relativement sous contrôle dans notre pays.

