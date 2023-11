Comité syndical et le DG de la CMSS en parfaite symbiose à Sikasso : Porter haut les ambitions de la CMSS

Pour porter ensemble la CMSS à bout des bras, des échanges fructueux entre le DG et le comité syndical de Sikasso.

Le Directeur général de la Caisse Malienne de Sécurité Social (CMSS) Ichaka KONE a rencontré le comité syndical UNTM de la direction régionale de la CMSS de Sikasso, en marge de la mission du ministre de la Santé et du Développement Social dans le cadre du mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion. Il s’agissait pour le comité syndical avec Massa TRAORE en tête, d’instaurer des échanges fructueux et à cœur ouvert avec le directeur général en vue d’examiner les conditions de travail du personnel, particulièrement ceux de Sikasso.

En remerciant ses agents de l’accueil et leur accompagnement de tous les jours, le Directeur général a rappelé que le pays est dans une situation particulière qui oblige un comportement particulier et un langage approprié. « Pour avoir été agent comme, j’ai vécu la réalité que vous vivez. Aussi, sachez que je n’hésiterai pas à mettre les moyens à votre disposition en fonction des limites des ressources de notre organisme » a t- il fait entendre à ses agents avant d’en appeler au sens de compréhension des uns et des autres. Ainsi, dit- il, nous devons faire de la CMSS, un organisme de référence. Le plus grand combat que nous devons mener aujourd’hui ensemble, c’est de porter la CMSS « plus haut, plus loin et plus fort ». La CMSS portant l’ambition de l’ensemble de ses agents, pour être davantage compétitifs aux niveaux régional et à international », il est demandé aux jeunes cadres, de bien se former.

Ainsi, le comité syndical a été ravi de cet espace d’échange qui leur a permis de mieux connaitre le Directeur Général et son choix des options pour la transformation de la CMSS en une boite davantage compétitive . Ils ont affirmé qu’avant cette rencontre, certains agents se sentant frustrés, pensaient qu’ils avaient été oubliés. A présent, ils se disent rassurés : « Nous avons maintenant compris qu’à la CMSS, chacun compte et la direction compte sur chacun nous pour faire bouger les lignes » ont- il conclut.

Une séance de photo avec Mme le Ministre qui passé les saluer a bouclé la rencontre.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM- RP/CMSS : envoyée spéciale à Sikasso

